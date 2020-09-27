Второй тайм

97' Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

95' Хорошую попытку сделал Сенеси Маркос . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Госсенс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Фер Лерой из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Хапс Ридгесиано не смог попасть в створ ударом издали

92' Бургер Ваутер из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фейеноорд

88' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забивает с точки!

84' После проверки VAR судья не изменил решения - Фейеноорд пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Пинас Шакилль получил желтую карточку от судьи

74' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Фейеноорд

72' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

71' Г О О О О Л - Нарсинг Лучано забивает!

69' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда АДО Ден Хааг пробила пенальти.

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

68' Отличные скиллы показывает Нарсинг Лучано , обводя своих соперников

67' После проверки VAR судья не изменил решения - АДО Ден Хааг пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Плохо сыграл Фер Лерой - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Игрок из команды АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Как он промахнулся? Нарсинг Лучано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Тейшейра Жоау из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

57' Г О О О О Л - Вау! Сенеси Маркос забивает ударом ножницами! Отличный гол!

57' Плохо сыграл Де Бур Кес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

56' Плохо сыграл Пинас Шакилль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Отличные скиллы показывает Тейшейра Жоау , обводя своих соперников

55' Удар от ворот произведет Фейеноорд

55' Бурар Сами не смог попасть в створ ударом издали

54' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

54' Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Фер Лерой - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Арвайлер Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Арвайлер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Фейеноорд

47' Де Бур Кес не смог попасть в створ ударом издали

47' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля