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  3. Голландия
Хераклес
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3083
ПСВ
0'
28' Желтая карточка
Хардевельд Джефф
1:0
31' Пенальти
Влут Рай
42' Желтая карточка
Бейлевелд Тён
1:1
51' Пенальти
Макс Филипп
73' Желтая карточка
Росарио Пабло
76' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
78' Желтая карточка
Брума Арминду
88' Желтая карточка
Проппер Робин
90'+4
16
Браувер
Микаэль
4
Проппер
Робин
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
2
Брейкерс
Тим
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
34
Хардевельд
Джефф
9
Бакыш
Синан
17
Сзоке
Адриан
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
4
Фиргевер
Ник
31
Макс
Филипп
7
Брума
Арминду
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
17
Жуниор
Мауро
10
Ихаттарен
Мохаммед
19
Гакпо
Коди
Хераклес
3-5-2
ПСВ
4-4-2

Ход матча

28'
Хардевельд Джефф
 
31'
Влут Рай
1:0
42'
Бейлевелд Тён
 
46'
 
Мален Дониэлл
Ихаттарен Мохаммед
46'
 
Томас Райян
Садилек Михал
46'
 
Мадуэке Нони
Жуниор Мауро
51'
1:1
Макс Филипп
58'
ван дер Ватер Силвестр
Бакыш Синан
 
58'
Бюргзорг Делано
Сзоке Адриан
 
73'
 
Росарио Пабло
76'
Киомурцоглу Орестис
 
78'
 
Брума Арминду
78'
 
Боскальи Оливье
Гакпо Коди
79'
Схоофс Лукас
Брейкерс Тим
 
88'
Проппер Робин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 2 (1) 0.67
2. ван дер Ватер Силвестр 1 0.33
3. Де ла Торре Лука 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 0.67
2. Мадуэке Нони 1 0.33
3. Макс Филипп 1 (1) 0.33
4. Ромеро Максимильяно 1 0.33
5. Мален Дониэлл 1 0.33
6. Росарио Пабло 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 2 0
2. Проппер Робин 1 0
3. Хардевельд Джефф 1 0
4. Киомурцоглу Орестис 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Брума Арминду 1 0
2. Макс Филипп 1 0
3. Росарио Пабло 1 0
4. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 ПСВ 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2
Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн
Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Хераклес 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:4 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Хераклес Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 ПСВ Кубок Хераклес 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Хераклес Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Утрехт Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Хераклес Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Эммен Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Новости матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.90 1.65 3.50
12.00 1.14 8.20
5.35 4.50 1.56
3.74 3.94 1.87
5.56 1.62 4.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 12.00 1.01 8.00 1.05 4.00 1.22 1.14 5.20 2.15 1.70 1.95 1.85 1.73 2.10 1.18 4.50 1.31 3.30 1.02 11.00 1.09 6.40 1.04 9.00 1.01 12.00
14.00 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.46 1.56 1.94 1.88 1.62 2.44 1.32 3.45 1.23 4.30 1.10 7.20 1.09 7.90 1.02 14.50
10.70 1.04 9.74 1.05 4.37 1.19 3.61 1.28 2.36 1.62 1.86 2.00 1.54 2.54 1.27 3.69 1.20 4.28 1.08 6.60 1.07 7.45 1.02 14.04
5.47 1.17 3.90 1.27 2.55 1.55 1.78 2.11 1.49 2.72 2.52 1.56 1.93 1.95 1.66 2.30 1.45 2.85 1.15 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 2.37 1.55 1.52 2.42 1.21 4.10 1.05 8.50
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.10
3.43 1.31 2.38 1.61 1.60 2.40 1.21 4.18 1.14 4.99 1.03 11.89 1.03 12.44
2.34 1.64 1.93 1.95 1.49 2.73 1.32 3.50 1.39 3.14 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.32 3.20
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
1.61 2.30
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Хераклес 1:1 ПСВ онлайн

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