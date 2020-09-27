Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ндайишимий Майк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Хольмен Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Эммен

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Араухо Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Эммен

82' Кён Деррик не смог попасть в створ ударом издали

82' Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пейн Десевио из команды Эммен

79' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Эммен

79' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

78' Пенья Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Тельгенкамп Деннис взял и забрал мяч на выходе

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Игрок команды Эммен совершает фол

74' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Эммен

74' Ох, красивый был бы гол! Кёлерт Матс пробил с лета в перекладину!

73' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Эммен

69' Удар от ворот произведет Эммен

66' Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Пенья Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Эммен

61' Как он промахнулся? Саглам Геркем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кён Деррик пробил со штрафного прямо в стенку

58' Матч возобновлен

56' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

53' Удар от ворот произведет Эммен

52' Нелом Микел не смог попасть в створ ударом издали

49' После проверки VAR рефери поменял решение - Эммен не будет бить пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля