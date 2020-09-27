Шеньчжень
0:1
Конец матча
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Цзянсу Сунин
0:1
28' ПенальтиТейшейра Алекс
45' Желтая карточкаТейшейра Алекс
59' Желтая карточкаПурлигянджи Мортеза
62' Красная карточкаBoyu Yang
75' Желтая карточкаZhang En'ge
77' Желтая карточкаМубарак Вакасо
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
14
Zhang
En'ge
29
Лин
Гао
1
Chao
Gu
27
Boyu
Yang
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
24
Xiang
Ji
22
Си
У
11
Се
Пэнфэй
26
Сантини
Иван
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Zhang En'geНападающий
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
26 Qiang Jin
-
56 Haofeng Xu
-
11 Yuan Zhang1
-
24 Xin Zhou2
-
17 Yue Liu
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
5 Yun ZhouЗащитник
-
24 Xiang JiПолузащитник
-
22 Си УПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
- Полузащитник
-
7 Jing LuoПолузащитник
-
23 Eder1
-
38 Zhiwei Xie
-
29 Cheng Zhang2
-
-
-
35 Zihao Huang
-
-
-
16 Tianyi Gao
-
Главный тренер: Космин Олароиу
Ход матча
28'
0:1
45'
46'
53'
62'
64'
64'
75'
77'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 6
-
26 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|8 (2)
|0.57
|2.
|Лин Гао
|5 (2)
|0.36
|3.
|Harold Preciado
|3 (1)
|0.21
|4.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.07
|5.
|Цзю Янь
|1
|0.07
|6.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0.07
|7.
|Сельнес Оле
|0
|0
|8.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|9.
|Yuanyi Li
|0
|0
|10.
|Zhen Ge
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eder1
|8 (2)
|0.57
|2.
|Тейшейра Алекс
|7 (1)
|0.5
|3.
|Сантини Иван
|5
|0.36
|4.
|Си У
|1
|0.07
|5.
|Се Пэнфэй
|1
|0.07
|6.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|1
|0.07
|7.
|Xiang Ji
|0
|0
|8.
|Мубарак Вакасо
|0
|0
|9.
|Jing Luo
|0
|0
|10.
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|5
|0
|2.
|Zhang En'ge
|3
|1
|3.
|John Mary
|2
|1
|4.
|Сельнес Оле
|3
|0
|5.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|6.
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|7.
|Yuanyi Li
|2
|0
|8.
|Сон Чжу-Хунь
|2
|0
|9.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|10.
|Yuan Zhang1
|2
|0
|11.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0
|12.
|Haolun Mi
|1
|0
|13.
|Dalun Zheng
|1
|0
|14.
|Zhen Ge
|1
|0
|15.
|Wei Qiao
|1
|0
|16.
|Guo Wei
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|4
|0
|2.
|Тейшейра Алекс
|3
|0
|3.
|Yun Zhou
|3
|0
|4.
|Abduhamit Abdugheni
|3
|0
|5.
|Boyu Yang
|1
|1
|6.
|Мубарак Вакасо
|2
|0
|7.
|Ли Ан
|2
|0
|8.
|Се Пэнфэй
|2
|0
|9.
|Yinong Tian
|2
|0
|10.
|Си У
|1
|0
|11.
|Chao Gu
|1
|0
|12.
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|13.
|Tianyi Gao
|1
|0
|14.
|Eder1
|1
|0
|15.
|Cheng Zhang2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|Цзянсу Сунин
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|2.
|Цзянсу Сунин
|14
|7
|5
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Шаньдун Лунэн
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|14
|5
|6
|3
|16 - 15
|21
|5.
|Шеньчжень
|14
|5
|2
|7
|20 - 20
|17
|6.
|Гуанчжоу Фули
|14
|4
|3
|7
|14 - 28
|15
|7.
|Далянь Ифан
|13
|2
|5
|6
|18 - 20
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|4
|2
|32 - 19
|25
|3.
|Чуньцинь Лифан
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|4.
|Хэбей Форчун
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|5.
|Шицзячжуан
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|6.
|Ухань Цзалл
|13
|5
|1
|7
|16 - 16
|16
|7.
|Циндао Хайню
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|8.
|Тянцзинь Тэда
|13
|0
|2
|11
|8 - 30
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|10.50
|1.03
|1.20
|4.20
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.94
|1.86
|1.76
|2.17
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.22
|3.85
|1.07
|7.50
|1.05
|8.30
|1.03
|10.00
|11.25
|1.00
|10.50
|1.01
|4.05
|1.19
|3.42
|1.28
|—
|—
|2.24
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.11
|—
|—
|1.42
|2.65
|1.19
|4.05
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|1.93
|1.92
|2.87
|1.43
|2.13
|1.75
|1.80
|2.06
|1.56
|2.49
|1.32
|3.45
|1.76
|2.11
|1.20
|4.62
|—
|—
|1.20
|4.70
|—
|—
|—
|—