Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Цзянсу Сунин вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

93' Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Harold Preciado оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Yue Liu из команды Шеньчжень сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Удар от ворот произведет Шеньчжень

81' Сон Чжу-Хунь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Шеньчжень

80' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Abduhamit Abdugheni получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Abduhamit Abdugheni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Dalun Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Цитадин Мартинс Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Мубарак Вакасо сейчас получил желтую

75' Zhang Yuan получил желтую карточку от судьи

75' Игра в одни ворота сейчас. Шеньчжень доминирует и владеет мячом

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Пурлигянджи Мортеза

74' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Harold Preciado из команды Шеньчжень плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

73' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Xiang Ji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мубарак Вакасо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

61' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Пурлигянджи Мортеза - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Пурлигянджи Мортеза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Юнпо Ван не смог попасть в створ ударом издали

51' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Шеньчжень

50' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля