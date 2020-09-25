Твенте
3:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 8000
Гронинген
1:0
22' ГолЧерны Вацлав
2:0
37' ГолПерейра Данило II
42' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
2:1
52' ГолЭль-Мессауди Ахмед
3:1
88' ГолЕремеефф Александер
16
Дроммел
Йоэл
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Защитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Слор КианНападающий
-
35 Remco Balk
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
37'
42'
52'
88'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|2 (1)
|0.67
|2.
|Черны Вацлав
|2
|0.67
|3.
|Мениг Квинси
|1
|0.33
|4.
|Еремеефф Александер
|1
|0.33
|5.
|Смал Гийс
|0
|0
|6.
|Остерволде Джейден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.33
|2.
|Суслов Томаш
|1
|0.33
|3.
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|4.
|Ларсен Йорген
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мениг Квинси
|1
|0
|2.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|3.
|Остерволде Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|2
|0
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|3.
|Падт Серджио
|1
|0
|4.
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|5.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Гронинген
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс
Гронинген Последние 20 матчей: + = -АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген
Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген
Последние игры между собой
Твенте: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Гронинген 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Аякс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Херенвен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|ПСВ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Витесс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Виллем II
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Хераклес
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Утрехт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эммен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.09
|6.70
|1.09
|5.00
|1.15
|—
|—
|2.28
|1.63
|1.94
|1.90
|4.30
|1.18
|1.73
|2.11
|1.35
|3.15
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.08
|6.80
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.01
|13.50
|1.02
|11.00
|8.90
|1.07
|7.30
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.60
|—
|—
|1.08
|8.40
|1.01
|16.50
|—
|—
|6.49
|1.08
|5.53
|1.11
|3.03
|1.39
|—
|—
|2.34
|1.63
|—
|—
|1.74
|2.15
|—
|—
|1.37
|3.12
|—
|—
|1.26
|3.75
|—
|—
|1.09
|6.07
|—
|—
|1.08
|6.61
|1.02
|13.63
|1.02
|14.14
|7.18
|1.11
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.19
|1.72
|1.84
|2.04
|1.59
|2.44
|4.52
|1.22
|1.51
|2.66
|3.11
|1.39
|2.19
|1.73
|1.81
|2.08
|1.50
|2.67
|1.21
|4.72
|1.57
|2.50
|1.12
|6.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.08
|7.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.11
|6.60
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.70
|1.48
|—
|—
|1.80
|2.07
|—
|—
|1.37
|3.12
|1.09
|6.06
|1.07
|7.20
|—
|—
|1.93
|1.95
|1.59
|2.45
|1.25
|4.11
|1.46
|2.84
|1.38
|3.24
|—
|—
|1.28
|3.85
|1.15
|5.93