  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Фейеноорд
1:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
АДО Ден Хааг
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
22
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
19
Боженик
Роберт
11
Линссен
Брайан
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
3
Бийен
Пит
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
6
Риго
Данте
11
Бурар
Сами
20
Бесуйхен
Висенте
9
Арвайлер
Йонас
34
Чатич
Амар
Фейеноорд
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Арвайлер Йонас
(Де Бур Кес)
27'
Гертрейда Лютсхарел
(Бергёйс Стивен)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 3 (2) 1
2. Димерс Марк 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арвайлер Йонас 1 0.33
2. Де Бур Кес 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 1 0
2. Линссен Брайан 1 0
3. Сенеси Маркос 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Бурар Сами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд
Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок
Фейеноорд 4:0 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Фейеноорд 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
12. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Утрехт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. АДО Ден Хааг 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
АДО Ден Хааг
1.62
8.80
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.43 7.10 4.50
1.48 4.50 5.50
1.14 8.80 17.75
1.24 6.64 10.08
1.62 4.13 5.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
7.00 1.09 6.20 1.10 5.80 1.11 2.70 1.42 2.75 1.42 1.83 1.97 1.64 2.25 1.68 2.11 1.23 3.90 1.27 3.55 1.07 7.30 1.09 6.50 1.02 11.00
7.80 1.09 6.75 1.11 3.38 1.33 2.79 1.45 2.03 1.87 1.63 2.31 1.46 2.76 1.24 4.15 1.19 4.90 1.08 8.00
6.25 1.08 5.36 1.11 3.32 1.33 2.68 1.49 1.99 1.88 1.61 2.39 1.42 2.92 1.20 4.25 1.16 4.64 1.07 7.48 1.06 8.95
5.46 1.16 2.67 1.50 2.19 1.71 2.64 1.50 2.34 1.62 2.05 1.82 1.79 2.08 1.62 2.35 1.24 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.70 1.17 3.25 1.32 3.05 1.35 1.40 2.85 1.42 2.75 1.08 7.00
4.80 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
4.22 1.20 3.16 1.36 1.89 1.98 1.39 3.04 1.24 3.90 1.07 7.14 1.06 8.96
3.62 1.30 2.91 1.43 2.08 1.79 2.58 1.53 2.11 1.76 1.63 2.33 1.40 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.50 1.86 1.88 1.49 2.50
5.40 1.16 2.50 1.53 1.86 1.94 1.50 2.59 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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