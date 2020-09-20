Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

[player1] нанес удар издали, а [player2] отбил его обратно в игру!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лорьян

43' Удар от ворот произведет Лорьян

43' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Jeremy Le Douaron из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удар от ворот произведет Лорьян

40' Jeremy Le Douaron навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Грбич Адриан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

38' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ларсонне Готье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' ШАНС! Висса Йоан вышел один на один с голкипером...

37' Лорьян имеет хороший шанс забить.

37' Диало Ибраима из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Висса Йоан из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Г О О О О Л - Эрей Кристоф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

34' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Отличный командный гол!

32' Брест имеет хороший шанс забить.

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Висса Йоан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

31' Лорьян имеет хороший шанс забить.

30' Г О О О О Л - Перро Ромен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

29' Брест имеет хороший шанс забить.

28' Jeremy Le Douaron мяч отрикошетил от ворот

26' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Брест

26' Как он промахнулся? Висса Йоан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Лорьян имеет хороший шанс забить.

25' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Плохо сыграл Белькебла Арис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

20' Мунье Стив из команды Брест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

20' Jeremy Le Douaron из команды Брест делает навес прямо в штрафную.

20' Брест имеет хороший шанс забить.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Буасгар Кентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Лорьян

13' Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Отличные скиллы показывает Февр Ромен , обводя своих соперников

11' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

10' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Буасгар Кентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Буасгар Кентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Jeremy Le Douaron из команды Брест подал угловой справа.

8' Jeremy Le Douaron из команды Брест разыграл угловой с правого угла.

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Лорьян

7' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брест пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Белькебла Арис получил желтую карточку от судьи

4' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

3' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля