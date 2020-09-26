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Сент-Этьен
0:3
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
33' Гол
Агер Наиф
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Норден Арно
0:2
53' Гол
Гирасси Серу
68' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
0:3
89' Гол
Эну Адриен
90' Желтая карточка
Неу Иван
90'+5
30
Мулен
Жесси
34
Муэффек
Аймен
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
1
Сален
Ромен
34
Соппи
Брэндон
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
27
Траоре
Амари
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
22
Дель
Кастильо
Ромен
18
Гирасси
Серу
21
Терье
Мартен
Сент-Этьен
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

33'
0:1
Агер Наиф
(Буриго Бенжамен)
46'
Фофана Уэсли
Муэффек Аймен
 
46'
Неу Иван
Юссуф Зейду
 
47'
Норден Арно
 
53'
0:2
Гирасси Серу
(Дель Кастильо Ромен)
61'
Крассо Жан-Филипп
Аушиш Адиль
 
68'
 
Н'Зонзи Стивен
70'
 
Тэт Флавьен
Терье Мартен
70'
 
Рафинья Диас
Дель Кастильо Ромен
73'
Ривера Максанс
Норден Арно
 
81'
Tyrone Tormin
Буанга Денис
 
84'
 
Мартин Йонас
Буриго Бенжамен
84'
 
Эну Адриен
Гирасси Серу
89'
0:3
Эну Адриен
(Рафинья Диас)
90'
 
Рюттер Жоржиньо
Камавинга Эдуардо
90'
Неу Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.6
2. Буанга Денис 2 (1) 0.4
3. Аушиш Адиль 1 0.2
4. Масон Иван 1 0.2
5. Камара Махди 1 0.2
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.6
2. Агер Наиф 2 0.4
3. Буриго Бенжамен 1 0.2
4. Камавинга Эдуардо 1 0.2
5. Трюффер Адриен 1 0.2
6. Н'Зонзи Стивен 1 0.2
7. Да Сильва Дамьен 1 0.2
8. Эну Адриен 1 0.2
9. Дель Кастильо Ромен 0 0
10. Рафинья Диас 0 0
11. Тэт Флавьен 0 0
12. Мауасса Фет 0 0
13. Терье Мартен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 3 0
2. Фофана Уэсли 1 0
3. Муэффек Аймен 1 0
4. Масон Иван 1 0
5. Гурна-Дуат Лукас 1 0
6. Abdoulaye Sidibe 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 3 0
2. Терье Мартен 1 1
3. Да Сильва Дамьен 2 0
4. Буриго Бенжамен 2 0
5. Боэ Саша 0 1
6. Сален Ромен 1 0
7. Тэт Флавьен 1 0
8. Мауасса Фет 1 0
9. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Ренн 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье
Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Ренн 3:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:1 Ренн Кубок Ренн 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 3:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 43%, Ренн: 57%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 43%, Ренн: 57%.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 43'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Н'Зонзи Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 42'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 40'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 41%, Ренн: 59%.
  • 40'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Дель Кастильо Ромен пострадал.
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 37'
    Брэндон Соппи из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 36'
    Брэндон Соппи из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 43%, Ренн: 57%.
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Аушиш Адиль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • 34'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 33'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    ГОООООЛ - Агер Наиф Ренн забивает ударом головой
  • Угловой
    33'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 33'
    Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Брэндон Соппи из команды Ренн играет слишком грубо. Аушиш Адиль оказался на газоне.
  • 31'
    Юссуф Зейду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 30'
    Хороший удар издали нанес Гирасси Серу, но отличный сейв сделал Мулен Жесси. Угловой.
  • 30'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 30'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 44%, Ренн: 56%.
  • 29'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 28'
    Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 28'
    Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 26'
    Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 26'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 25'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 44%, Ренн: 56%.
  • 24'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 24'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 23'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Колодзейчак Тимоти наказан за толчок Гирасси Серу
  • 22'
    Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Иван Масон ошибается в защите.
  • 21'
    Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 20'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 20'
    Аушиш Адиль разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 20'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 44%, Ренн: 56%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Брэндон Соппи
  • 19'
    Брэндон Соппи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
  • 18'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • 18'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Aimen Moueffek ошибается в защите.
  • 17'
    Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Брэндон Соппи из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Н'Зонзи Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 16'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 16'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • 16'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 15'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 15'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный кросс...
  • 15'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 42%, Ренн: 58%.
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Aimen Moueffek из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • 12'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
  • 11'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 32%, Ренн: 68%.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 8'
    Агер Наиф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Гирасси Серу из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 8'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Назначен штрафной. Пострадал Терье Мартен, его свалил Aimen Moueffek.
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    6'
    Аушиш Адиль возвращается на поле.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Аушиш Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Аушиш Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 23%, Ренн: 77%.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
  • 4'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Н'Зонзи Стивен наказан за толчок Иван Масон
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Колодзейчак Тимоти наказан за толчок Гирасси Серу
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сент-Этьен 47.7% (74)
X 38.1% (59)
Ренн 14.2% (22)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
89.00 20.00 1.01
3.04 3.32 2.45
2.70 3.12 2.78
10.24 4.49 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.10 1.12 7.80 1.06 3.90 1.25 2.65 1.52 2.12 1.77 1.72 1.40 1.44 2.80 1.10 6.80 1.13 6.00 1.03 7.77 1.02 11.50 1.02 13.00
8.30 1.03 7.50 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.06 1.44 2.79 1.30 3.40 1.10 5.90 1.07 6.40 1.01 16.50
5.77 1.10 5.00 1.14 2.77 1.46 2.11 1.77 1.63 2.34 1.30 3.48 1.21 4.17 1.07 7.22 1.06 8.54 1.03 12.40 1.03 12.94
7.12 1.12 4.90 1.20 3.34 1.36 2.71 1.50 2.03 1.88 1.57 2.52 1.34 3.47 1.67 2.31 1.44 2.93 1.29 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.76 2.06 1.38 3.00 1.10 7.00 1.03 12.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.35 1.08 7.60
2.56 1.53 1.69 2.23 1.33 3.32 1.08 6.55 1.06 8.53
1.81 2.07 1.51 2.67 1.20 4.73 1.50 2.75 1.19 4.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
2.03 1.78
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Сент-Этьен 0:3 Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:3 Ренн

Исход игры
Сент-Этьен
47.7% (74)
Ничья
38.1% (59)
Ренн
14.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
44.16% (68)
Меньше
55.84% (86)
Обе команды забьют
Да
75.32% (116)
Нет
24.68% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (48)
2:1 Сент-Этьен
27.7% (43)
1:0 Сент-Этьен
14.2% (22)
1:2 Ренн
7.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (10)
0:1 Ренн
5.8% (9)
2:0 Сент-Этьен
3.9% (6)
3:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
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