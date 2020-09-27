Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Дижон

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с точки!

88' Рефери не любит споров - именно за это Панзо Джонатан сейчас получил желтую

87' Удар от ворот произведет Дижон

87' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Шуиар Мунир из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

86' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

84' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Дижон

81' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Дижон

80' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

80' Монпелье имеет хороший шанс забить.

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Мавидиди Стефи получил желтую карточку от судьи

76' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Монпелье имеет хороший шанс забить.

74' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Дижон

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Панзо Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Дижон пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Дижон имеет хороший шанс забить.

66' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

64' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Дижон имеет хороший шанс забить.

63' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Дижон

58' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Удар от ворот произведет Монпелье

55' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ндонг Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Удар от ворот произведет Дижон

52' Удар от ворот произведет Дижон

52' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Шейх Пап навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Г О О О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

50' Отличные скиллы показывает Лаборд Гаэтан , обводя своих соперников

50' Монпелье имеет хороший шанс забить.

50' Удар от ворот произведет Дижон

49' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

49' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Целина Берсант из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля