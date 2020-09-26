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Херенвен
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6500
ВВВ-Венло
0'
1:0
32' Пенальти
Верман Йоэй
57' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
62' Желтая карточка
Ван Крой Вито
63' Красная карточка
Пахоник Тобиас
79' Красная карточка
Янссен Симон
90'+6
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
25
Бохневич
Павел
5
Вауденберг
Лукас
20
Верман
Йоэй
10
Майер
Батиста
21
Конголо
Родни
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
17
Деккер
Тристан
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
12
Джон
Джошуа
11
Якумакис
Георгиос
7
Хуппертс
Гуус
Херенвен
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

32'
Верман Йоэй
1:0
46'
 
Янссен Симон
Пост Данни
57'
Флоранюс Шерел
 
62'
 
Ван Крой Вито
63'
 
Пахоник Тобиас
68'
Хаяль Рами
Майер Батиста
 
68'
 
Ван Дейк Стан
Хуппертс Гуус
68'
 
Ариас Яфар
Джон Джошуа
79'
 
Янссен Симон
82'
Дрешевич Ибрахим
Верман Йоэй
 
82'
Дриауех Каухайб
Ван дер Хейде Арьен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Йоэй 2 (2) 0.67
2. Верман Хенк 1 0.33
3. Вауденберг Лукас 1 0.33
4. Бохневич Павел 1 0.33
5. Майер Батиста 1 0.33
6. Ван дер Хейде Арьен 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 3 (1) 1
2. Хуппертс Гуус 1 0.33
3. Ариас Яфар 1 0.33
4. Линторст Эверт 0 0
5. Джон Джошуа 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Флоранюс Шерел 1 0
2. Ван дер Хейде Арьен 1 0
3. Майер Батиста 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 2 0
2. Ван Крой Вито 2 0
3. Пахоник Тобиас 0 1
4. Янссен Симон 0 1
5. Кум Кристиан 1 0
6. Хуппертс Гуус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0
 ВВВ-Венло 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: + = -
Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен
Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален
Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 1
ВВВ-Венло: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 9
Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Эредивизие
ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Кубок Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Кубок ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 5:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:4 Херенвен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
12. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Утрехт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
15. АДО Ден Хааг Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 12.00 62.00
1.56 4.55 5.30
1.55 4.40 5.50
1.25 5.55 16.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 11.50 1.01 1.90 1.85 4.30 1.20 1.14 5.20 2.10 1.74 2.04 1.78 1.79 2.02 1.09 6.50 1.33 3.10 1.07 7.50 1.11 6.00 1.03 10.00 1.02 11.50
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.63 2.31 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.70
11.89 1.03 10.70 1.04 4.38 1.19 3.62 1.28 2.32 1.64 1.83 2.04 1.53 2.56 1.26 3.75 1.19 4.38 1.07 7.15 1.07 7.71 1.03 12.27 1.03 12.75
2.06 1.81 1.95 1.91 2.49 1.57 2.03 1.85 1.75 2.15 1.48 2.76 1.54 2.58 1.29 3.74 1.22 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.55 2.55 1.48 1.40 2.80 1.25 3.75 1.02 11.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.37 1.32 2.34 1.63 1.58 2.44 1.20 4.27 1.13 5.16 1.03 11.89 1.03 12.83
2.12 1.77 1.74 2.17 1.35 3.31 1.85 2.03 1.22 4.57 1.11 7.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.75 2.07
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Херенвен 1:0 ВВВ-Венло онлайн

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