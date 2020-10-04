Брюгге
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Ян Брейдель
Андерлехт
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
27
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|4 (1)
|0.5
|2.
|Крменчик Михал
|3
|0.38
|3.
|Дьятта Крепен
|3
|0.38
|4.
|Баджи Юссуф
|2
|0.25
|5.
|Вормер Руд
|1
|0.13
|6.
|Дели Симон
|1
|0.13
|7.
|Баланта Эдер
|1
|0.13
|8.
|Окереке Давид
|1
|0.13
|9.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.13
|10.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|11.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|12.
|Рикка Федерико
|0
|0
|13.
|Бонавентуре Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Докю Жереми
|2
|0.25
|2.
|Требель Адриен
|2
|0.25
|3.
|Тау Перси
|2
|0.25
|4.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.25
|5.
|Нмеча Лукас
|2 (2)
|0.25
|6.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0.13
|7.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.13
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.13
|9.
|Версхарен Яри
|1
|0.13
|10.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонавентуре Деннис
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Миньоле Симон
|1
|0
|4.
|Крменчик Михал
|1
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|6.
|Дели Симон
|1
|0
|7.
|Баланта Эдер
|1
|0
|8.
|Одилон Коссуну
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Требель Адриен
|2
|0
|2.
|Цуль Петер
|2
|0
|3.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|1
|0
|5.
|Влап Михел
|1
|0
|6.
|Кана Марко
|1
|0
|7.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|8.
|Димата Нани
|1
|0
|9.
|Докю Жереми
|1
|0
|10.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|11.
|Antoine Colassin
|1
|0
|12.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Андерлехт
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге
Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт
Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Андерлехт 2:3 Брюгге Первый дивизион А Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Брюгге
|0:0
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|6.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Андерлехт
|0:0
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|9.
|Кортрейк
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|11.
|Остенде
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Мехелен
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.20
|1.18
|3.60
|1.27
|—
|—
|2.15
|1.65
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.25
|3.70
|1.19
|4.40
|1.07
|7.40
|1.06
|8.50
|12.25
|1.03
|12.00
|1.04
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.19
|4.70
|1.08
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.55
|1.22
|—
|—
|2.54
|1.55
|2.12
|1.77
|1.89
|1.99
|1.65
|2.32
|1.51
|2.65
|1.42
|2.97
|—
|—
|1.18
|5.09
|—
|—
|—
|—