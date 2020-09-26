25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
25 Жанс ЛоранЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|2
|0.4
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.4
|3.
|Жермен Валер
|1
|0.2
|4.
|Сансон Морган
|0
|0
|5.
|Пайе Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|2
|0.4
|2.
|Булая Фарид
|0
|0
|3.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|1
|1
|2.
|Амави Жордан
|1
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|2
|0
|4.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0
|5.
|Пайе Димитри
|1
|0
|6.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|7.
|Стротман Кевин
|1
|0
|8.
|Товен Флорьян
|1
|0
|9.
|Сансон Морган
|1
|0
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0
|11.
|Лопес Максим
|1
|0
|12.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|13.
|Камара Бубакар
|1
|0
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|2.
|Маига Хабиб
|2
|0
|3.
|Пажо Венсан
|1
|0
|4.
|Булая Фарид
|1
|0
|5.
|Бронн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Метц
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: + = -Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель
Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель
Метц Последние 20 матчей: + = -Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако
Последние игры между собой
Марсель: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.06
|8.00
|1.07
|3.15
|1.31
|—
|—
|2.45
|1.52
|2.15
|1.75
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.38
|2.70
|1.32
|3.40
|1.12
|5.80
|1.09
|6.30
|1.01
|11.50
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.00
|1.07
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.91
|2.09
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.28
|3.72
|1.12
|6.40
|1.10
|7.60
|1.02
|14.00
|—
|—
|7.11
|1.07
|5.87
|1.09
|3.08
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.63
|—
|—
|1.74
|2.16
|—
|—
|1.37
|3.12
|1.25
|3.83
|1.09
|5.89
|1.07
|6.85
|1.02
|13.79
|1.03
|12.72
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.34
|2.92
|1.46
|2.66
|1.53
|2.14
|1.78
|1.87
|2.05
|1.65
|2.36
|1.44
|2.98
|1.30
|3.80
|—
|—
|1.10
|7.96
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Метц
Исход игры
Марсель
98.1% (153)
Ничья
0.6% (1)
Метц
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.42% (58)
Меньше
62.58% (97)
Обе команды забьют
Да
34.19% (53)
Нет
65.81% (102)
Популярный счёт
2:0 Марсель
33.3% (52)
1:0 Марсель
28.2% (44)
2:1 Марсель
27.6% (43)
3:1 Марсель
3.8% (6)
3:0 Марсель
3.8% (6)
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