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  3. Франция
Марсель
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион: Зрители: 1000
Метц
0' 17'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
6
Фофана
Мамаду
5
Ангбан
Викторьен
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетт
Опа
Марсель
4-3-3
Метц
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 0.4
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.4
3. Жермен Валер 1 0.2
4. Сансон Морган 0 0
5. Пайе Димитри 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 2 0.4
2. Булая Фарид 0 0
3. Яд Папа Ндиага 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 1 1
2. Амави Жордан 1 1
3. Сакаи Хироки 2 0
4. Альваро Гонсалес II 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Нагатомо Юто 1 0
7. Стротман Кевин 1 0
8. Товен Флорьян 1 0
9. Сансон Морган 1 0
10. Гуйе Пап 1 0
11. Лопес Максим 1 0
12. Радоньич Неманья 1 0
13. Камара Бубакар 1 0
14. Балерди Леонардо 1 0
Метц
# Игрок      
1. Сентонз Фабьен 2 0
2. Маига Хабиб 2 0
3. Пажо Венсан 1 0
4. Булая Фарид 1 0
5. Бронн Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Метц 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель
Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель
Метц Последние 20 матчей: + = -
Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако
Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Марсель: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Метц 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 6:3 Метц Лига 1 Метц 0:3 Марсель Лига 1 Метц 1:0 Марсель Лига 1
Марсель 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Марсель 2:2 Метц Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6. Марсель 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Марсель 98.1% (153)
X 0.6% (1)
Метц 1.3% (2)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Метц
1.65
4.15
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.80 6.30
1.57 3.55 6.80
1.61 4.15 7.80
1.64 3.69 5.85
1.61 3.91 6.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.06 8.00 1.07 3.15 1.31 2.45 1.52 2.15 1.75 1.87 1.99 1.38 2.70 1.32 3.40 1.12 5.80 1.09 6.30 1.01 11.50
10.75 1.05 9.00 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.91 2.09 1.44 2.82 1.28 3.72 1.12 6.40 1.10 7.60 1.02 14.00
7.11 1.07 5.87 1.09 3.08 1.38 2.35 1.63 1.74 2.16 1.37 3.12 1.25 3.83 1.09 5.89 1.07 6.85 1.02 13.79 1.03 12.72
3.50 1.34 2.92 1.46 2.66 1.53 2.14 1.78 1.87 2.05 1.65 2.36 1.44 2.98 1.30 3.80 1.10 7.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.83 2.01 1.39 3.40 1.11 6.70
3.00 1.39 1.89 1.91 1.42 2.88 1.12 6.30 1.09 7.60
2.71 1.48 1.78 2.11 1.36 3.17 1.09 5.88 1.07 7.20
2.89 1.46 2.37 1.65 1.85 2.06 1.54 2.62 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.85
2.11 1.72
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Метц

Исход игры
Марсель
98.1% (153)
Ничья
0.6% (1)
Метц
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.42% (58)
Меньше
62.58% (97)
Обе команды забьют
Да
34.19% (53)
Нет
65.81% (102)
Популярный счёт
2:0 Марсель
33.3% (52)
1:0 Марсель
28.2% (44)
2:1 Марсель
27.6% (43)
3:1 Марсель
3.8% (6)
3:0 Марсель
3.8% (6)
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