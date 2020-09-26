Херенвен
1:0
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра Зрители: 6500
ВВВ-Венло
1:0
32' ПенальтиВерман Йоэй
57' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
62' Желтая карточкаВан Крой Вито
63' Красная карточкаПахоник Тобиас
79' Красная карточкаЯнссен Симон
20
Верман
Йоэй
14
Кум
Кристиан
12
Джон
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Девале СибенПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Смит РейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
32'
1:0
57'
62'
63'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Йоэй
|2 (2)
|0.67
|2.
|Верман Хенк
|1
|0.33
|3.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.33
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.33
|5.
|Майер Батиста
|1
|0.33
|6.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|3 (1)
|1
|2.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.33
|3.
|Ариас Яфар
|1
|0.33
|4.
|Линторст Эверт
|0
|0
|5.
|Джон Джошуа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|2.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|3.
|Майер Батиста
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|2
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|2
|0
|3.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|4.
|Янссен Симон
|0
|1
|5.
|Кум Кристиан
|1
|0
|6.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|ВВВ-Венло
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: + = -Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен
Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален
Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 1
ВВВ-Венло: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 9
ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Кубок Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Кубок ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 5:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:4 Херенвен Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Херенвен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|ПСВ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Хераклес
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Утрехт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эммен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.00
|1.03
|11.50
|1.01
|1.90
|1.85
|4.30
|1.20
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.10
|1.74
|2.04
|1.78
|1.79
|2.02
|1.09
|6.50
|1.33
|3.10
|1.07
|7.50
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.31
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.11
|6.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.38
|1.19
|3.62
|1.28
|—
|—
|2.32
|1.64
|—
|—
|1.83
|2.04
|—
|—
|1.53
|2.56
|1.26
|3.75
|1.19
|4.38
|1.07
|7.15
|1.07
|7.71
|1.03
|12.27
|1.03
|12.75
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.95
|1.91
|2.49
|1.57
|2.03
|1.85
|1.75
|2.15
|1.48
|2.76
|1.54
|2.58
|1.29
|3.74
|—
|—
|1.22
|4.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.55
|1.48
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.32
|—
|—
|2.34
|1.63
|—
|—
|1.58
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.27
|1.13
|5.16
|1.03
|11.89
|1.03
|12.83
|2.12
|1.77
|1.74
|2.17
|1.35
|3.31
|1.85
|2.03
|1.22
|4.57
|1.11
|7.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—