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  3. Голландия
Твенте
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8000
Гронинген
0'
1:0
22' Гол
Черны Вацлав
2:0
37' Гол
Перейра Данило II
42' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
2:1
52' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
3:1
88' Гол
Еремеефф Александер
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
Твенте
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 2 (1) 0.67
2. Черны Вацлав 2 0.67
3. Мениг Квинси 1 0.33
4. Еремеефф Александер 1 0.33
5. Смал Гийс 0 0
6. Остерволде Джейден 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.33
2. Суслов Томаш 1 0.33
3. Ван Хинтум Барт 0 0
4. Ларсен Йорген 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 1 0
2. Зерруки Рамиз 1 0
3. Остерволде Джейден 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 2 0
2. Ван Хинтум Барт 1 0
3. Падт Серджио 1 0
4. Данкерлёй Дамил 1 0
5. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Гронинген 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс
Гронинген Последние 20 матчей: + = -
АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген
Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген

Последние игры между собой

Твенте: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Твенте 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Твенте Эредивизие Гронинген 0:2 Твенте Кубок Твенте 1:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Аякс Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Херенвен Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Витесс Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6. ВВВ-Венло Заявка 2 1 1 0 6 - 4 4
7. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11. АЗ Алкмаар Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. ПЕК Зволле Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. АДО Ден Хааг Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Спарта Роттердам Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Фортуна Ситтард Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.25 4.40 18.00
2.32 3.30 3.14
2.45 3.24 2.96
1.22 5.37 27.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 6.70 1.09 5.00 1.15 2.28 1.63 1.94 1.90 4.30 1.18 1.73 2.11 1.35 3.15 2.05 1.72 1.08 6.80 1.18 4.50 1.01 13.50 1.02 11.00
8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.72 2.24 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.40 1.01 16.50
6.49 1.08 5.53 1.11 3.03 1.39 2.34 1.63 1.74 2.15 1.37 3.12 1.26 3.75 1.09 6.07 1.08 6.61 1.02 13.63 1.02 14.14
7.18 1.11 2.55 1.55 2.19 1.72 1.84 2.04 1.59 2.44 4.52 1.22 1.51 2.66 3.11 1.39 2.19 1.73 1.81 2.08 1.50 2.67 1.21 4.72 1.57 2.50 1.12 6.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.92 1.82 1.71 2.14 1.14 5.20 1.08 7.00 1.03 10.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.11 6.60 1.07 8.40
2.70 1.48 1.80 2.07 1.37 3.12 1.09 6.06 1.07 7.20
1.93 1.95 1.59 2.45 1.25 4.11 1.46 2.84 1.38 3.24 1.28 3.85 1.15 5.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Твенте 3:1 Гронинген онлайн

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