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  2. Матчи
  3. Франция
Брест
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лорьян
0'
5' Желтая карточка
Белькебла Арис
9'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
26
Ле
Дуарон
Жереми
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
5
Фонтен
Тома
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
Брест
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

Ход матча

5'
Белькебла Арис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарбонье Гаэтан 1 0.33
2. Перро Ромен 1 0.33
3. Кардона Ирвин 1 0.33
4. Февр Ромен 1 0.33
5. Фоссурье Жюльен 0 0
6. Ле Дуарон Жереми 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 2 (1) 0.67
2. Грбич Адриан 2 (1) 0.67
3. Амель Пьер-Ив 1 0.33
4. Буасгар Кентен 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Дюверн Жан-Кевин 1 0
5. Маньетти Уго 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Ле Фе Энцо 2 0
4. Диарра Стефан 1 0
5. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 50% (2) 0 0 50% (2)
 Лорьян 20% (1) 0 0 40% (2) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест
Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург
Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан

Последние игры между собой

Брест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Брест 2:2 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 2:1 Брест Кубок Лорьян 1:1 Брест Лига 2 Брест 3:2 Лорьян Лига 2
Брест 3:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 4:2 Брест Лига 2 Брест 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Брест 0:1 Лорьян Товарищеские матчи Брест 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 4:0 Брест Лига 1 Лорьян 3:0 Брест Кубок Брест 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Товарищеские матчи Лорьян 2:0 Брест Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Кубок лиги Брест 0:0 Лорьян Лига 1 Брест 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 2 7
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
10. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Брест 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Реймс 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Метц 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Дижон 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    9'
    Буасгар Кентен возвращается на поле.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    9'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буасгар Кентен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    9'
    Буасгар Кентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Jeremy Le Douaron из команды Брест подал угловой справа.
  • Угловой
    8'
    Jeremy Le Douaron из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
  • 8'
    Опасность предотвращена - Фонтен Тома из команды Лорьян вступил в отбор удачно
  • 7'
    Брест пытается что-то создать.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 7'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брест пробьет пенальти!
  • 6'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 6'
    Диало Ибраима из команды Брест делает пас партнеру.
  • 6'
    Брест пытается что-то создать.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 56%, Лорьян: 44%.
  • Желтая карточка
    5'
    Белькебла Арис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    5'
    Безумный фол. Белькебла Арис грубо играет против соперника. Пострадал Абергель Лоран
  • 4'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Брест пытается что-то создать.
  • 4'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Висса Йоан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 3'
    Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Брест пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 2'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Февр Ромен наказан за толчок Лемуан Фабьен
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Брест 65.8% (102)
X 27.1% (42)
Лорьян 7.1% (11)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Лорьян
2.38
3.52
3.38
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Брест 0:0 Лорьян

Исход игры
Брест
65.8% (102)
Ничья
27.1% (42)
Лорьян
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
60.13% (92)
Нет
39.87% (61)
Популярный счёт
1:0 Брест
32.9% (51)
2:1 Брест
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:2 Лорьян
3.9% (6)
2:0 Брест
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:3 Лорьян
1.3% (2)
0:1 Лорьян
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.10 3.10
2.38 3.52 3.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.03 8.00 1.05 3.46 1.29 2.72 1.46 1.99 2.00 1.50 2.59 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.03 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.12 6.35 1.10 7.10
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