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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
5' Гол
Де Леув Михаэль
1:1
13' Гол
Ндайишимий Майк
19' Желтая карточка
Бейл Гленн
29'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
9
Колар
Марко
8
Де
Леув
Михаэль
1
Руйтер
Робин
18
Нелом
Микел
25
Хольмен
Себастьян
46
Ван
ден
Аверт
Йоп
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
21
Ндайишимий
Майк
Эммен
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

5'
Де Леув Михаэль
1:0
13'
1:1
Ндайишимий Майк
(Павлидис Вангелис)
19'
Бейл Гленн
 
26'
 
Замора Джон
Нуннели Че

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колар Марко 1 0.33
2. Де Леув Михаэль 1 0.33
3. Лаурсен Николай 1 0.33
4. Де Вос Робберт 1 0.33
5. Кавлан Канер 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 2 0.67
2. Ндайишимий Майк 1 0.33
3. Саглам Геркем 1 0.33
4. Замора Джон 1 0.33

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Янсен Анко 1 0
2. Кавлан Канер 1 0
3. Колар Марко 1 0
4. Бейл Гленн 1 0
5. Лаурсен Николай 1 0
6. Чакон Майкл 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 1 0
2. Льонч Поль 1 0
3. Саглам Геркем 1 0
4. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Виллем II 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам
Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II
Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II

Последние игры между собой

Эммен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Эммен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Эммен Эредивизие Виллем II 2:3 Эммен Эредивизие Эммен 0:2 Виллем II Эредивизие
Виллем II 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 5:0 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Утрехт Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Хераклес 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Эммен 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Виллем II
2.88
4.00
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.75 3.45 2.45
1.62 4.00 4.70
2.88 3.70 2.44
2.66 3.60 2.49
2.60 3.40 2.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 11.00 1.02 3.50 1.27 3.75 1.25 2.02 1.79 1.78 2.04 1.92 1.82 1.25 3.80 1.35 3.05 1.07 7.60 1.12 5.55 1.03 10.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.29 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.70
9.74 1.05 8.59 1.06 3.90 1.24 3.21 1.35 2.17 1.73 1.70 2.22 1.45 2.80 1.21 4.17 1.16 4.71 1.06 8.81 1.05 9.74
4.82 1.21 3.18 1.38 2.80 1.48 2.31 1.66 2.06 1.84 1.78 2.12 1.61 2.43 3.74 1.29 2.83 1.46 2.22 1.70 1.93 1.96 1.70 2.22 1.50 2.71 1.33 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.28 1.63 2.50 1.47 1.19 4.40 1.31 3.25 1.05 8.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
3.21 1.35 2.22 1.70 1.54 2.54 1.18 4.47 1.12 5.32 1.03 12.78 1.02 13.57
3.39 1.35 2.83 1.47 2.22 1.71 1.74 2.19 1.52 2.65 1.35 3.40 2.30 1.66 1.89 1.99 1.46 2.81 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
1.64 2.25
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Эммен 1:1 Виллем II онлайн

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