Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Судье надоело, что Тейшейра Алекс тянет время и он наказал его горчичником

46' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

41' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

36' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Мубарак Вакасо разрезает оборону соперника отличным пасом

33' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

33' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

29' Плохо сыграл Ян Бо Ю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Пурлигянджи Мортеза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

22' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Шеньчжень

19' Zhen Ge предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Сельнес Оле получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Сельнес Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Плохо сыграл Сельнес Оле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Zhen Ge предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сельнес Оле из команды Шеньчжень пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

9' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Abduhamit Abdugheni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Harold Preciado выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Пурлигянджи Мортеза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

1' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.