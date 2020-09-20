Брест
3:2
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Лорьян
4' Желтая карточкаБелькебла Арис
1:0
30' ГолПерро Ромен
2:0
32' ГолМунье Стив
2:1
34' Гол в свои воротаЭрей Кристоф
3:1
62' ГолОнора Франк
73' Желтая карточкаМбок Хианга
85' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
3:2
90' ГолМонкондю Томас
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мбок ХиангаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
30'
1:0
32'
2:0
34'
2:1
62'
3:1
73'
85'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|2
|0.5
|2.
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.25
|3.
|Мунье Стив
|1
|0.25
|4.
|Онора Франк
|1
|0.25
|5.
|Кардона Ирвин
|1
|0.25
|6.
|Февр Ромен
|1
|0.25
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|2 (1)
|0.5
|2.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.5
|3.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0.25
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.25
|5.
|Буасгар Кентен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|2.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|3.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|4.
|Белькебла Арис
|1
|0
|5.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|6.
|Маньетти Уго
|1
|0
|7.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|2
|0
|3.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|4.
|Диарра Стефан
|1
|0
|5.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|6.
|Уоджа Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Лорьян
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: + = -Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург
Последние игры между собой
Брест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Брест 3:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 4:2 Брест Лига 2 Брест 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Брест 0:1 Лорьян Товарищеские матчи Брест 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 4:0 Брест Лига 1 Лорьян 3:0 Брест Кубок Брест 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Товарищеские матчи Лорьян 2:0 Брест Лига 1 Лорьян 1:0 Брест Кубок лиги Брест 0:0 Лорьян Лига 1 Брест 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Нант
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Брест 3:2 Лорьян
Исход игры
Брест
65.8% (102)
Ничья
27.1% (42)
Лорьян
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
60.13% (92)
Нет
39.87% (61)
Популярный счёт
1:0 Брест
32.9% (51)
2:1 Брест
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:2 Лорьян
3.9% (6)
2:0 Брест
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Лорьян
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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