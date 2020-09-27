Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Дюмфрис Дензел пробил со штрафного прямо в стенку

42' Бейлевелд Тён получил желтую карточку от судьи

41' ПСВ имеет хороший шанс забить.

40' Удар от ворот произведет Хераклес

40' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

40' ПСВ имеет хороший шанс забить.

38' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

36' Ихаттарен Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

34' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Влут Рай из команды Хераклес забивает с точки!

31' После проверки VAR судья изменил решение - Хераклес пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

26' Удар от ворот произведет ПСВ

26' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Росарио Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Хераклес

19' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

17' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хераклес

17' Выглядело как неплохой момент. Брума Арминду из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

16' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Брума Арминду из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хераклес

11' ПСВ имеет хороший шанс забить.

11' Удар от ворот произведет ПСВ

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Дюмфрис Дензел получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Дюмфрис Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Хераклес

2' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес начинает с центра поля