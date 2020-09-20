Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Марли Аке нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Лилль

44' Удар от ворот произведет Марсель

43' Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Челик Зеки из команды Лилль нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

42' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

40' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сакаи Хироки из команды Марсель

40' Отличный пас сделал Дэвид Джонатан из команды Лилль , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

39' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Марсель

29' Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Лилль

28' Отличные скиллы показывает Товен Флорьян , обводя своих соперников

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Удар от ворот произведет Лилль

24' Удар от ворот произведет Марсель

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

22' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Нагатомо Юто получил желтую карточку от судьи

20' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

17' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ох, нехорошо это выглядит. Челик Зеки получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

8' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Йилмаз Бурак рано отмечает, но гол будет отменен!

4' Лилль имеет хороший шанс забить.

3' Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля