  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
40' Гол
Махи Мимаун
45'
1
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Густафссон
Симон
26
Бауссайд
Отман
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
23
Рамселар
Барт
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
30
Эфморфидис
Джеймс
4
Анита
Вурнон
6
Ольсак
Николас
21
Данеелс
Леннерд
8
Тахири
Анас
9
Штоккерс
Финн
Утрехт
4-3-3
Ваалвейк
4-4-1-1

Ход матча

40'
Махи Мимаун
(Вормердам Дьянго)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 1 0.5
2. Клейбер Шон 1 0.5
3. Вормердам Дьянго 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Ваутерс Луук 0 1
2. Со Силла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 0 0 100% (1) 0 0
 Ваалвейк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: + = -
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс
Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт
Ваалвейк Последние 20 матчей: + = -
Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Ваалвейк 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 4:0 Ваалвейк Товарищеские матчи Ваалвейк 5:2 Утрехт Эредивизие
Утрехт 2:1 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:0 Утрехт Эредивизие Ваалвейк 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Утрехт 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Виллем II Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Хераклес Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
15. Эммен Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
16. Ваалвейк 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Ваалвейк
1.38
6.60
9.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.28 5.90 8.50
1.22 6.00 11.00
1.24 6.60 11.00
1.28 6.25 9.00
1.38 4.65 9.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.11 5.40 1.13 2.90 1.38 2.48 1.55 2.10 1.74 1.77 1.97 1.75 2.07 1.50 2.50 1.32 3.20 1.17 4.60 1.12 5.55 1.05 8.50 1.03 10.00
6.95 1.11 5.90 1.14 3.15 1.37 2.51 1.54 1.93 1.96 1.55 2.49 1.39 3.05 1.20 4.70 1.16 5.40 1.06 9.40
6.09 1.09 5.54 1.11 3.26 1.34 2.64 1.50 1.97 1.89 1.59 2.42 1.41 2.95 1.20 4.27 1.16 4.70 1.07 7.76 1.06 8.96
3.60 1.31 2.71 1.50 2.15 1.75 1.86 2.02 1.65 2.31 1.45 2.86 1.91 1.98 1.30 3.64 1.55 2.54 1.53 2.63 1.28 3.86 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.00 1.22 2.95 1.37 1.70 2.08 1.33 3.10 1.18 4.50
4.55 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05
4.28 1.20 3.16 1.36 1.88 1.98 1.38 3.07 1.24 3.91 1.07 7.40 1.06 8.96
1.77 2.12 1.47 2.78 1.18 5.22 1.83 2.05 1.58 2.48 1.39 3.13 1.38 3.25
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.28 1.59 1.69 2.08 1.41 2.80
4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Утрехт 1:0 Ваалвейк онлайн

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