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Брюгге
3:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
23' Гол
Дьятта Крепен
47' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
2:0
48' Пенальти
Ванакен Ханс
58' Желтая карточка
Люккассен Деррик
63' Желтая карточка
Ритс Матс
72' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
72' Вторая желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
85' Желтая карточка
Kristian Arnstad
3:0
90' Гол
Вормер Руд
90'+5
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Одилон
Коссуну
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
27
Баджи
Юссуф
90
Кетеларе
Шарль
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
32
Люккассен
Деррик
21
Враньеш
Огнен
14
Михайличенко
Богдан
61
Kristian
Arnstad
11
Тау
Перси
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
99
Баккали
Закария
7
Нмеча
Лукас
51
Версхарен
Яри
Брюгге
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 5 (2) 0.63
2. Дьятта Крепен 4 0.5
3. Крменчик Михал 3 0.38
4. Вормер Руд 2 0.25
5. Баджи Юссуф 2 0.25
6. Дели Симон 1 0.13
7. Баланта Эдер 1 0.13
8. Окереке Давид 1 0.13
9. Кетеларе Шарль 1 0.13
10. Шрейверс Сьебе 0 0
11. Соболь Эдуард 0 0
12. Рикка Федерико 0 0
13. Бонавентуре Деннис 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Докю Жереми 2 0.25
2. Требель Адриен 2 0.25
3. Тау Перси 2 0.25
4. Димата Нани 2 (1) 0.25
5. Нмеча Лукас 2 (2) 0.25
6. Michael Amir Murillo2 1 0.13
7. Михайличенко Богдан 1 0.13
8. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.13
9. Версхарен Яри 1 0.13
10. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Бонавентуре Деннис 2 0
2. Вормер Руд 1 0
3. Миньоле Симон 1 0
4. Ритс Матс 1 0
5. Крменчик Михал 1 0
6. Соболь Эдуард 1 0
7. Дели Симон 1 0
8. Баланта Эдер 1 0
9. Одилон Коссуну 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 1
2. Требель Адриен 2 0
3. Цуль Петер 2 0
4. Люккассен Деррик 2 0
5. Враньеш Огнен 1 0
6. Влап Михел 1 0
7. Кана Марко 1 0
8. Нмеча Лукас 1 0
9. Димата Нани 1 0
10. Докю Жереми 1 0
11. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
12. Kristian Arnstad 1 0
13. Antoine Colassin 1 0
14. Michael Amir Murillo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 5% (1) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Андерлехт 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 28.57% (4) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге
Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт
Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Андерлехт 1:2 Брюгге Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Брюгге Кубок Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:3 Брюгге Первый дивизион А Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 8 6 0 2 21 - 5 18
3. Беерсхот-Вильрейк 0:3 8 5 0 3 15 - 15 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
6. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
8. Серкль Брюгге 8 4 0 4 11 - 10 12
9. Кортрейк 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
11. Остенде 7 2 3 2 9 - 8 9
12. Гент 3:0 8 3 0 5 10 - 10 9
13. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
14. Мехелен 8 2 1 5 9 - 14 7
15. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
16. Сент-Трюйден 8 1 3 4 6 - 13 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Дьятта Крепен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.14 6.60 26.00
1.13 7.00 20.00
1.54 4.25 6.05
1.17 6.86 24.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 5.00 1.15 3.60 1.27 1.37 2.95 2.05 1.77 1.80 2.01 1.02 11.00 1.25 3.70 1.07 7.50 1.07 7.40 1.06 8.50
12.25 1.03 12.00 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.31 1.68 1.79 2.05 1.52 2.57 1.27 3.84 1.19 4.70 1.08 8.10
5.54 1.16 3.96 1.27 2.58 1.54 2.52 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.29 3.78 1.71 2.22 1.45 2.87 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.33 1.61 1.05 8.50 1.20 4.30 1.12 5.55
3.20 1.35 2.28 1.63 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.75
3.06 1.40 2.51 1.56 1.97 1.92 1.59 2.44 1.63 2.36 1.37 3.20 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Брюгге 3:0 Андерлехт онлайн

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