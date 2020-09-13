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Сент-Трюйден
2:3
Конец матча

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
1:0
1' Гол
Ли Сын-Ву
1:1
16' Гол
Юклеред Симен
2:1
23' Гол
Ли Сын-Ву
25' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
2:2
33' Гол
Abdoulaye Seck II
41' Желтая карточка
Dylan Batubinsika
53' Желтая карточка
Арун Фарис
70' Желтая карточка
Mory Konate
72' Вторая желтая карточка
Dylan Batubinsika
75' Желтая карточка
Миёши Коджи
2:3
88' Гол
Юклеред Симен
90'+4
1
Степпе
Кенни
2
Ko
Matsubara
39
Буату-Мананга
Жонатан
20
Ммаэ
Сами
22
Wolke
Janssens
24
Mory
Konate
32
Дуркин
Кристофер
5
Santiago
Colombatto
18
Колидио
Факундо
9
Судзуки
Юма
10
Ли
Сын-Ву
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
21
Dylan
Batubinsika
4
Abdoulaye
Seck
II
6
Юклеред
Симен
18
Хонгла
Мартин
38
Арун
Фарис
16
Геркенс
Питер
14
Де
Паув
Нилл
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
Сент-Трюйден
4-3-3
Ройал Антверпен
3-5-2

Ход матча

1'
Ли Сын-Ву
(Колидио Факундо)
1:0
16'
1:1
Юклеред Симен
(Арун Фарис)
23'
Ли Сын-Ву
(Mory Konate)
2:1
25'
Дуркин Кристофер
 
33'
2:2
Abdoulaye Seck II
(Юклеред Симен)
41'
 
Dylan Batubinsika
53'
 
Арун Фарис
62'
 
Миёши Коджи
Рафаэлов Лиор
66'
 
Пиус Джуниор
Де Лат Ричи
70'
Mory Konate
 
72'
 
Dylan Batubinsika
72'
Samuel Asamoah
Mory Konate
 
75'
 
Миёши Коджи
81'
Назон Даккенс
Santiago Colombatto
 
85'
Ито Тацуя
Колидио Факундо
 
88'
2:3
Юклеред Симен

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трюйден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Сын-Ву 2 0.4
2. Судзуки Юма 2 (1) 0.4
3. Колидио Факундо 1 0.2
4. Nelson Balongo 1 0.2
5. Ko Matsubara 0 0
6. Mory Konate 0 0
Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юклеред Симен 2 0.4
2. Мбокани Дьёмерси 1 0.2
3. Геркенс Питер 1 0.2
4. Abdoulaye Seck II 1 0.2
5. Рафаэлов Лиор 1 (1) 0.2
6. Арун Фарис 0 0
7. Ламкель Зе Дидье 0 0

Карточки

Сент-Трюйден
# Игрок      
1. Колидио Факундо 2 0
2. Тейшейра Жорже 0 1
3. Санкон Ибраима 0 1
4. Samuel Asamoah 1 0
5. Ммаэ Сами 1 0
6. Santiago Colombatto 1 0
7. Ли Сын-Ву 1 0
8. Дуркин Кристофер 1 0
9. Mory Konate 1 0
10. Jhonny Lucas 1 0
Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Dylan Batubinsika 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Верстрате Биргер 0 1
4. Де Паув Нилл 1 0
5. Мбокани Дьёмерси 1 0
6. Де Лат Ричи 1 0
7. Геркенс Питер 1 0
8. Миёши Коджи 1 0
9. Бута Аурелиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Трюйден 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Ройал Антверпен 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -
Вестерло 1:2 Сент-Трюйден Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK
Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Геель 1:2 Сент-Трюйден Гел 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:0 Сент-Трюйден
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Сент-Трюйден: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:3 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 4:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 1:4 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:0 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:2 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:2 Сент-Трюйден Второй дивизион Сент-Трюйден 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 0:2 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 0:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 0:0 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Стандард 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Беерсхот-Вильрейк 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Брюгге 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Андерлехт 5 2 3 0 10 - 6 9
6. АХ Лёвен 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Зульте-Варегем 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Ройал Антверпен 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Серкль Брюгге 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
12. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Остенде 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Сент-Трюйден 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Мехелен 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Гент 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Васланд-Беверен 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Мускрон-Перювельз 4 0 2 2 2 - 4 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Dylan Batubinsika получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Abdoulaye Seck бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ли Сын-Ву бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Юклеред Симен бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Ли Сын-Ву бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.15 1.58 5.10
3.70 1.67 4.70
3.58 3.66 2.01
4.11 3.78 1.85
4.28 1.52 6.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
12.50 1.01 9.10 1.04 3.70 1.23 2.90 1.38 1.97 1.84 1.76 2.03 1.57 2.40 1.36 3.00 1.16 4.90 1.85 1.90 1.03 9.60 1.12 5.55 1.09 6.50 1.03 10.00 1.01 12.60
10.00 1.01 9.00 1.04 3.88 1.24 3.10 1.37 2.01 1.88 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.01 9.80
8.58 1.06 6.97 1.07 3.55 1.28 2.84 1.43 1.98 1.87 1.55 2.49 1.37 3.07 1.15 4.72 1.12 5.13
4.03 1.26 3.06 1.40 2.35 1.64 2.01 1.88 1.78 2.11 1.56 2.51 1.50 2.73 2.81 1.47 2.44 1.59 2.06 1.82 1.75 2.15 1.63 2.33 2.39 1.61 1.89 1.99 1.56 2.51 1.41 3.04 1.61 2.40 1.37 3.22 1.47 2.79 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5 5.5
2.02 1.79 1.42 2.70 1.13 5.30 1.44 2.65 1.03 10.00
3.10 1.37 2.05 1.77 1.50 2.59 1.15 5.40 1.11 6.30
2.99 1.39 2.02 1.83 1.46 2.74 1.13 5.00 1.09 5.80
3.10 1.40 2.55 1.55 2.00 1.88 1.61 2.40 1.43 2.92 1.97 1.91 1.61 2.39 1.27 3.97 1.32 3.51 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.31 3.45 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
1.80 1.98
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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