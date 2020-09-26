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  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Витесс
0'
10' Желтая карточка
Шуурс Перр
21'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
11
Промес
Куинси
20
Кудус
Мохаммед
39
Антони
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Аякс
4-3-3
Витесс
3-5-2

Ход матча

10'
Шуурс Перр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 1 0.33
2. Антони 1 0.33
3. Лабьяд Закария 1 0.33
4. Мартинес Лисандро 1 0.33
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Таннан Уссама 1 0.33
2. Дарфалу Усама 1 0.33
3. Броя Армандо 1 0.33
4. Беро Матуш 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 0 1
2. Блинд Дэйли 1 0
3. Онана Андре 1 0
4. Шуурс Перр 1 0
5. Кудус Мохаммед 1 0
6. Гравенберх Райан 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Брюнс Томас 1 0
2. Гайек Томаш 1 0
3. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0
 Витесс 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин
Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ
Витесс Последние 20 матчей: + = -
Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт
Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Витесс 0:3 Аякс Кубок Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Эредивизие
Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Аякс 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Витесс 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
5. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
12. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Утрехт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
15. АДО Ден Хааг Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Витесс
1.42
6.00
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 6.00 9.00
1.42 4.60 6.30
1.36 5.65 7.30
1.28 6.24 8.74
1.36 5.45 8.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.14 6.10 1.09 2.62 1.45 2.80 1.40 1.65 2.15 1.87 1.99 1.63 2.28 1.27 3.55 1.22 4.00 1.09 6.50 1.08 7.40 1.02 11.00
7.70 1.09 6.60 1.11 3.45 1.32 2.76 1.46 2.04 1.86 1.64 2.29 1.44 2.82 1.25 4.05 1.19 4.80 1.08 8.10
6.27 1.08 5.60 1.10 3.31 1.33 2.74 1.47 2.02 1.85 1.63 2.35 1.43 2.88 1.21 4.15 1.17 4.52 1.07 7.26 1.06 8.58
7.79 1.10 3.50 1.32 2.81 1.48 2.33 1.65 2.05 1.83 1.85 2.03 1.64 2.35 1.51 2.64 1.43 2.93 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 3.30 1.30 1.42 2.75 1.41 2.75 1.08 7.00
4.85 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
4.34 1.19 3.21 1.35 1.91 1.96 1.40 2.99 1.25 3.81 1.07 7.03 1.06 8.76
3.49 1.32 2.35 1.64 1.93 1.95 1.66 2.30 1.41 3.04
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.55 1.48 1.85 1.89 1.51 2.45
5.35 1.16 2.48 1.54 1.84 1.96 1.49 2.62 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.46
1.65 2.23
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.50 1.50
Где смотреть матч Аякс 0:0 Витесс онлайн

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