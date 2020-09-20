Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

93' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мукуди Ароль из команды Сент-Этьен

92' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Бамба Кадер получил желтую карточку от судьи

90' Бамба Кадер наказан за толчок Иван Масон

89' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Г О О О О Л - Эмон Рено забивает!

85' Близко! Жиротто Андрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

84' Abdoulaye Sidibe получил желтую карточку от судьи

84' Судья свистит. Максанс Ривера атаковал сзади соперника. Это Абейд Мехди заработал своей команде штрафной

84' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Плохо сыграл Камара Махди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Бамба Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Неу Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Максанс Ривера

76' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

75' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Нант

71' О, нет. Из многообещающей позиции Блас Людовик из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

70' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

69' Жиротто Андрей из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Паллуа Николя грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

68' Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бамба Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сент-Этьен будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Г О О О О Л - Иван Масон из команды Сент-Этьен переиграл вратаря дальним ударом!

66' Выглядело как неплохой момент. Амума Ромен из команды Сент-Этьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

65' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Иван Масон наказан за толчок Коко Маркус

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

62' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

61' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

57' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Неу Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Блас Людовик из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Иван Масон из команды Сент-Этьен навешивает в штрафную с рикошетом.

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

48' Иван Масон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля