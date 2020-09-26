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  3. Голландия
Аякс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12176
Витесс
0'
10' Желтая карточка
Шуурс Перр
1:0
21' Гол
Промес Куинси
35' Желтая карточка
Брюнс Томас
44' Красная карточка
Альварес Эдсон
45' Желтая карточка
Блинд Дэйли
45' Желтая карточка
Гайек Томаш
1:1
56' Гол
Базур Рихедли
2:1
70' Гол
Антони
81' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
82' Желтая карточка
Таннан Уссама
89' Желтая карточка
Тальяфико Николас
90'+6
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
11
Промес
Куинси
20
Кудус
Мохаммед
39
Антони
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Аякс
4-3-3
Витесс
3-5-2

Ход матча

10'
Шуурс Перр
 
21'
Промес Куинси
(Мазрауи Нуссер)
1:0
31'
Тимбер Юррьен
Шуурс Перр
 
35'
 
Брюнс Томас
44'
Альварес Эдсон
 
45'
Блинд Дэйли
 
45'
 
Гайек Томаш
46'
Эккеленкамп Юрген
Лабьяд Закария
 
56'
1:1
Базур Рихедли
60'
 
Броя Армандо
Дарфалу Усама
61'
 
Вруг Патрик
Брюнс Томас
70'
Антони
(Кудус Мохаммед)
2:1
81'
 
Виттек Максимилиан
81'
 
Манхуф Миллион
Виттек Максимилиан
81'
 
Бёйтинк Томас
Даса Элазар
82'
 
Таннан Уссама
84'
Дест Серджино
Мазрауи Нуссер
 
89'
Тальяфико Николас
 
90'
Траоре Лассина
Промес Куинси
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антони 2 0.67
2. Тадич Душан 1 0.33
3. Лабьяд Закария 1 0.33
4. Промес Куинси 1 0.33
5. Мартинес Лисандро 1 0.33
6. Мазрауи Нуссер 0 0
7. Кудус Мохаммед 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базур Рихедли 1 0.33
2. Таннан Уссама 1 0.33
3. Дарфалу Усама 1 0.33
4. Броя Армандо 1 0.33
5. Беро Матуш 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Альварес Эдсон 0 1
4. Онана Андре 1 0
5. Шуурс Перр 1 0
6. Кудус Мохаммед 1 0
7. Гравенберх Райан 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Брюнс Томас 2 0
2. Гайек Томаш 2 0
3. Таннан Уссама 1 0
4. Виттек Максимилиан 1 0
5. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0
 Витесс 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин
Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ
Витесс Последние 20 матчей: + = -
Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт
Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Витесс 0:3 Аякс Кубок Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Эредивизие
Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
12. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Утрехт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
15. АДО Ден Хааг Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 2.05 3.55
1.20 4.00 14.00
1.36 5.65 7.30
1.28 6.24 8.74
1.26 4.76 23.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.30 1.18 6.10 1.09 1.80 1.95 2.80 1.40 2.35 1.55 1.87 1.99 1.63 2.28 1.25 3.75 1.22 4.00 1.03 10.00 1.08 7.40 1.02 11.00
7.70 1.09 6.60 1.11 3.45 1.32 2.76 1.46 2.04 1.86 1.64 2.29 1.44 2.82 1.25 4.05 1.19 4.80 1.08 8.10
6.27 1.08 5.60 1.10 3.31 1.33 2.74 1.47 2.02 1.85 1.63 2.35 1.43 2.88 1.21 4.15 1.17 4.52 1.07 7.26 1.06 8.58
7.79 1.10 3.35 1.35 2.01 1.85 2.47 1.58 1.92 1.95 2.11 1.77 1.56 2.52 1.81 2.08 1.62 2.37 1.26 4.03 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 3.30 1.30 1.60 2.25 1.41 2.75 1.07 7.50
4.85 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
4.34 1.19 3.21 1.35 1.91 1.96 1.40 2.99 1.25 3.81 1.07 7.03 1.06 8.76
3.49 1.32 2.35 1.64 1.36 3.28 1.20 4.87 1.54 2.58 1.35 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.55 1.48 1.85 1.89 1.51 2.45
5.35 1.16 2.48 1.54 1.84 1.96 1.49 2.62 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
1.65 2.23
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.50 1.50
Где смотреть матч Аякс 2:1 Витесс онлайн

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