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Дижон
2:2
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
8' Гол
Эбимбе Эрик
9' Желтая карточка
Шафик Фуад
19' Желтая карточка
Целина Берсант
28' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
1:1
50' Гол
Делор Анди
2:1
60' Гол
Манга Экеле
77' Желтая карточка
Мавидиди Стефи
88' Желтая карточка
Панзо Джонатан
2:2
90' Пенальти
Саванье Тежи
90'+4
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
15
Ассале
Рожер
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
6
Самбья
Саломон
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Дижон
4-2-3-1
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

8'
Эбимбе Эрик
(Целина Берсант)
1:0
9'
Шафик Фуад
 
19'
Целина Берсант
 
28'
Эбимбе Эрик
 
50'
1:1
Делор Анди
(Лаборд Гаэтан)
60'
Манга Экеле
(Целина Берсант)
2:1
60'
Музинга Нгонда
Чала Анибаль
 
61'
Шуиар Мунир
Целина Берсант
 
65'
 
Молле Флоран
Ферри Жордан
65'
 
Мавидиди Стефи
Самбья Саломон
73'
Мари Жордан
Бальде Мама
 
77'
 
Мавидиди Стефи
82'
Лаутоа Веслей
Шейх Пап
 
83'
Саммаритано Фредерик
Эбимбе Эрик
 
83'
 
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
88'
Панзо Джонатан
 
90'
2:2
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 13
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.2
2. Шедлер Орельен 1 0.2
3. Эбимбе Эрик 1 0.2
4. Целина Берсант 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.6
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.6
3. Лаборд Гаэтан 2 0.4
4. Конгре Даниэль 2 0.4
5. Суке Арно 1 0.2
6. Молле Флоран 1 0.2
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Ассале Рожер 0 1
3. Шафик Фуад 1 0
4. Целина Берсант 1 0
5. Ндонг Ибраим 1 0
6. Шейх Пап 1 0
7. Панзо Джонатан 1 0
8. Эбимбе Эрик 1 0
9. Нуншиль Ахмад 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Делор Анди 2 0
3. Молле Флоран 0 1
4. Конгре Даниэль 1 0
5. Суке Арно 1 0
6. Ферри Жордан 1 0
7. Саванье Тежи 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Мавидиди Стефи 1 0
10. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0
 Монпелье 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже
Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье
Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Монпелье 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Дижон Лига 1
Монпелье 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:3 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:3 Дижон Лига 1 Монпелье 4:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Монпелье Лига 2 Дижон 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Дижон 11.1% (17)
X 22.9% (35)
Монпелье 66% (101)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 7.30 45.00
1.38 2.30 15.00
4.65 3.82 1.78
3.88 3.63 1.94
1.26 4.72 23.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 8.30 1.05 4.44 1.20 2.75 1.45 2.20 1.69 2.90 1.40 1.71 2.21 1.47 2.60 1.92 1.87 1.15 5.30 1.14 5.55 1.03 10.50 1.02 13.00 1.01 15.00
9.30 1.02 8.30 1.04 3.54 1.28 2.75 1.45 1.92 1.98 1.50 2.65 1.32 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
8.63 1.06 6.84 1.07 3.48 1.30 2.78 1.46 1.95 1.92 1.52 2.60 1.35 3.21 1.14 4.89 1.11 5.37 1.04 10.70 1.03 11.89
4.78 1.20 3.32 1.35 2.29 1.67 1.89 1.99 1.65 2.33 1.40 3.05 1.44 2.90 1.67 2.29 1.40 3.08 1.14 6.24 1.48 2.75 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.91 1.89 1.44 2.75 1.13 5.70 1.03 12.00 1.02 13.00
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.95 1.41 1.98 1.89 1.45 2.81 1.13 5.02 1.09 5.89
3.00 1.42 2.46 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.20 4.78 1.10 7.67 1.29 3.73 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.55 1.32
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Прогнозы на матч Дижон 2:2 Монпелье

Исход игры
Дижон
11.1% (17)
Ничья
22.9% (35)
Монпелье
66% (101)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
30.1% (46)
0:1 Монпелье
20.9% (32)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:2 Монпелье
9.8% (15)
1:0 Дижон
5.9% (9)
2:1 Дижон
5.2% (8)
1:3 Монпелье
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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