  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
1:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
21' Желтая карточка
Нагатомо Юто
0:1
47' Гол
Араужо Луис
50' Желтая карточка
Андре Бенжамин
58' Желтая карточка
Товен Флорьян
58' Желтая карточка
Брадариц Домагой
65' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
80' Желтая карточка
Саншеш Ренату
1:1
85' Гол
Жермен Валер
90'+4
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
Марсель
4-3-3
Лилль
4-4-2

Ход матча

21'
Нагатомо Юто
 
47'
0:1
Араужо Луис
(Бамба Джонатан)
50'
 
Андре Бенжамин
58'
Товен Флорьян
 
58'
 
Брадариц Домагой
60'
Сарр Буна
Нагатомо Юто
 
64'
 
Мандава Рейнилду
Брадариц Домагой
65'
Альваро Гонсалес II
 
71'
Жермен Валер
Товен Флорьян
 
71'
Гуйе Пап
Ронжье Валентин
 
72'
Радоньич Неманья
Пайе Димитри
 
72'
 
Иконе Жонатан
Араужо Луис
78'
Аке Марли
Бенедетто Дарио
 
78'
 
Саншеш Ренату
Йилмаз Бурак
78'
 
Веа Тимоти
Дэвид Джонатан
80'
 
Саншеш Ренату
85'
Жермен Валер
(Сансон Морган)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 0.5
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.5
3. Жермен Валер 1 0.25
4. Сансон Морган 0 0
5. Пайе Димитри 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.5
2. Араужо Луис 2 0.5
3. Йилмаз Бурак 0 0
4. Шека 0 0
5. Брадариц Домагой 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 1 1
2. Амави Жордан 1 1
3. Сакаи Хироки 2 0
4. Альваро Гонсалес II 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Нагатомо Юто 1 0
7. Стротман Кевин 1 0
8. Товен Флорьян 1 0
9. Сансон Морган 1 0
10. Гуйе Пап 1 0
11. Лопес Максим 1 0
12. Радоньич Неманья 1 0
13. Камара Бубакар 1 0
14. Балерди Леонардо 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 2 0
2. Челик Зеки 2 0
3. Брадариц Домагой 2 0
4. Мандава Рейнилду 0 1
5. Пье Жереми 1 0
6. Саншеш Ренату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Лилль 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель
Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест
Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль

Последние игры между собой

Марсель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Марсель Лига 1
Марсель 5:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Марсель 77.2% (122)
X 18.4% (29)
Лилль 4.4% (7)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель 1:1 Лилль

Исход игры
Марсель
77.2% (122)
Ничья
18.4% (29)
Лилль
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (90)
Меньше
42.31% (66)
Обе команды забьют
Да
71.79% (112)
Нет
28.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (79)
1:0 Марсель
20.3% (32)
1:1 Ничья
13.9% (22)
2:0 Марсель
5.1% (8)
1:2 Лилль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Марсель 1:1 Лилль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.20 3.20
20.00 5.25 1.23
2.53 3.25 3.20
2.42 3.16 3.11
22.95 4.37 1.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.92 1.87 2.26 1.68 1.27 3.70 1.90 1.96 1.37 3.05 1.11 6.50 1.08 7.77 1.08 7.00 1.07 8.40 1.01 14.00
7.30 1.05 6.15 1.09 2.86 1.40 2.20 1.67 1.72 2.38 1.33 3.32 1.19 3.98 1.06 7.30 1.04 7.80 1.00 19.75
5.60 1.09 4.87 1.13 2.78 1.45 2.13 1.75 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.04 1.07 6.63 1.06 7.92 1.01 14.80 1.01 15.25
3.43 1.35 2.87 1.46 2.31 1.67 1.81 2.09 1.60 2.45 1.35 3.38 1.59 2.47 1.38 3.21 1.15 6.00 1.50 2.74 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.08 8.90
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.20 1.06 8.60
2.58 1.52 1.69 2.22 1.33 3.27 1.07 6.39 1.06 8.01
1.19 4.90 1.49 2.72 1.19 4.93 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.27 1.57 1.59 2.45 1.20 4.20
3.38 1.32 2.28 1.61 1.55 2.45 1.15 5.45 1.13 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
2.02 1.77
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный