Аякс
2:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 12176
Витесс
10' Желтая карточкаШуурс Перр
1:0
21' ГолПромес Куинси
35' Желтая карточкаБрюнс Томас
44' Красная карточкаАльварес Эдсон
45' Желтая карточкаБлинд Дэйли
45' Желтая карточкаГайек Томаш
1:1
56' ГолБазур Рихедли
2:1
70' ГолАнтони
81' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
82' Желтая карточкаТаннан Уссама
89' Желтая карточкаТальяфико Николас
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
22
Пасвер
Ремко
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
43 Фрёлинг ДжобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
10'
21'
1:0
35'
44'
45'
45'
56'
1:1
70'
2:1
82'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антони
|2
|0.67
|2.
|Тадич Душан
|1
|0.33
|3.
|Лабьяд Закария
|1
|0.33
|4.
|Промес Куинси
|1
|0.33
|5.
|Мартинес Лисандро
|1
|0.33
|6.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|7.
|Кудус Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Базур Рихедли
|1
|0.33
|2.
|Таннан Уссама
|1
|0.33
|3.
|Дарфалу Усама
|1
|0.33
|4.
|Броя Армандо
|1
|0.33
|5.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|4.
|Онана Андре
|1
|0
|5.
|Шуурс Перр
|1
|0
|6.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|7.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брюнс Томас
|2
|0
|2.
|Гайек Томаш
|2
|0
|3.
|Таннан Уссама
|1
|0
|4.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|5.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|Витесс
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин
Витесс Последние 20 матчей: + = -Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт
Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс
Последние игры между собой
Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Херенвен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|ПСВ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Хераклес
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Утрехт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эммен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.30
|1.18
|6.10
|1.09
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.35
|1.55
|1.87
|1.99
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.22
|4.00
|1.03
|10.00
|1.08
|7.40
|1.02
|11.00
|7.70
|1.09
|6.60
|1.11
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.08
|8.10
|—
|—
|6.27
|1.08
|5.60
|1.10
|3.31
|1.33
|—
|—
|2.74
|1.47
|—
|—
|2.02
|1.85
|—
|—
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.21
|4.15
|1.17
|4.52
|1.07
|7.26
|1.06
|8.58
|7.79
|1.10
|—
|—
|3.35
|1.35
|2.01
|1.85
|2.47
|1.58
|1.92
|1.95
|2.11
|1.77
|1.56
|2.52
|1.81
|2.08
|1.62
|2.37
|1.26
|4.03
|—
|—
|1.17
|5.43
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.95
|1.37
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.41
|2.75
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.18
|3.45
|1.31
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|—
|—
|4.34
|1.19
|3.21
|1.35
|—
|—
|1.91
|1.96
|—
|—
|1.40
|2.99
|—
|—
|1.25
|3.81
|1.07
|7.03
|1.06
|8.76
|—
|—
|3.49
|1.32
|2.35
|1.64
|1.36
|3.28
|1.20
|4.87
|1.54
|2.58
|1.35
|3.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—