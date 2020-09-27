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  2. Матчи
  3. Голландия
Хераклес
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
ПСВ
0'
28' Желтая карточка
Хардевельд Джефф
28'
16
Браувер
Микаэль
4
Проппер
Робин
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
2
Брейкерс
Тим
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
34
Хардевельд
Джефф
9
Бакыш
Синан
17
Сзоке
Адриан
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
4
Фиргевер
Ник
31
Макс
Филипп
7
Брума
Арминду
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
17
Жуниор
Мауро
10
Ихаттарен
Мохаммед
19
Гакпо
Коди
Хераклес
3-5-2
ПСВ
4-4-2

Ход матча

28'
Хардевельд Джефф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. ван дер Ватер Силвестр 1 0.33
2. Влут Рай 1 0.33
3. Де ла Торре Лука 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 0.67
2. Мадуэке Нони 1 0.33
3. Ромеро Максимильяно 1 0.33
4. Мален Дониэлл 1 0.33
5. Макс Филипп 0 0
6. Росарио Пабло 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Макс Филипп 1 0
2. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 ПСВ 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2
Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн
Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Хераклес 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:4 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Хераклес Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 ПСВ Кубок Хераклес 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Хераклес Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Утрехт Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Хераклес 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Эммен 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
ПСВ
5.35
4.60
1.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 4.30 1.57
5.30 4.60 1.55
5.35 4.50 1.56
3.74 3.94 1.87
5.13 3.69 1.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 12.00 1.01 3.75 1.25 4.00 1.22 2.01 1.75 2.15 1.70 1.95 1.85 1.73 2.10 1.38 2.90 1.31 3.30 1.13 5.40 1.09 6.40 1.03 10.00 1.01 12.00
14.00 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.46 1.56 1.94 1.88 1.62 2.44 1.32 3.45 1.23 4.30 1.10 7.20 1.09 7.90 1.02 14.50
10.70 1.04 9.74 1.05 4.37 1.19 3.61 1.28 2.36 1.62 1.86 2.00 1.54 2.54 1.27 3.69 1.20 4.28 1.08 6.60 1.07 7.45 1.02 14.04
3.54 1.32 2.66 1.51 2.12 1.77 1.85 2.04 1.65 2.33 1.45 2.88 1.71 2.22 1.31 3.63 1.22 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 2.37 1.55 1.33 3.15 1.21 4.10 1.05 8.50
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.10
3.43 1.31 2.38 1.61 1.60 2.40 1.21 4.18 1.14 4.99 1.03 11.89 1.03 12.44
2.34 1.64 1.93 1.95 1.49 2.73 1.32 3.50 1.57 2.50 1.39 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.32 3.20
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
1.61 2.30
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Хераклес 0:0 ПСВ онлайн

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