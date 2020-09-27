Утрехт
3:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард
Ваалвейк
1:0
40' ГолМахи Мимаун
1:1
59' ГолДомашкан Виталий
2:1
74' ГолКерк Гирано
3:1
85' ГолВан де Стрек Сандер
17
Клейбер
Шон
19
Махи
Мимаун
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
40'
1:0
59'
1:1
74'
2:1
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|1
|0.5
|2.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.5
|3.
|Клейбер Шон
|1
|0.5
|4.
|Керк Гирано
|1
|0.5
|5.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|6.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домашкан Виталий
|1
|0.33
|2.
|Тахири Анас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|2.
|Со Силла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: + = -ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс
Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт
Ваалвейк Последние 20 матчей: + = -Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Херенвен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Утрехт
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Эммен
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.80
|1.11
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.10
|1.74
|1.37
|2.95
|1.75
|2.07
|1.50
|2.50
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.17
|4.60
|1.02
|11.00
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|6.95
|1.11
|5.90
|1.14
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.20
|4.70
|1.16
|5.40
|1.06
|9.40
|—
|—
|6.09
|1.09
|5.54
|1.11
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.64
|1.50
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.59
|2.42
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.20
|4.27
|1.16
|4.70
|1.07
|7.76
|1.06
|8.96
|6.75
|1.12
|2.71
|1.50
|2.15
|1.75
|2.51
|1.56
|2.18
|1.74
|1.85
|2.03
|1.61
|2.40
|2.25
|1.69
|1.86
|2.02
|1.47
|2.81
|1.32
|3.53
|1.24
|4.24
|—
|—
|1.15
|5.90
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.18
|4.50
|—
|—
|—
|—
|4.55
|1.20
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
|4.28
|1.20
|—
|—
|3.16
|1.36
|—
|—
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.38
|3.07
|1.24
|3.91
|1.07
|7.40
|1.06
|8.96
|1.77
|2.12
|1.47
|2.78
|1.18
|5.22
|1.83
|2.05
|1.58
|2.48
|1.39
|3.13
|1.38
|3.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—