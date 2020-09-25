Второй тайм

95' Твенте заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Данкерлёй Дамил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Твенте

91' ШТАНГА! Так было близко к голу - Remco Balk нанес удар в каркас ворот!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Мениг Квинси из команды Твенте нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

86' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

85' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Remco Balk из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Плохо сыграл Брама Вут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Эль-Мессауди Ахмед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Удар от ворот произведет Твенте

82' Remco Balk из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

81' Удар от ворот произведет Твенте

80' Черны Вацлав из команды Твенте сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

80' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Твенте

78' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Тактическая замена. Ван Хинтум Барт уходит с поля и его заменяет Мигель Леал

76' Тактическая замена. Даммерс Вессель уходит с поля и его заменяет Tomas Suslov

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

75' Эль-Мессауди Ахмед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Эль-Мессауди Ахмед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков

72' Remco Balk задерживает мяч рукой

71' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Румерату Годфрид из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хорошую попытку сделал Remco Balk. Удар в створ, но вратарь начеку

68' Твенте имеет хороший шанс забить.

67' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Гронинген

66' Лампру Лазарос из команды Твенте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

66' Опасность! Брама Вут из команды Твенте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

65' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Лундквист Рамон-Паскаль уходит с поля и его заменяет Remco Balk

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Твенте

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Данкерлёй Дамил получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Данкерлёй Дамил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Твенте

53' Эль-Мессауди Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Удар от ворот произведет Твенте

49' Черны Вацлав из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Даммерс Вессель из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.