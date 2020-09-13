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Кортрейк
0:0
Перерыв

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
32' Красная карточка
Onana
1
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
4
Gilles
Dewaele
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
30
Д'Эне
Кристоф
25
Макаренко
Евгений
51
Оканси
Эрик
7
Номбе
Мбойо
16
Коффи
Херве
22
Eric
Bocat
5
Агузуль
Саад
2
Дибала
Кауадио
13
Сиранни
Алессандро
8
Onana
6
Хочко
Дени
29
Бадибанга
Бени
39
Darly
N'Landu
70
Serge
Tabekou
31
Ньоэр
Харлем-Эдди
Кортрейк
3-4-1-2
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Ход матча

32'
 
Onana

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 1 (1) 0.2
2. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.2
3. Faiz Selemani IV 1 0.2
4. Terem Moffi 1 0.2
5. Christophe Lepoint 0 0
6. Gilles Dewaele 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.2
2. Бакич Марко 1 0.2
3. Фараж Имад 0 0
4. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Макаренко Евгений 2 0
2. Faiz Selemani IV 2 0
3. Д'Эне Кристоф 1 0
4. Christophe Lepoint 1 0
5. Аджагун Абдул 1 0
6. Petar Golubovic 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Onana 1 1
2. Eric Bocat 1 1
3. Бакич Марко 1 0
4. Антонов Неманья 1 0
5. Хочко Дени 1 0
6. Сиранни Алессандро 1 0
7. Коффи Херве 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 5 5 0 0 9 - 1 15
2. Стандард 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Беерсхот-Вильрейк 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Брюгге 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Андерлехт 5 2 3 0 10 - 6 9
6. АХ Лёвен 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Кортрейк 0:0 5 2 2 1 4 - 4 8
8. Ройал Антверпен 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Зульте-Варегем 5 2 0 3 7 - 8 6
10. Серкль Брюгге 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
12. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Остенде 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Сент-Трюйден 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Мехелен 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Гент 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Васланд-Беверен 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Мускрон-Перювельз 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Жан Онана увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Мускрон-Перювельз
1.94
3.88
9.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 3.55 9.00
1.58 3.05 8.50
1.94 3.56 3.95
1.91 3.88 3.73
1.59 3.21 9.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.18 7.40 1.07 1.80 1.95 2.48 1.55 2.02 1.79 1.23 3.90 1.69 2.17 1.39 2.85 1.71 2.14 1.05 8.50 1.11 6.10 1.04 9.00 1.01 12.00 1.03 10.00 1.03 10.00
8.70 1.03 7.70 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.12 5.35 1.08 6.00 1.00 11.75
9.29 1.05 7.97 1.06 3.76 1.25 3.03 1.38 2.07 1.79 1.63 2.32 1.41 2.91 1.18 4.37 1.14 4.83 1.05 9.29 1.05 9.29
2.29 1.65 1.88 1.97 1.63 2.34 1.63 2.33 1.70 2.22 1.54 2.57 1.64 2.37 1.45 2.89 1.50 2.71 1.19 5.02 1.12 7.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.25 1.60 1.81 2.00 1.22 4.00 1.10 6.30 1.02 11.00
2.88 1.42 1.89 1.92 1.41 2.91 1.13 6.00 1.09 7.20
3.07 1.37 2.11 1.76 1.50 2.62 1.15 4.72 1.10 5.54 1.02 13.10 1.02 13.81
1.35 3.27 1.69 2.24 1.32 3.50 1.56 2.54 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75 1.29 3.40
3.68 1.28 2.53 1.52 1.66 2.20 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
1.72 2.09
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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