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  3. Китай
Шеньчжень
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Цзянсу Сунин
0'
0:1
28' Пенальти
Тейшейра Алекс
45' Желтая карточка
Тейшейра Алекс
59' Желтая карточка
Пурлигянджи Мортеза
62'
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
35
Пурлигянджи
Мортеза
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
8
Wai-Tsun
Dai
14
Zhang
En'ge
9
Harold
Preciado
29
Лин
Гао
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
27
Boyu
Yang
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
24
Xiang
Ji
22
Си
У
33
Мубарак
Вакасо
11
Се
Пэнфэй
26
Сантини
Иван
10
Тейшейра
Алекс
Шеньчжень
4-3-3
Цзянсу Сунин
4-4-2

Ход матча

28'
0:1
Тейшейра Алекс
45'
 
Тейшейра Алекс
46'
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
 
52'
 
Eder1
Сантини Иван
53'
 
Jing Luo
Се Пэнфэй
59'
Пурлигянджи Мортеза
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 8 (2) 0.57
2. Лин Гао 5 (2) 0.36
3. Harold Preciado 3 (1) 0.21
4. Wai-Tsun Dai 1 0.07
5. Цзю Янь 1 0.07
6. Пурлигянджи Мортеза 1 0.07
7. Сельнес Оле 0 0
8. Тьеви Бифума 0 0
9. Yuanyi Li 0 0
10. Zhen Ge 0 0
Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eder1 8 (2) 0.57
2. Тейшейра Алекс 7 (1) 0.5
3. Сантини Иван 5 0.36
4. Си У 1 0.07
5. Се Пэнфэй 1 0.07
6. Joao De Souza Filho Miranda1 1 0.07
7. Xiang Ji 0 0
8. Мубарак Вакасо 0 0
9. Jing Luo 0 0
10. Yinong Tian 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 5 0
2. John Mary 2 1
3. Zhang En'ge 2 1
4. Сельнес Оле 3 0
5. Тьеви Бифума 2 0
6. Чжипэн Цзян 2 0
7. Yuanyi Li 2 0
8. Сон Чжу-Хунь 2 0
9. Wai-Tsun Dai 2 0
10. Yuan Zhang1 2 0
11. Haolun Mi 1 0
12. Dalun Zheng 1 0
13. Zhen Ge 1 0
14. Wei Qiao 1 0
15. Guo Wei 1 0
Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Joao De Souza Filho Miranda1 4 0
2. Тейшейра Алекс 3 0
3. Yun Zhou 3 0
4. Abduhamit Abdugheni 3 0
5. Ли Ан 2 0
6. Се Пэнфэй 2 0
7. Yinong Tian 2 0
8. Мубарак Вакасо 1 0
9. Boyu Yang 1 0
10. Си У 1 0
11. Chao Gu 1 0
12. Xiaobin Zhang II 1 0
13. Tianyi Gao 1 0
14. Eder1 1 0
15. Cheng Zhang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2)
 Цзянсу Сунин 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Кубок Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Суперлига Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 13 10 1 2 30 - 12 31
2. Цзянсу Сунин 1:0 14 7 5 2 23 - 15 26
3. Шаньдун Лунэн 0:0 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Шанхай Шэньхуа 2:0 14 5 6 3 16 - 15 21
5. Шеньчжень 0:1 14 5 2 7 20 - 20 17
6. Гуанчжоу Фули 0:0 14 4 3 7 14 - 28 15
7. Далянь Ифан 13 2 5 6 18 - 20 11
8. Хэнань Цзянье 0:2 14 1 3 10 14 - 33 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Бэйцзин Гоань 13 7 4 2 32 - 19 25
3. Чуньцинь Лифан 13 6 3 4 21 - 19 21
4. Хэбей Форчун 13 6 3 4 22 - 22 21
5. Шицзячжуан 13 4 5 4 18 - 17 17
6. Ухань Цзалл 13 5 1 7 16 - 16 16
7. Циндао Хайню 13 2 4 7 14 - 24 10
8. Тянцзинь Тэда 13 0 2 11 8 - 30 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шеньчжень
Ничья
Цзянсу Сунин
8.99
4.72
1.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.60 4.20 1.43
7.77 4.10 1.42
3.68 3.75 1.92
8.99 4.72 1.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.50 1.03 4.70 1.17 3.40 1.29 1.97 1.77 1.94 1.86 1.76 2.17 1.28 3.45 1.22 3.85 1.07 7.50 1.05 8.30 1.03 10.00
11.25 1.00 10.50 1.01 4.05 1.19 3.42 1.28 2.24 1.68 1.67 2.11 1.42 2.65 1.19 4.05 1.14 4.75 1.03 8.30 1.03 8.70
4.06 1.25 2.87 1.43 2.13 1.75 1.80 2.06 1.56 2.49 1.32 3.45 1.76 2.11 1.20 4.62 1.20 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.14 1.71 1.11 5.80 1.17 4.90 1.09 6.50
3.32 1.30 2.21 1.62 1.54 2.38
2.94 1.42 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.51 1.58 2.43 1.34 3.32 1.11 6.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.86 1.88 1.44 2.85
3.20 1.32 1.84 1.90 1.36 2.99

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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