Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Сансон Морган изменил счет на табло!

95' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

89' Диалло Хабиб из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Метц

86' Бенедетто Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Марсель делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

84' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

83' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Булая Фарид получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Булая Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Бенедетто Дарио из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

80' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

79' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Марсель

69' Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали

66' Удар от ворот произведет Метц

66' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Марсель

61' Нагатомо Юто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Метц

59' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

58' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Метц

55' Ангбан Викторьен получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Товен Флорьян из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

54' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

53' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Марсель

51' Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

51' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Марсель

46' Нгетт Опа не смог попасть в створ ударом издали

46' Метц имеет хороший шанс забить.