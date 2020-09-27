Фейеноорд
1:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Де Кёйп
АДО Ден Хааг
0:1
11' ГолАрвайлер Йонас
1:1
27' ГолГертрейда Лютсхарел
23
Кекджу
Оркун
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
11
Бурар
Сами
34
Чатич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
Ход матча
11'
0:1
27'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|3 (2)
|1
|2.
|Димерс Марк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.33
|2.
|Де Бур Кес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|2.
|Линссен Брайан
|1
|0
|3.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Крамер Михил
|1
|0
|3.
|Бурар Сами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд
Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Фейеноорд 4:0 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Херенвен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|ПСВ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Хераклес
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Утрехт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|АДО Ден Хааг
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|Эммен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|7.00
|1.09
|6.20
|1.10
|5.80
|1.11
|2.70
|1.42
|—
|—
|2.75
|1.42
|1.83
|1.97
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.68
|2.11
|1.23
|3.90
|1.27
|3.55
|1.07
|7.30
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|7.80
|1.09
|6.75
|1.11
|3.38
|1.33
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.24
|4.15
|1.19
|4.90
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|6.25
|1.08
|5.36
|1.11
|3.32
|1.33
|2.68
|1.49
|—
|—
|1.99
|1.88
|—
|—
|1.61
|2.39
|—
|—
|1.42
|2.92
|1.20
|4.25
|1.16
|4.64
|1.07
|7.48
|1.06
|8.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.46
|1.16
|2.67
|1.50
|2.19
|1.71
|2.64
|1.50
|2.34
|1.62
|2.05
|1.82
|1.79
|2.08
|1.62
|2.35
|—
|—
|1.24
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.70
|1.17
|—
|—
|3.25
|1.32
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.40
|2.85
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.08
|7.00
|4.80
|1.18
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|—
|—
|4.22
|1.20
|—
|—
|3.16
|1.36
|—
|—
|1.89
|1.98
|—
|—
|1.39
|3.04
|—
|—
|1.24
|3.90
|1.07
|7.14
|1.06
|8.96
|—
|—
|3.62
|1.30
|2.91
|1.43
|2.08
|1.79
|2.58
|1.53
|2.11
|1.76
|1.63
|2.33
|1.40
|3.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—