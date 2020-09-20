Брест
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Лорьян
5' Желтая карточкаБелькебла Арис
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мбок ХиангаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.33
|2.
|Перро Ромен
|1
|0.33
|3.
|Кардона Ирвин
|1
|0.33
|4.
|Февр Ромен
|1
|0.33
|5.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|6.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.67
|3.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0.33
|4.
|Буасгар Кентен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|2.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|3.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|5.
|Маньетти Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|2
|0
|3.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|4.
|Диарра Стефан
|1
|0
|5.
|Уоджа Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|Лорьян
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: + = -Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург
Последние игры между собой
Брест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Брест 3:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 4:2 Брест Лига 2 Брест 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Брест 0:1 Лорьян Товарищеские матчи Брест 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 4:0 Брест Лига 1 Лорьян 3:0 Брест Кубок Брест 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Товарищеские матчи Лорьян 2:0 Брест Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Кубок лиги Брест 0:0 Лорьян Лига 1 Брест 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 2
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|10.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Прогнозы на матч Брест 0:0 Лорьян
Исход игры
Брест
65.8% (102)
Ничья
27.1% (42)
Лорьян
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
60.13% (92)
Нет
39.87% (61)
Популярный счёт
1:0 Брест
32.9% (51)
2:1 Брест
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:2 Лорьян
3.9% (6)
2:0 Брест
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:3 Лорьян
1.3% (2)
0:1 Лорьян
1.3% (2)
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