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Брест
3:2
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
4' Желтая карточка
Белькебла Арис
1:0
30' Гол
Перро Ромен
2:0
32' Гол
Мунье Стив
2:1
34' Гол в свои ворота
Эрей Кристоф
3:1
62' Гол
Онора Франк
73' Желтая карточка
Мбок Хианга
85' Желтая карточка
Амель Пьер-Ив
3:2
90' Гол
Монкондю Томас
90'+5
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
26
Ле
Дуарон
Жереми
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
5
Фонтен
Тома
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
Брест
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

Ход матча

4'
Белькебла Арис
 
16'
 
Амель Пьер-Ив
Буасгар Кентен
30'
Перро Ромен
(Фоссурье Жюльен)
1:0
32'
Мунье Стив
(Перро Ромен)
2:0
34'
2:1
Эрей Кристоф
46'
Мбок Хианга
Белькебла Арис
 
58'
Онора Франк
Ле Дуарон Жереми
 
58'
Кардона Ирвин
Февр Ромен
 
62'
Онора Франк
3:1
67'
 
Монкондю Томас
Лемуан Фабьен
68'
 
Диарра Стефан
Ле Фе Энцо
73'
Мбок Хианга
 
76'
Батоккьо Кристиан
Шарбонье Гаэтан
 
82'
 
Бозок Умут
Грбич Адриан
82'
 
Уоджа Франклин
Абергель Лоран
85'
 
Амель Пьер-Ив
87'
Шардонне Брендан
Фоссурье Жюльен
 
90'
3:2
Монкондю Томас
(Амель Пьер-Ив)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 2 0.5
2. Шарбонье Гаэтан 1 0.25
3. Мунье Стив 1 0.25
4. Онора Франк 1 0.25
5. Кардона Ирвин 1 0.25
6. Февр Ромен 1 0.25
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 2 (1) 0.5
2. Грбич Адриан 2 (1) 0.5
3. Амель Пьер-Ив 1 0.25
4. Монкондю Томас 1 0.25
5. Буасгар Кентен 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Белькебла Арис 1 0
5. Дюверн Жан-Кевин 1 0
6. Маньетти Уго 1 0
7. Мбок Хианга 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Ле Фе Энцо 2 0
4. Диарра Стефан 1 0
5. Амель Пьер-Ив 1 0
6. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Лорьян 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 0 50% (3)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест
Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург
Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан

Последние игры между собой

Брест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Брест 2:2 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 2:1 Брест Кубок Лорьян 1:1 Брест Лига 2 Брест 3:2 Лорьян Лига 2
Брест 3:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 4:2 Брест Лига 2 Брест 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Брест 0:1 Лорьян Товарищеские матчи Брест 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 4:0 Брест Лига 1 Лорьян 3:0 Брест Кубок Брест 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Товарищеские матчи Лорьян 2:0 Брест Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Кубок лиги Брест 0:0 Лорьян Лига 1 Брест 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Нант 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
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Прогнозы 155
Брест 65.8% (102)
X 27.1% (42)
Лорьян 7.1% (11)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брест 3:2 Лорьян

Исход игры
Брест
65.8% (102)
Ничья
27.1% (42)
Лорьян
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
60.13% (92)
Нет
39.87% (61)
Популярный счёт
1:0 Брест
32.9% (51)
2:1 Брест
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:2 Лорьян
3.9% (6)
2:0 Брест
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Лорьян
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.10 3.10
2.38 3.52 3.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.03 8.00 1.05 3.46 1.29 2.72 1.46 1.99 2.00 1.50 2.59 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.03 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.12 6.35 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
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