Сент-Этьен
0:3
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Ренн
0:1
33' ГолАгер Наиф
47' Undefined phrase: football_event_Норден Арно
0:2
53' ГолГирасси Серу
68' Желтая карточкаН'Зонзи Стивен
0:3
89' ГолЭну Адриен
90' Желтая карточкаНеу Иван
30
Мулен
Жесси
27
Масон
Иван
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
27
Траоре
Амари
18
Гирасси
Серу
21
Терье
Мартен
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гирасси СеруНападающий
-
21 Терье МартенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
0:1
46'
47'
53'
68'
89'
0:3
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.6
|2.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.4
|3.
|Аушиш Адиль
|1
|0.2
|4.
|Масон Иван
|1
|0.2
|5.
|Камара Махди
|1
|0.2
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.6
|2.
|Агер Наиф
|2
|0.4
|3.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.2
|4.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.2
|5.
|Трюффер Адриен
|1
|0.2
|6.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.2
|7.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0.2
|8.
|Эну Адриен
|1
|0.2
|9.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|10.
|Рафинья Диас
|0
|0
|11.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|12.
|Мауасса Фет
|0
|0
|13.
|Терье Мартен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|3
|0
|2.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|3.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|4.
|Масон Иван
|1
|0
|5.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|6.
|Abdoulaye Sidibe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|3
|0
|2.
|Терье Мартен
|1
|1
|3.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|4.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|5.
|Боэ Саша
|0
|1
|6.
|Сален Ромен
|1
|0
|7.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|8.
|Мауасса Фет
|1
|0
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Ренн
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.10
|1.12
|7.80
|1.06
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.65
|1.52
|2.12
|1.77
|1.72
|1.40
|—
|—
|1.44
|2.80
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.13
|6.00
|1.03
|7.77
|1.02
|11.50
|1.02
|13.00
|8.30
|1.03
|7.50
|1.06
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.06
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.30
|3.40
|1.10
|5.90
|1.07
|6.40
|1.01
|16.50
|—
|—
|5.77
|1.10
|5.00
|1.14
|2.77
|1.46
|—
|—
|2.11
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.34
|—
|—
|1.30
|3.48
|—
|—
|1.21
|4.17
|1.07
|7.22
|1.06
|8.54
|1.03
|12.40
|1.03
|12.94
|7.12
|1.12
|—
|—
|4.90
|1.20
|3.34
|1.36
|2.71
|1.50
|2.03
|1.88
|1.57
|2.52
|1.34
|3.47
|1.67
|2.31
|1.44
|2.93
|1.29
|3.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:3 Ренн
Исход игры
Сент-Этьен
47.7% (74)
Ничья
38.1% (59)
Ренн
14.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
44.16% (68)
Меньше
55.84% (86)
Обе команды забьют
Да
75.32% (116)
Нет
24.68% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (48)
2:1 Сент-Этьен
27.7% (43)
1:0 Сент-Этьен
14.2% (22)
1:2 Ренн
7.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (10)
0:1 Ренн
5.8% (9)
2:0 Сент-Этьен
3.9% (6)
3:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
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