Первый тайм

34' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Кекджу Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Чатич Амар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

29' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

23' Ниукоп Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Копманс Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Копманс Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' После штрафного удара,который нанес Кекджу Оркун мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

14' Риго Данте навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Арвайлер Йонас изменил счет на табло!

11' ШАНС! Арвайлер Йонас вышел один на один с голкипером...

10' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

6' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бергёйс Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Удар от ворот произведет Фейеноорд

2' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

2' Арвайлер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Пинас Шакилль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.