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  3. Франция
Дижон
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
8' Гол
Эбимбе Эрик
9' Желтая карточка
Шафик Фуад
15'
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
9
Целина
Берсант
8
Эбимбе
Эрик
15
Ассале
Рожер
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
6
Самбья
Саломон
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Дижон
4-2-3-1
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

8'
Эбимбе Эрик
(Целина Берсант)
1:0
9'
Шафик Фуад
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шедлер Орельен 1 0.2
2. Эбимбе Эрик 1 0.2
3. Целина Берсант 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 2 0.4
2. Делор Анди 2 0.4
3. Саванье Тежи 2 (1) 0.4
4. Конгре Даниэль 2 0.4
5. Суке Арно 1 0.2
6. Молле Флоран 1 0.2
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Ассале Рожер 0 1
3. Шафик Фуад 1 0
4. Ндонг Ибраим 1 0
5. Шейх Пап 1 0
6. Нуншиль Ахмад 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Делор Анди 2 0
3. Молле Флоран 0 1
4. Конгре Даниэль 1 0
5. Суке Арно 1 0
6. Ферри Жордан 1 0
7. Саванье Тежи 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 100% (1) 0 0 0 0 0
 Монпелье 0 20% (2) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже
Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье
Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Монпелье 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Дижон Лига 1
Монпелье 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:3 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:3 Дижон Лига 1 Монпелье 4:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Монпелье Лига 2 Дижон 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ланс 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Монако 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Монпелье 0:1 Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Брест 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
12. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
13. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Ним 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Дижон 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Дижон 11.1% (17)
X 22.9% (35)
Монпелье 66% (101)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Монпелье
5.10
3.85
1.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 3.75 1.78
5.10 3.85 1.76
4.65 3.82 1.78
3.88 3.63 1.94
5.08 3.81 1.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.30 1.05 3.50 1.29 2.75 1.45 2.20 1.69 1.90 1.97 1.71 2.21 1.47 2.60 1.35 3.20 1.15 5.30 1.11 5.90 1.03 10.50
9.30 1.02 8.30 1.04 3.54 1.28 2.75 1.45 1.92 1.98 1.50 2.65 1.32 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
8.63 1.06 6.84 1.07 3.48 1.30 2.78 1.46 1.95 1.92 1.52 2.60 1.35 3.21 1.14 4.89 1.11 5.37 1.04 10.70 1.03 11.89
3.65 1.31 2.79 1.48 2.22 1.72 1.93 1.97 1.71 2.24 1.50 2.73 1.34 3.48 1.12 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.91 1.89 1.41 2.80 1.13 5.70
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.95 1.41 1.98 1.89 1.45 2.81 1.13 5.02 1.09 5.89
3.00 1.42 2.46 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.41 3.03 1.26 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.94
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
4.90 1.19
Букмекер Да Нет
3.55 1.32
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Прогнозы на матч Дижон 1:0 Монпелье

Исход игры
Дижон
11.1% (17)
Ничья
22.9% (35)
Монпелье
66% (101)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
30.1% (46)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:1 Монпелье
20.9% (32)
0:2 Монпелье
9.8% (15)
1:0 Дижон
5.9% (9)
2:1 Дижон
5.2% (8)
1:3 Монпелье
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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