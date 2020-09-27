Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

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Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Утрехт имеет хороший шанс забить.

43' Хорошую попытку сделал Эфморфидис Джеймс . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!

39' Удар от ворот произведет Ваалвейк

38' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

37' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

32' Удар от ворот произведет Ваалвейк

32' Вормердам Дьянго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Густафссон Симон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Рамселар Барт из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

27' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Утрехт пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Керк Гирано из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

17' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ваалвейк

13' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Ваутерс Луук выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Мёленстен Мелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Отличные скиллы показывает Керк Гирано , обводя своих соперников

7' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

4' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

2' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля