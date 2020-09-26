Брэндон Соппи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Максанс Ривера навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Брэндон Соппи нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

48' Матч возобновлен

47' Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

43' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Н'Зонзи Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе

40' Амума Ромен из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

40' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

37' Брэндон Соппи из команды Ренн делает неудачный навес.

36' Брэндон Соппи из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хорошую попытку сделал Аушиш Адиль . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Юссуф Зейду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ренн имеет хороший шанс забить.

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

27' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

27' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

26' Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

23' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

22' Иван Масон ошибается в защите.

21' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брэндон Соппи из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

20' Буанга Денис из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

20' Аушиш Адиль разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Брэндон Соппи

19' Брэндон Соппи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Aimen Moueffek ошибается в защите.

17' Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Брэндон Соппи из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Н'Зонзи Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Иван Масон из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Удар от ворот произведет Ренн

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Гирасси Серу из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Назначен штрафной. Пострадал Терье Мартен , его свалил Aimen Moueffek.

7' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ох, нехорошо это выглядит. Аушиш Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Аушиш Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Буриго Бенжамен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

5' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля