Нант
2:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Сент-Этьен
0:1
2' ГолАушиш Адиль
42' Желтая карточкаМуэффек Аймен
44' Undefined phrase: football_event_Коло-Муани Рандаль
0:2
66' ГолМасон Иван
68' Желтая карточкаПаллуа Николя
1:2
71' ГолСаймон Мозес
84' Желтая карточкаAbdoulaye Sidibe
2:2
85' ГолЭмон Рено
90' Желтая карточкаБамба Кадер
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
30
Мулен
Жесси
27
Масон
Иван
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
42'
66'
0:2
68'
71'
1:2
84'
85'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмон Рено
|1
|0.25
|2.
|Саймон Мозес
|1
|0.25
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|0.25
|4.
|Блас Людовик
|1
|0.25
|5.
|Луза Имран
|1 (1)
|0.25
|6.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|7.
|Коко Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.75
|2.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.5
|3.
|Аушиш Адиль
|1
|0.25
|4.
|Масон Иван
|1
|0.25
|5.
|Камара Махди
|1
|0.25
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|1
|1
|2.
|Луза Имран
|0
|1
|3.
|Паллуа Николя
|1
|0
|4.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|5.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|6.
|Лафон Альбан
|1
|0
|7.
|Траоре Шарль
|1
|0
|8.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|9.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|2
|0
|2.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|3.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|4.
|Масон Иван
|1
|0
|5.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|6.
|Abdoulaye Sidibe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Сент-Этьен
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: + = -Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен
Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Нант 2:2 Сент-Этьен
Исход игры
Нант
34.6% (53)
Ничья
40.5% (62)
Сент-Этьен
24.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
70.39% (107)
Нет
29.61% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:0 Нант
17% (26)
1:2 Сент-Этьен
15.7% (24)
2:1 Нант
11.8% (18)
0:1 Сент-Этьен
7.2% (11)
2:0 Нант
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.10
|1.04
|7.10
|1.10
|2.90
|1.40
|—
|—
|2.33
|1.65
|1.93
|1.93
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.08
|6.80
|1.12
|6.10
|1.01
|13.50
|1.01
|15.00
|8.90
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.75
|2.32
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.06
|9.20
|1.07
|8.60
|1.01
|16.75
|—
|—
|5.87
|1.09
|5.05
|1.13
|2.81
|1.45
|—
|—
|2.15
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.30
|3.49
|—
|—
|1.21
|4.15
|—
|—
|1.07
|6.95
|1.06
|8.29
|1.02
|15.41
|1.01
|15.88
|8.28
|1.10
|—
|—
|2.77
|1.49
|2.26
|1.70
|1.73
|2.21
|1.46
|2.87
|1.33
|3.52
|1.48
|2.81
|1.49
|2.77
|1.70
|2.25
|1.69
|2.27
|1.41
|3.08
|1.13
|6.57
|1.17
|5.55
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|—
|—
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.09
|7.50
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.07
|8.60
|2.57
|1.53
|—
|—
|1.70
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.08
|6.35
|—
|—
|1.06
|8.41
|2.74
|1.50
|2.24
|1.71
|1.75
|2.21
|1.48
|2.83
|1.26
|4.02
|1.14
|6.26
|1.29
|3.71
|1.21
|4.68
|—
|—