Сент-Трюйден
2:3
Конец матча
Стадион: Стааен
Ройал Антверпен
1:0
1' ГолЛи Сын-Ву
1:1
16' ГолЮклеред Симен
2:1
23' ГолЛи Сын-Ву
25' Желтая карточкаДуркин Кристофер
2:2
33' ГолAbdoulaye Seck II
41' Желтая карточкаDylan Batubinsika
53' Желтая карточкаАрун Фарис
70' Желтая карточкаMory Konate
72' Вторая желтая карточкаDylan Batubinsika
75' Желтая карточкаМиёши Коджи
2:3
88' ГолЮклеред Симен
20
Ммаэ
Сами
24
Mory
Konate
10
Ли
Сын-Ву
46
Бутез
Жан
38
Арун
Фарис
14
Де
Паув
Нилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
-
24 Mory KonateПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ли Сын-ВуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Jhonny Lucas
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкНападающий
-
22 Bruny Nsimba
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
1'
1:0
16'
1:1
23'
2:1
25'
33'
53'
70'
75'
88'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Сын-Ву
|2
|0.4
|2.
|Судзуки Юма
|2 (1)
|0.4
|3.
|Колидио Факундо
|1
|0.2
|4.
|Nelson Balongo
|1
|0.2
|5.
|Ko Matsubara
|0
|0
|6.
|Mory Konate
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юклеред Симен
|2
|0.4
|2.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0.2
|3.
|Геркенс Питер
|1
|0.2
|4.
|Abdoulaye Seck II
|1
|0.2
|5.
|Рафаэлов Лиор
|1 (1)
|0.2
|6.
|Арун Фарис
|0
|0
|7.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колидио Факундо
|2
|0
|2.
|Тейшейра Жорже
|0
|1
|3.
|Санкон Ибраима
|0
|1
|4.
|Samuel Asamoah
|1
|0
|5.
|Ммаэ Сами
|1
|0
|6.
|Santiago Colombatto
|1
|0
|7.
|Ли Сын-Ву
|1
|0
|8.
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|9.
|Mory Konate
|1
|0
|10.
|Jhonny Lucas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dylan Batubinsika
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|4.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|6.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0
|8.
|Миёши Коджи
|1
|0
|9.
|Бута Аурелиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Трюйден
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Ройал Антверпен
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -Вестерло 1:2 Сент-Трюйден Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK
Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Геель 1:2 Сент-Трюйден Гел 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:0 Сент-Трюйден
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 4:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 1:4 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:0 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:2 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:2 Сент-Трюйден Второй дивизион Сент-Трюйден 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 0:2 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 0:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Андерлехт
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Зульте-Варегем
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Ройал Антверпен
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|12.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Остенде
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Гент
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|17.
|Васланд-Беверен
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.70
|1.23
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.97
|1.84
|1.76
|2.03
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.16
|4.90
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.03
|9.60
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.03
|10.00
|1.01
|12.60
|10.00
|1.01
|9.00
|1.04
|3.88
|1.24
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.01
|1.88
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.36
|3.04
|—
|—
|1.15
|4.90
|—
|—
|1.10
|5.50
|—
|—
|1.01
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|6.97
|1.07
|3.55
|1.28
|2.84
|1.43
|—
|—
|1.98
|1.87
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.37
|3.07
|—
|—
|1.15
|4.72
|—
|—
|1.12
|5.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.03
|1.26
|3.06
|1.40
|2.35
|1.64
|2.01
|1.88
|1.78
|2.11
|1.56
|2.51
|1.50
|2.73
|2.81
|1.47
|2.44
|1.59
|2.06
|1.82
|1.75
|2.15
|1.63
|2.33
|2.39
|1.61
|1.89
|1.99
|1.56
|2.51
|1.41
|3.04
|1.61
|2.40
|1.37
|3.22
|1.47
|2.79
|1.24
|4.30
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|2.02
|1.79
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.13
|5.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.15
|5.40
|1.11
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.39
|—
|—
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.46
|2.74
|1.13
|5.00
|1.09
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.40
|2.55
|1.55
|2.00
|1.88
|1.61
|2.40
|1.43
|2.92
|—
|—
|1.97
|1.91
|1.61
|2.39
|1.27
|3.97
|1.32
|3.51
|1.17
|5.29
|—
|—