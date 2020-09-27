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Фейеноорд
4:2
Конец матча

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
0:1
11' Гол
Арвайлер Йонас
1:1
27' Гол
Гертрейда Лютсхарел
36' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
53' Желтая карточка
Фер Лерой
2:1
57' Гол
Сенеси Маркос
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Арвайлер Йонас
2:2
69' Пенальти
Пинас Шакилль
3:2
71' Гол
Нарсинг Лучано
81' Желтая карточка
Пинас Шакилль
4:2
84' Пенальти
Бергёйс Стивен
90'+7
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
22
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
19
Боженик
Роберт
11
Линссен
Брайан
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
3
Бийен
Пит
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
6
Риго
Данте
11
Бурар
Сами
20
Бесуйхен
Висенте
9
Арвайлер
Йонас
34
Чатич
Амар
Фейеноорд
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Арвайлер Йонас
(Де Бур Кес)
27'
Гертрейда Лютсхарел
(Бергёйс Стивен)
1:1
36'
Хапс Ридгесиано
 
46'
Нарсинг Лучано
Линссен Брайан
 
46'
Тейшейра Жоау
Кекджу Оркун
 
53'
Фер Лерой
 
57'
Сенеси Маркос
2:1
58'
 
Ратиу Андрей
Чатич Амар
67'
 
Арвайлер Йонас
69'
2:2
Пинас Шакилль
71'
Нарсинг Лучано
3:2
79'
 
Крамер Михил
Арвайлер Йонас
79'
 
Улд-Ших Биляль
Бесуйхен Висенте
81'
 
Пинас Шакилль
84'
Бергёйс Стивен
4:2
85'
Бургер Ваутер
Боженик Роберт
 
90'
 
Госсенс Джон
Де Бур Кес
90'
 
Jose Pascual
Риго Данте

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 4 (3) 1.33
2. Нарсинг Лучано 1 0.33
3. Сенеси Маркос 1 0.33
4. Гертрейда Лютсхарел 1 0.33
5. Димерс Марк 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арвайлер Йонас 1 0.33
2. Пинас Шакилль 1 (1) 0.33
3. Де Бур Кес 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Фер Лерой 1 0
2. Тоорнстра Йенс 1 0
3. Линссен Брайан 1 0
4. Хапс Ридгесиано 1 0
5. Сенеси Маркос 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Бурар Сами 1 0
4. Пинас Шакилль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 АДО Ден Хааг 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд
Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок
Фейеноорд 4:0 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
12. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Утрехт 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ваалвейк 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
17. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.08 8.00 65.00
1.10 7.50 29.00
1.14 8.80 17.75
1.24 6.64 10.08
1.45 3.85 10.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7.5 7.5
7.00 1.09 6.20 1.10 7.77 1.05 2.70 1.42 4.05 1.20 1.83 1.97 1.64 2.25 1.75 2.01 1.23 3.90 1.20 4.20 1.07 7.30 1.04 9.00 1.01 12.60
7.80 1.09 6.75 1.11 3.38 1.33 2.79 1.45 2.03 1.87 1.63 2.31 1.46 2.76 1.24 4.15 1.19 4.90 1.08 8.00
6.25 1.08 5.36 1.11 3.32 1.33 2.68 1.49 1.99 1.88 1.61 2.39 1.42 2.92 1.20 4.25 1.16 4.64 1.07 7.48 1.06 8.95
6.71 1.11 2.67 1.50 3.07 1.39 3.69 1.29 3.09 1.38 2.48 1.56 1.89 1.97 1.62 2.35 1.42 2.92 1.15 5.62 1.41 2.99 1.23 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.70 1.17 3.25 1.32 3.05 1.35 1.40 2.85 1.30 3.30 1.08 7.00
4.80 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
4.22 1.20 3.16 1.36 1.89 1.98 1.39 3.04 1.24 3.90 1.07 7.14 1.06 8.96
3.62 1.30 2.91 1.43 2.08 1.79 2.58 1.53 2.11 1.76 1.63 2.33 1.40 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.50 1.86 1.88 1.49 2.50
5.40 1.16 2.50 1.53 1.86 1.94 1.50 2.59 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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