Эммен
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: De Oude Meerdijk
Виллем II
1:0
5' ГолДе Леув Михаэль
1:1
13' ГолНдайишимий Майк
19' Желтая карточкаБейл Гленн
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
18
Нелом
Микел
27
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ялвинг РобинВратарь
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
13'
19'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колар Марко
|1
|0.33
|2.
|Де Леув Михаэль
|1
|0.33
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|0.33
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.33
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|2
|0.67
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.33
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.33
|4.
|Замора Джон
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янсен Анко
|1
|0
|2.
|Кавлан Канер
|1
|0
|3.
|Колар Марко
|1
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|0
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|0
|6.
|Чакон Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нелом Микел
|1
|0
|2.
|Льонч Поль
|1
|0
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0
|4.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Виллем II
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: + = -ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам
Виллем II Последние 20 матчей: + = -Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II
Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II
Последние игры между собой
Эммен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Херенвен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Утрехт
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Эммен
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|11.00
|1.02
|3.50
|1.27
|—
|—
|3.75
|1.25
|2.02
|1.79
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.92
|1.82
|1.25
|3.80
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.07
|7.60
|1.12
|5.55
|1.03
|10.00
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.59
|1.06
|3.90
|1.24
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.17
|1.73
|—
|—
|1.70
|2.22
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.21
|4.17
|—
|—
|1.16
|4.71
|—
|—
|1.06
|8.81
|1.05
|9.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.21
|3.18
|1.38
|2.80
|1.48
|2.31
|1.66
|2.06
|1.84
|1.78
|2.12
|1.61
|2.43
|3.74
|1.29
|2.83
|1.46
|2.22
|1.70
|1.93
|1.96
|1.70
|2.22
|1.50
|2.71
|1.33
|3.44
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|2.50
|1.47
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.31
|3.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.22
|1.70
|—
|—
|1.54
|2.54
|—
|—
|1.18
|4.47
|1.12
|5.32
|—
|—
|1.03
|12.78
|—
|—
|1.02
|13.57
|3.39
|1.35
|2.83
|1.47
|2.22
|1.71
|1.74
|2.19
|1.52
|2.65
|1.35
|3.40
|—
|—
|2.30
|1.66
|1.89
|1.99
|1.46
|2.81
|1.31
|3.59
|—
|—