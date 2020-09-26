Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Armando Broja не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Виттек Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Аякс имеет хороший шанс забить.

49' Гайек Томаш получил желтую карточку от судьи

48' Удар от ворот произведет Аякс

48' Промес Куинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Рефери не любит споров - именно за это Блинд Дэйли сейчас получил желтую

45' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Альварес Эдсон получает красную карточку за не спортивное поведение

43' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

42' Удар от ворот произведет Витесс

42' Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали

42' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удар от ворот произведет Витесс

40' Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Витесс

38' Удар от ворот произведет Аякс

38' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

37' Удар от ворот произведет Витесс

37' Какой промах! Промес Куинси имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' Отличные скиллы показывает Тадич Душан , обводя своих соперников

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Судья подбегает и показывает Брюнс Томас из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.

34' Удар от ворот произведет Витесс

34' ШАНС! Тальяфико Николас нанес удар с лета, но не попал по воротам!

34' Плохо сыграл Брюнс Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Плохо сыграл Базур Рихедли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Аякс имеет хороший шанс забить.

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Соперник делает почти голевой пас, но Онана Андре из команды Аякс начеку и спасает ситуацию.

24' Хорошую попытку сделал Дарфалу Усама . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кудус Мохаммед из команды Аякс

22' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Промес Куинси изменил счет на табло!

21' Плохо сыграл Шуурс Перр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Брюнс Томас из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

20' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Витесс

18' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Аякс

18' Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали

18' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Беро Матуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Альварес Эдсон из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Удар от ворот произведет Аякс

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Таннан Уссама из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Удар от ворот произведет Аякс

10' Шуурс Перр получил желтую карточку от судьи

10' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

8' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Альварес Эдсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брюнс Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

5' Альварес Эдсон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Аякс

4' Как он промахнулся? Икома Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

4' Беро Матуш разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Витесс

2' Как он промахнулся? Промес Куинси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Аякс

1' Как он промахнулся? Таннан Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Отличные скиллы показывает Таннан Уссама , обводя своих соперников

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля