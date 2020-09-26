Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гельми Рой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Гельми Рой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

39' Верман Хенк не смог попасть в створ ударом издали

38' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Деккер Тристан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Удар от ворот произведет Херенвен

35' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

34' Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Г О О О О Л - Верман Йоэй из команды Херенвен забивает с точки!

31' После проверки VAR судья не изменил решения - Херенвен пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

29' Бохневич Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Флоранюс Шерел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

27' Отличный пас сделал Майер Батиста из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Пост Данни не смог попасть в створ ударом издали

24' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Якумакис Георгиос из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

17' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Джон Джошуа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ван Крой Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Деккер Тристан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Херенвен имеет хороший шанс забить.

12' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

10' Удар от ворот произведет Херенвен

10' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Херенвен

8' Майер Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Херенвен

7' Эпично было! Якумакис Георгиос нанес удар ножницами, но попал в штангу!

6' Пахоник Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ВВВ-Венло начинает с центра поля