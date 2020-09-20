Первый тайм

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Буасгар Кентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Буасгар Кентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Jeremy Le Douaron из команды Брест подал угловой справа.

8' Jeremy Le Douaron из команды Брест разыграл угловой с правого угла.

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Лорьян

7' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брест пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Белькебла Арис получил желтую карточку от судьи

4' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

3' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля