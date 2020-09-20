25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|2
|0.67
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.67
|3.
|Пайе Димитри
|0
|0
|4.
|Сансон Морган
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|2
|0.67
|2.
|Араужо Луис
|1
|0.33
|3.
|Йилмаз Бурак
|0
|0
|4.
|Шека
|0
|0
|5.
|Брадариц Домагой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|1
|1
|2.
|Амави Жордан
|1
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|2
|0
|4.
|Пайе Димитри
|1
|0
|5.
|Стротман Кевин
|1
|0
|6.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|7.
|Сансон Морган
|1
|0
|8.
|Гуйе Пап
|1
|0
|9.
|Лопес Максим
|1
|0
|10.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|11.
|Камара Бубакар
|1
|0
|12.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Челик Зеки
|2
|0
|2.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|3.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|4.
|Пье Жереми
|1
|0
|5.
|Брадариц Домагой
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Лилль
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: + = -Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель
Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест
Последние игры между собой
Марсель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Марсель 5:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лилль
Исход игры
Марсель
77.2% (122)
Ничья
18.4% (29)
Лилль
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (90)
Меньше
42.31% (66)
Обе команды забьют
Да
71.79% (112)
Нет
28.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (79)
1:0 Марсель
20.3% (32)
1:1 Ничья
13.9% (22)
2:0 Марсель
5.1% (8)
1:2 Лилль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.90
|1.04
|6.90
|1.15
|2.95
|1.49
|2.26
|1.68
|2.22
|1.65
|1.90
|1.96
|1.68
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.23
|4.05
|1.08
|7.00
|1.07
|8.40
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.30
|1.05
|6.15
|1.09
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.72
|2.38
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.19
|3.98
|1.06
|7.30
|1.04
|7.80
|1.00
|19.75
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.87
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.13
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.21
|4.04
|1.07
|6.63
|1.06
|7.92
|1.01
|14.80
|1.01
|15.25
|8.24
|1.10
|—
|—
|3.05
|1.41
|2.67
|1.53
|2.27
|1.69
|1.90
|2.01
|1.68
|2.30
|1.51
|2.73
|—
|—
|1.24
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—