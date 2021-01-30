Мехелен
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Генк
5' Желтая карточкаБейкер Лукас
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
33
Лукуми
Джон
14
Тома
Бастьен
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
14 Вут СименЗащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
5'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.32
|2.
|Мрабти Керим
|5
|0.2
|3.
|Де Камарго Игор
|4
|0.16
|4.
|Схоофс Роб
|3
|0.12
|5.
|Швед Марьян
|3
|0.12
|6.
|Вранкс Астер
|3
|0.12
|7.
|Уолш Сэнди
|2
|0.08
|8.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.08
|9.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.08
|10.
|Тоги Уильям
|1
|0.04
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|12.
|Вут Симен
|1
|0.04
|13.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|14.
|Каборе Исса
|0
|0
|15.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|22 (5)
|0.88
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.44
|3.
|Ито Дзюнъя
|7
|0.28
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.16
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|7.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|7
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|4
|1
|4.
|Бейкер Лукас
|4
|0
|5.
|Де Камарго Игор
|3
|0
|6.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|7.
|Схоофс Роб
|3
|0
|8.
|Пейре Тибо
|3
|0
|9.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|10.
|Бушири Рокки
|3
|0
|11.
|Вут Симен
|1
|1
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|14.
|Сторм Никола
|2
|0
|15.
|Мрабти Керим
|2
|0
|16.
|Дефур Стивен
|1
|0
|17.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|18.
|Куке Гетан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|4.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|5.
|Лукуми Джон
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|9.
|Тома Бастьен
|1
|1
|10.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|11.
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|12.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|13.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|14.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|15.
|Меле Йоаким
|1
|0
|16.
|Артеага Херардо
|1
|0
|17.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|20% (7)
|22.86% (8)
|Генк
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|20.41% (10)
|16.33% (8)
|14.29% (7)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен
Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Тес Спорт 0:5 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент
Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
Мехелен 1:1 Генк Кубок Генк 1:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Мехелен Лига Про Мехелен 1:1 Генк Лига Про Генк 3:1 Мехелен Лига Про Мехелен 2:1 Генк Товарищеские матчи Генк 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Товарищеские матчи Генк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:1 Генк Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Генк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|50 - 17
|54
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|0:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 26
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|35 - 31
|36
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|40 - 40
|36
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 33
|34
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|45 - 48
|34
|10.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|36 - 44
|30
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|14.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|Генк
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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