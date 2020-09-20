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  3. Франция
Нант
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
2' Гол
Аушиш Адиль
25'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
5
Чиривелла
Педро
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
30
Мулен
Жесси
34
Муэффек
Аймен
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
Нант
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Аушиш Адиль
(Неу Иван)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиротто Андрей 1 0.25
2. Блас Людовик 1 0.25
3. Луза Имран 1 (1) 0.25
4. Аппиа Деннис 0 0
5. Коко Маркус 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.75
2. Буанга Денис 2 (1) 0.5
3. Камара Махди 1 0.25
4. Аушиш Адиль 1 0.25
5. Норден Арно 0 0
6. Неу Иван 0 0
7. Масон Иван 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 1 1
2. Луза Имран 0 1
3. Туре Абдулайе 1 0
4. Чиривелла Педро 1 0
5. Лафон Альбан 1 0
6. Траоре Шарль 1 0
7. Ндилю Бридж 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 2 0
2. Фофана Уэсли 1 0
3. Масон Иван 1 0
4. Гурна-Дуат Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Сент-Этьен 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: + = -
Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр
Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен
Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Сент-Этьен 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Нант Лига 1
Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Нант 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Нант 34.6% (53)
X 40.5% (62)
Сент-Этьен 24.8% (38)
Все прогнозы
2.29 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Сент-Этьен
4.05
3.54
3.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Нант 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Нант
34.6% (53)
Ничья
40.5% (62)
Сент-Этьен
24.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
70.39% (107)
Нет
29.61% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:0 Нант
17% (26)
1:2 Сент-Этьен
15.7% (24)
2:1 Нант
11.8% (18)
0:1 Сент-Этьен
7.2% (11)
2:0 Нант
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.20 3.30
2.55 3.30 2.95
2.30 3.54 3.24
2.32 3.18 3.28
4.05 3.54 1.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.10 1.04 7.10 1.10 3.00 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.35 3.20 1.25 4.00 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 13.50
8.90 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.75 2.32 1.34 3.32 1.25 4.05 1.06 9.20 1.07 8.60 1.01 16.75
5.87 1.09 5.05 1.13 2.81 1.45 2.15 1.75 1.64 2.33 1.30 3.49 1.21 4.15 1.07 6.95 1.06 8.29 1.02 15.41 1.01 15.88
8.28 1.10 3.11 1.40 2.74 1.51 2.34 1.66 1.95 1.95 2.66 1.52 2.32 1.67 1.98 1.92 1.70 2.25 1.55 2.58 1.17 5.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.57 1.53 1.70 2.22 1.33 3.32 1.08 6.35 1.06 8.41
2.74 1.50 2.24 1.71 1.75 2.21 1.48 2.83 2.02 1.86 1.65 2.31 1.29 3.71 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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