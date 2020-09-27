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Шеньчжень
0:1
Конец матча

Стадион:
Цзянсу Сунин
0'
0:1
28' Пенальти
Тейшейра Алекс
45' Желтая карточка
Тейшейра Алекс
59' Желтая карточка
Пурлигянджи Мортеза
62' Красная карточка
Boyu Yang
75' Желтая карточка
Zhang En'ge
77' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
90'+5
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
35
Пурлигянджи
Мортеза
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
8
Wai-Tsun
Dai
14
Zhang
En'ge
9
Harold
Preciado
29
Лин
Гао
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
27
Boyu
Yang
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
24
Xiang
Ji
22
Си
У
33
Мубарак
Вакасо
11
Се
Пэнфэй
26
Сантини
Иван
10
Тейшейра
Алекс
Шеньчжень
4-3-3
Цзянсу Сунин
4-4-2

Ход матча

28'
0:1
Тейшейра Алекс
45'
 
Тейшейра Алекс
46'
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
 
53'
 
Eder1
Сантини Иван
53'
 
Jing Luo
Се Пэнфэй
59'
Пурлигянджи Мортеза
 
62'
 
Boyu Yang
64'
Dalun Zheng
Zhen Ge
 
64'
Yue Liu
Сельнес Оле
 
75'
Zhang En'ge
 
77'
 
Мубарак Вакасо
89'
 
Xiaobin Zhang II
Тейшейра Алекс
90'
 
Yinong Tian
Си У
90'
 
Cheng Zhang2
Мубарак Вакасо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 6
  • 26 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 8 (2) 0.57
2. Лин Гао 5 (2) 0.36
3. Harold Preciado 3 (1) 0.21
4. Wai-Tsun Dai 1 0.07
5. Цзю Янь 1 0.07
6. Пурлигянджи Мортеза 1 0.07
7. Сельнес Оле 0 0
8. Тьеви Бифума 0 0
9. Yuanyi Li 0 0
10. Zhen Ge 0 0
Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eder1 8 (2) 0.57
2. Тейшейра Алекс 7 (1) 0.5
3. Сантини Иван 5 0.36
4. Си У 1 0.07
5. Се Пэнфэй 1 0.07
6. Joao De Souza Filho Miranda1 1 0.07
7. Xiang Ji 0 0
8. Мубарак Вакасо 0 0
9. Jing Luo 0 0
10. Yinong Tian 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 5 0
2. Zhang En'ge 3 1
3. John Mary 2 1
4. Сельнес Оле 3 0
5. Тьеви Бифума 2 0
6. Чжипэн Цзян 2 0
7. Yuanyi Li 2 0
8. Сон Чжу-Хунь 2 0
9. Wai-Tsun Dai 2 0
10. Yuan Zhang1 2 0
11. Пурлигянджи Мортеза 1 0
12. Haolun Mi 1 0
13. Dalun Zheng 1 0
14. Zhen Ge 1 0
15. Wei Qiao 1 0
16. Guo Wei 1 0
Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Joao De Souza Filho Miranda1 4 0
2. Тейшейра Алекс 3 0
3. Yun Zhou 3 0
4. Abduhamit Abdugheni 3 0
5. Boyu Yang 1 1
6. Мубарак Вакасо 2 0
7. Ли Ан 2 0
8. Се Пэнфэй 2 0
9. Yinong Tian 2 0
10. Си У 1 0
11. Chao Gu 1 0
12. Xiaobin Zhang II 1 0
13. Tianyi Gao 1 0
14. Eder1 1 0
15. Cheng Zhang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2)
 Цзянсу Сунин 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Кубок Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Суперлига Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 13 10 1 2 30 - 12 31
2. Цзянсу Сунин 14 7 5 2 23 - 15 26
3. Шаньдун Лунэн 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Шанхай Шэньхуа 14 5 6 3 16 - 15 21
5. Шеньчжень 14 5 2 7 20 - 20 17
6. Гуанчжоу Фули 14 4 3 7 14 - 28 15
7. Далянь Ифан 13 2 5 6 18 - 20 11
8. Хэнань Цзянье 14 1 3 10 14 - 33 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Бэйцзин Гоань 13 7 4 2 32 - 19 25
3. Чуньцинь Лифан 13 6 3 4 21 - 19 21
4. Хэбей Форчун 13 6 3 4 22 - 22 21
5. Шицзячжуан 13 4 5 4 18 - 17 17
6. Ухань Цзалл 13 5 1 7 16 - 16 16
7. Циндао Хайню 13 2 4 7 14 - 24 10
8. Тянцзинь Тэда 13 0 2 11 8 - 30 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
30.00 4.50 1.23
50.00 6.50 1.10
3.68 3.75 1.92
11.29 3.97 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.50 1.03 1.20 4.20 3.40 1.29 1.23 3.90 1.94 1.86 1.76 2.17 1.02 11.00 1.22 3.85 1.07 7.50 1.05 8.30 1.03 10.00
11.25 1.00 10.50 1.01 4.05 1.19 3.42 1.28 2.24 1.68 1.67 2.11 1.42 2.65 1.19 4.05 1.14 4.75 1.03 8.30 1.03 8.70
1.93 1.92 2.87 1.43 2.13 1.75 1.80 2.06 1.56 2.49 1.32 3.45 1.76 2.11 1.20 4.62 1.20 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.14 1.71 1.11 5.80 1.17 4.90 1.09 6.50
3.32 1.30 2.21 1.62 1.54 2.38
2.94 1.42 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.51 1.58 2.43 1.34 3.32 1.11 6.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.86 1.88 1.44 2.85
3.20 1.32 1.84 1.90 1.36 2.99

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин онлайн

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