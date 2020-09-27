Дижон
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Монпелье
1:0
8' ГолЭбимбе Эрик
9' Желтая карточкаШафик Фуад
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
15
Ассале
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
21 Шуиар МунирНападающий
-
23 Филипп РайанНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
8'
1:0
9'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шедлер Орельен
|1
|0.2
|2.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.2
|3.
|Целина Берсант
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.4
|2.
|Делор Анди
|2
|0.4
|3.
|Саванье Тежи
|2 (1)
|0.4
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.4
|5.
|Суке Арно
|1
|0.2
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.2
|7.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|9.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Ассале Рожер
|0
|1
|3.
|Шафик Фуад
|1
|0
|4.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|5.
|Шейх Пап
|1
|0
|6.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|1
|2.
|Делор Анди
|2
|0
|3.
|Молле Флоран
|0
|1
|4.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|5.
|Суке Арно
|1
|0
|6.
|Ферри Жордан
|1
|0
|7.
|Саванье Тежи
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Монпелье
|0
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: + = -Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье
Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье
Последние игры между собой
Дижон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Брест
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|3.50
|1.29
|2.75
|1.45
|2.20
|1.69
|1.90
|1.97
|1.71
|2.21
|1.47
|2.60
|1.35
|3.20
|1.15
|5.30
|1.11
|5.90
|1.03
|10.50
|—
|—
|9.30
|1.02
|8.30
|1.04
|3.54
|1.28
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.92
|1.98
|—
|—
|1.50
|2.65
|1.32
|3.20
|1.13
|5.25
|1.09
|5.85
|1.01
|10.50
|—
|—
|8.63
|1.06
|6.84
|1.07
|3.48
|1.30
|2.78
|1.46
|—
|—
|1.95
|1.92
|—
|—
|1.52
|2.60
|1.35
|3.21
|1.14
|4.89
|1.11
|5.37
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.31
|2.79
|1.48
|2.22
|1.72
|1.93
|1.97
|1.71
|2.24
|1.50
|2.73
|1.34
|3.48
|—
|—
|1.12
|7.17
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|—
|—
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.13
|5.70
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.10
|7.00
|2.95
|1.41
|—
|—
|1.98
|1.89
|—
|—
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.13
|5.02
|1.09
|5.89
|3.00
|1.42
|2.46
|1.58
|1.93
|1.95
|1.57
|2.49
|1.41
|3.03
|1.26
|4.02
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дижон 1:0 Монпелье
Исход игры
Дижон
11.1% (17)
Ничья
22.9% (35)
Монпелье
66% (101)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
30.1% (46)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:1 Монпелье
20.9% (32)
0:2 Монпелье
9.8% (15)
1:0 Дижон
5.9% (9)
2:1 Дижон
5.2% (8)
1:3 Монпелье
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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