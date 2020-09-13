Кортрейк
0:0
Перерыв
Стадион: Гульденспоренстадион
Мускрон-Перювельз
32' Красная карточкаOnana
51
Оканси
Эрик
16
Коффи
Херве
22
Eric
Bocat
8
Onana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
22 Eric BocatЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 OnanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
Ход матча
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|1 (1)
|0.2
|2.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.2
|3.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.2
|4.
|Terem Moffi
|1
|0.2
|5.
|Christophe Lepoint
|0
|0
|6.
|Gilles Dewaele
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.2
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.2
|3.
|Фараж Имад
|0
|0
|4.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|2
|0
|3.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|4.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|5.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|6.
|Petar Golubovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Onana
|1
|1
|2.
|Eric Bocat
|1
|1
|3.
|Бакич Марко
|1
|0
|4.
|Антонов Неманья
|1
|0
|5.
|Хочко Дени
|1
|0
|6.
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|7.
|Коффи Херве
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Андерлехт
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|Кортрейк
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|Ройал Антверпен
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|12.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Остенде
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Гент
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|17.
|Васланд-Беверен
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.40
|1.18
|7.40
|1.07
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.02
|1.79
|1.23
|3.90
|1.69
|2.17
|1.39
|2.85
|1.71
|2.14
|1.05
|8.50
|1.11
|6.10
|1.04
|9.00
|1.01
|12.00
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|8.70
|1.03
|7.70
|1.06
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.12
|5.35
|1.08
|6.00
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.06
|—
|—
|3.76
|1.25
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.63
|2.32
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.18
|4.37
|1.14
|4.83
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.29
|1.65
|1.88
|1.97
|1.63
|2.34
|1.63
|2.33
|1.70
|2.22
|1.54
|2.57
|1.64
|2.37
|1.45
|2.89
|1.50
|2.71
|1.19
|5.02
|—
|—
|1.12
|7.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.89
|1.92
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.13
|6.00
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.76
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.15
|4.72
|1.10
|5.54
|1.02
|13.10
|1.02
|13.81
|1.35
|3.27
|1.69
|2.24
|1.32
|3.50
|1.56
|2.54
|1.41
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—