  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Лилль
0' 5'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
Марсель
4-3-3
Лилль
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 0.67
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.67
3. Пайе Димитри 0 0
4. Сансон Морган 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.67
2. Араужо Луис 1 0.33
3. Йилмаз Бурак 0 0
4. Шека 0 0
5. Брадариц Домагой 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 1 1
2. Амави Жордан 1 1
3. Сакаи Хироки 2 0
4. Пайе Димитри 1 0
5. Стротман Кевин 1 0
6. Альваро Гонсалес II 1 0
7. Сансон Морган 1 0
8. Гуйе Пап 1 0
9. Лопес Максим 1 0
10. Радоньич Неманья 1 0
11. Камара Бубакар 1 0
12. Балерди Леонардо 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Челик Зеки 2 0
2. Мандава Рейнилду 0 1
3. Андре Бенжамин 1 0
4. Пье Жереми 1 0
5. Брадариц Домагой 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Лилль 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель
Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест
Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль

Последние игры между собой

Марсель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Марсель Лига 1
Марсель 5:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    4'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • Описание гола
    4'
    ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Йилмаз Бурак рано отмечает, но гол будет отменен!
  • 4'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 2'
    Бенедетто Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 1'
    Нагатомо Юто из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Марсель 77.2% (122)
X 18.4% (29)
Лилль 4.4% (7)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лилль
2.53
3.40
3.27
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лилль

Исход игры
Марсель
77.2% (122)
Ничья
18.4% (29)
Лилль
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (90)
Меньше
42.31% (66)
Обе команды забьют
Да
71.79% (112)
Нет
28.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (79)
1:0 Марсель
20.3% (32)
1:1 Ничья
13.9% (22)
2:0 Марсель
5.1% (8)
1:2 Лилль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Марсель 0:0 Лилль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.20 3.20
2.45 3.40 2.90
2.53 3.25 3.20
2.42 3.16 3.11
2.48 3.20 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.90 1.04 6.90 1.15 2.95 1.49 2.26 1.68 2.22 1.65 1.90 1.96 1.68 2.20 1.33 3.25 1.23 4.05 1.08 7.00 1.07 8.40 1.01 14.00
7.30 1.05 6.15 1.09 2.86 1.40 2.20 1.67 1.72 2.38 1.33 3.32 1.19 3.98 1.06 7.30 1.04 7.80 1.00 19.75
5.60 1.09 4.87 1.13 2.78 1.45 2.13 1.75 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.04 1.07 6.63 1.06 7.92 1.01 14.80 1.01 15.25
8.24 1.10 3.05 1.41 2.67 1.53 2.27 1.69 1.90 2.01 1.68 2.30 1.51 2.73 1.24 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 3.05 1.08 8.90
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.20 1.06 8.60
2.58 1.52 1.69 2.22 1.33 3.27 1.07 6.39 1.06 8.01
2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.28 1.45 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.33 1.57 1.59 2.45 1.20 4.20
3.38 1.32 2.28 1.61 1.55 2.45 1.15 5.45 1.13 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.89
2.02 1.77
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный