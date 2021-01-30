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Мехелен
0:0
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
5' Желтая карточка
Бейкер Лукас
9' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
51' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
56' Желтая карточка
Ван Дамме Йоахим
90' Желтая карточка
Хейнен Бриан
90'+3
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
13
Ван
Дамме
Йоахим
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
10
Де
Камарго
Игор
1
Вукович
Дэнни
5
Артеага
Херардо
33
Лукуми
Джон
2
Маккензи
Марк
77
Пресиадо
Анхело
8
Хейнен
Бриан
14
Тома
Бастьен
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Мехелен
4-2-3-1
Генк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 8 0.32
2. Мрабти Керим 5 0.2
3. Де Камарго Игор 4 0.16
4. Схоофс Роб 3 0.12
5. Швед Марьян 3 0.12
6. Вранкс Астер 3 0.12
7. Уолш Сэнди 2 0.08
8. Сторм Никола 2 (1) 0.08
9. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.08
10. Тоги Уильям 1 0.04
11. Ванлерберге Йорди 1 0.04
12. Вут Симен 1 0.04
13. Энгвалль Густав 0 0
14. Каборе Исса 0 0
15. Ван Клеемпут Жюль 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 22 (5) 0.88
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.44
3. Ито Дзюнъя 7 0.28
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.16
5. Меле Йоаким 1 0.04
6. Хейнен Бриан 1 0.04
7. Грошовски Патрик 1 0.04
8. Артеага Херардо 1 0.04
9. Тома Бастьен 1 0.04
10. Муньос Даниэль 0 0
11. Уронен Йере 0 0
12. Воутерс Дрис 0 0
13. Куэста Карлос 0 0
14. Ойен Люка 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 8 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 4 1
4. Бейкер Лукас 4 0
5. Де Камарго Игор 3 0
6. Хайреманс Джеффри 3 0
7. Схоофс Роб 3 0
8. Пейре Тибо 3 0
9. Ванлерберге Йорди 3 0
10. Бушири Рокки 3 0
11. Вут Симен 1 1
12. Кайя Онур 2 0
13. Энгвалль Густав 2 0
14. Сторм Никола 2 0
15. Мрабти Керим 2 0
16. Дефур Стивен 1 0
17. Уолш Сэнди 1 0
18. Куке Гетан 1 0
Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 1 3
2. Онуачу Пол 5 0
3. Ито Дзюнъя 3 1
4. Грошовски Патрик 4 0
5. Лукуми Джон 4 0
6. Уронен Йере 3 0
7. Куасси Эбуэ 3 0
8. Торстведт Кристиан 3 0
9. Бонгонда Тео 1 1
10. Тома Бастьен 1 1
11. Воутерс Дрис 2 0
12. Муньос Даниэль 2 0
13. Вукович Дэнни 1 0
14. Дессерс Сириль 1 0
15. Хейнен Бриан 1 0
16. Меле Йоаким 1 0
17. Артеага Херардо 1 0
18. Пресиадо Анхело 1 0
19. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 11.43% (4) 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 22.86% (8)
 Генк 16.33% (8) 16.33% (8) 16.33% (8) 20.41% (10) 16.33% (8) 14.29% (7)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен
Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Тес Спорт 0:5 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент
Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
Генк 3:1 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Мехелен Суперкубок Мехелен 3:2 Генк Первый дивизион А
Мехелен 1:1 Генк Кубок Генк 1:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Мехелен Лига Про Мехелен 1:1 Генк Лига Про Генк 3:1 Мехелен Лига Про Мехелен 2:1 Генк Товарищеские матчи Генк 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Товарищеские матчи Генк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:1 Генк Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Генк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 24 17 3 4 50 - 17 54
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 24 10 8 6 35 - 26 38
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. АХ Лёвен 0:0 Заявка 25 10 7 8 40 - 40 37
7. Остенде Заявка 24 10 6 8 35 - 31 36
8. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 25 10 5 10 45 - 48 35
9. Шарлеруа Заявка 24 10 4 10 35 - 33 34
10. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
11. Эйпен 1:0 Заявка 25 8 9 8 30 - 39 33
12. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
13. Зульте-Варегем Заявка 24 9 3 12 36 - 44 30
14. Кортрейк Заявка 24 8 6 10 28 - 34 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 25 6 7 12 22 - 34 25
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. АХ Лёвен 0:0 Заявка 13 6 3 4 16 - 16 21
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Эйпен 1:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 21 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
6. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен 0:0 Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Эйпен 1:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 13 4 2 7 20 - 28 14
13. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
14. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
18. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 13 3 2 8 9 - 21 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 13'
    Уолш Сэнди уходит с поля. Каборе Исса выходит вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Пресиадо Анхело получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Бейкер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.55 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.42 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.33 6.80
  3.39 1.92 4.28

Самый высокий коэффициент на матч «Мехелен» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мехелен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мехелен» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 9.40 1.02 4.35 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.85 1.84 1.67 2.34 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.00 1.06 6.95
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.13 5.40 1.09 6.50 2.08 1.75 1.07 7.50 1.77 2.05 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.08 7.80 1.01 11.00
2.33 1.63 1.94 1.93 1.52 2.59 1.35 3.26 1.80 2.07 1.57 2.47 1.34 3.34 2.00 1.86 1.76 2.12 1.57 2.46 1.79 2.08 1.61 2.37 1.61 2.38 1.24 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.38 1.58 1.65 2.24 1.26 3.85 1.15 5.00
1.22 4.00 1.55 2.35 1.25 3.75 1.05 8.50 1.03 10.00
1.98 1.86 1.62 2.32 1.27 3.72 1.65 2.26 1.46 2.74 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.35 1.17 3.95 1.25 2.01 1.80 1.58 2.38 1.36 3.15
3.45 1.28 1.94 1.80 1.45 2.37 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Мехелен 0:0 Генк онлайн

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