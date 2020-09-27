Дижон
2:2
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Монпелье
1:0
8' ГолЭбимбе Эрик
9' Желтая карточкаШафик Фуад
19' Желтая карточкаЦелина Берсант
28' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
1:1
50' ГолДелор Анди
2:1
60' ГолМанга Экеле
77' Желтая карточкаМавидиди Стефи
88' Желтая карточкаПанзо Джонатан
2:2
90' ПенальтиСаванье Тежи
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
21 Шуиар МунирНападающий
-
23 Филипп РайанНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
8'
1:0
9'
19'
28'
50'
1:1
60'
2:1
77'
88'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 13
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.2
|2.
|Шедлер Орельен
|1
|0.2
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.2
|4.
|Целина Берсант
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.6
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.6
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.4
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.4
|5.
|Суке Арно
|1
|0.2
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.2
|7.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|9.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Ассале Рожер
|0
|1
|3.
|Шафик Фуад
|1
|0
|4.
|Целина Берсант
|1
|0
|5.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|6.
|Шейх Пап
|1
|0
|7.
|Панзо Джонатан
|1
|0
|8.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|9.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|1
|2.
|Делор Анди
|2
|0
|3.
|Молле Флоран
|0
|1
|4.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|5.
|Суке Арно
|1
|0
|6.
|Ферри Жордан
|1
|0
|7.
|Саванье Тежи
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|10.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Монпелье
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: + = -Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье
Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье
Последние игры между собой
Дижон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|4.44
|1.20
|2.75
|1.45
|2.20
|1.69
|2.90
|1.40
|1.71
|2.21
|1.47
|2.60
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.03
|10.50
|1.02
|13.00
|1.01
|15.00
|9.30
|1.02
|8.30
|1.04
|3.54
|1.28
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.92
|1.98
|—
|—
|1.50
|2.65
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.13
|5.25
|—
|—
|1.09
|5.85
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|8.63
|1.06
|6.84
|1.07
|3.48
|1.30
|2.78
|1.46
|—
|—
|1.95
|1.92
|—
|—
|1.52
|2.60
|—
|—
|1.35
|3.21
|—
|—
|1.14
|4.89
|—
|—
|1.11
|5.37
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.78
|1.20
|3.32
|1.35
|2.29
|1.67
|1.89
|1.99
|1.65
|2.33
|1.40
|3.05
|1.44
|2.90
|1.67
|2.29
|1.40
|3.08
|1.14
|6.24
|1.48
|2.75
|1.35
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.13
|5.70
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|3.04
|1.38
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.70
|—
|—
|1.10
|7.00
|—
|—
|2.95
|1.41
|—
|—
|1.98
|1.89
|—
|—
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.13
|5.02
|—
|—
|1.09
|5.89
|—
|—
|3.00
|1.42
|2.46
|1.58
|1.93
|1.95
|1.57
|2.49
|1.20
|4.78
|1.10
|7.67
|1.29
|3.73
|1.21
|4.70
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дижон 2:2 Монпелье
Исход игры
Дижон
11.1% (17)
Ничья
22.9% (35)
Монпелье
66% (101)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
30.1% (46)
0:1 Монпелье
20.9% (32)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:2 Монпелье
9.8% (15)
1:0 Дижон
5.9% (9)
2:1 Дижон
5.2% (8)
1:3 Монпелье
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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