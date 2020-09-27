Хераклес
1:1
Конец матча
Стадион: Erve Asito Зрители: 3083
ПСВ
28' Желтая карточкаХардевельд Джефф
1:0
31' ПенальтиВлут Рай
42' Желтая карточкаБейлевелд Тён
1:1
51' ПенальтиМакс Филипп
73' Желтая карточкаРосарио Пабло
76' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
78' Желтая карточкаБрума Арминду
88' Желтая карточкаПроппер Робин
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
17
Сзоке
Адриан
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Harm Dieker
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
31'
1:0
42'
51'
1:1
73'
78'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|2 (1)
|0.67
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.33
|3.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гакпо Коди
|2
|0.67
|2.
|Мадуэке Нони
|1
|0.33
|3.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.33
|4.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.33
|5.
|Мален Дониэлл
|1
|0.33
|6.
|Росарио Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бейлевелд Тён
|2
|0
|2.
|Проппер Робин
|1
|0
|3.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|4.
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брума Арминду
|1
|0
|2.
|Макс Филипп
|1
|0
|3.
|Росарио Пабло
|1
|0
|4.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|ПСВ
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: + = -Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2
Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес
ПСВ Последние 20 матчей: + = -Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Хераклес Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 ПСВ Кубок Хераклес 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Хераклес Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Херенвен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Утрехт
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Хераклес
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Эммен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|12.00
|1.01
|8.00
|1.05
|4.00
|1.22
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.15
|1.70
|1.95
|1.85
|1.73
|2.10
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.02
|11.00
|1.09
|6.40
|1.04
|9.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|14.00
|1.02
|5.15
|1.17
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.10
|7.20
|1.09
|7.90
|1.02
|14.50
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.37
|1.19
|3.61
|1.28
|—
|—
|2.36
|1.62
|—
|—
|1.86
|2.00
|—
|—
|1.54
|2.54
|—
|—
|1.27
|3.69
|1.20
|4.28
|1.08
|6.60
|1.07
|7.45
|1.02
|14.04
|—
|—
|—
|—
|5.47
|1.17
|3.90
|1.27
|2.55
|1.55
|1.78
|2.11
|1.49
|2.72
|2.52
|1.56
|1.93
|1.95
|1.66
|2.30
|1.45
|2.85
|—
|—
|1.15
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.37
|1.55
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.38
|1.61
|—
|—
|1.60
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.18
|1.14
|4.99
|1.03
|11.89
|1.03
|12.44
|2.34
|1.64
|1.93
|1.95
|1.49
|2.73
|1.32
|3.50
|1.39
|3.14
|1.21
|4.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—