Первый тайм

27' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

26' Удар от ворот произведет ПСВ

26' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Росарио Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Хераклес

19' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

17' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хераклес

17' Выглядело как неплохой момент. Брума Арминду из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

16' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Брума Арминду из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хераклес

11' ПСВ имеет хороший шанс забить.

11' Удар от ворот произведет ПСВ

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Дюмфрис Дензел получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Дюмфрис Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Хераклес

2' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес начинает с центра поля