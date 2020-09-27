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  3. Голландия
Эммен
1:1
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
5' Гол
Де Леув Михаэль
1:1
13' Гол
Ндайишимий Майк
19' Желтая карточка
Бейл Гленн
49' Undefined phrase: football_event_
Ван ден Аверт Йоп
58' Красная карточка
Бейл Гленн
90' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90'+7
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
9
Колар
Марко
8
Де
Леув
Михаэль
1
Руйтер
Робин
18
Нелом
Микел
25
Хольмен
Себастьян
46
Ван
ден
Аверт
Йоп
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
21
Ндайишимий
Майк
Эммен
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

5'
Де Леув Михаэль
1:0
13'
1:1
Ндайишимий Майк
(Павлидис Вангелис)
19'
Бейл Гленн
 
26'
 
Замора Джон
Нуннели Че
49'
 
Ван ден Аверт Йоп
53'
 
Кёлерт Матс
Нелом Микел
58'
Бейл Гленн
 
61'
Пейн Десевио
Колар Марко
 
76'
Де Вос Робберт
Де Леув Михаэль
 
90'
Янсен Анко
Лаурсен Николай
 
90'
 
Хольмен Себастьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колар Марко 1 0.33
2. Де Леув Михаэль 1 0.33
3. Лаурсен Николай 1 0.33
4. Де Вос Робберт 1 0.33
5. Кавлан Канер 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 2 0.67
2. Ндайишимий Майк 1 0.33
3. Саглам Геркем 1 0.33
4. Замора Джон 1 0.33

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Бейл Гленн 1 1
2. Янсен Анко 1 0
3. Кавлан Канер 1 0
4. Колар Марко 1 0
5. Лаурсен Николай 1 0
6. Чакон Майкл 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 1 0
2. Льонч Поль 1 0
3. Хольмен Себастьян 1 0
4. Саглам Геркем 1 0
5. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)
 Виллем II 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам
Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II
Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II

Последние игры между собой

Эммен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Эммен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Эммен Эредивизие Виллем II 2:3 Эммен Эредивизие Эммен 0:2 Виллем II Эредивизие
Виллем II 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 5:0 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Херенвен Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Утрехт Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Хераклес Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Эммен Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.40 1.62 3.20
14.00 1.15 7.00
2.88 3.70 2.44
2.66 3.60 2.49
8.40 1.60 3.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 11.00 1.02 3.50 1.27 1.17 4.70 2.02 1.79 1.78 2.04 1.14 5.20 1.25 3.80 1.25 4.70 1.07 7.60 1.02 11.00 1.04 9.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.29 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.70
9.74 1.05 8.59 1.06 3.90 1.24 3.21 1.35 2.17 1.73 1.70 2.22 1.45 2.80 1.21 4.17 1.16 4.71 1.06 8.81 1.05 9.74
4.82 1.21 3.18 1.38 2.80 1.48 1.71 2.18 1.44 2.84 2.65 1.51 2.00 1.88 1.69 2.24 1.48 2.74 1.50 2.69 1.55 2.54 1.31 3.63 1.70 2.22 1.50 2.71 1.33 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.28 1.63 2.50 1.47 1.19 4.40 1.52 2.42 1.04 9.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
3.21 1.35 2.22 1.70 1.54 2.54 1.18 4.47 1.12 5.32 1.03 12.78 1.02 13.57
3.39 1.35 2.83 1.47 2.22 1.71 1.74 2.19 1.52 2.65 1.35 3.40 1.32 3.56 1.17 5.40 1.46 2.81 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
1.64 2.25
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Эммен 1:1 Виллем II онлайн

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