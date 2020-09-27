  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
29
Марешиц
Дарио
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
27
Туре
Эль
Билал
14
Бериша
Валон
21
Мбюкю
Натанаэль
17
Донис
Анастасиос
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
11
Ди
Мария
Анхель
23
Дракслер
Юлиан
8
Паредес
Леандро
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
9
Икарди
Мауро
Реймс
4-2-3-1
ПСЖ
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 2 (1) 0.5
2. Туре Эль Билал 1 0.25
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Мария Анхель 1 0.25
2. Дракслер Юлиан 1 0.25
3. Маркиньос Маркос 1 0.25
4. Мбаппе Килиан 1 (1) 0.25

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 1
2. Манетси Маршал 1 1
3. Абдельамид Юнис 1 0
4. Шавалерин Ксавье 1 0
5. Райкович Предраг 1 0
6. Фокет Томас 1 0
7. Кутеса Дерек 1 0
8. Кафаро Матьё 1 0
9. Кассама Морету 1 0
10. Сирхейс Кай 1 0
11. Хорнби Фрэйзер 1 0
12. Конан Гислен 1 0
13. Туре Эль Билал 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Бернат Хуан 2 0
5. Кюрзава Левен 0 1
6. Сарабия Пабло 1 0
7. Ди Мария Анхель 1 0
8. Верратти Марко 1 0
9. Дракслер Юлиан 1 0
10. Флоренци Алессандро 1 0
11. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0
 ПСЖ 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: + = -
Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс
Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ
ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Реймс 0:3 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1
ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Хозяева первыми разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
13.00 7.00 1.22
14.00 7.10 1.21
12.00 7.10 1.28
9.98 5.97 1.28
14.13 7.30 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 6.20 1.10 5.30 1.14 2.95 1.40 2.20 1.72 2.41 1.61 2.06 1.82 1.84 2.03 1.48 2.65 1.36 3.15 1.18 4.90 1.13 5.30 1.05 9.10
13.00 1.00 12.75 1.00 4.85 1.13 4.60 1.16 2.70 1.44 2.06 1.76 1.80 2.35 1.41 2.91 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.50 1.02 9.00
13.41 1.02 4.75 1.15 4.14 1.21 2.57 1.53 2.03 1.84 1.64 2.33 1.34 3.26 1.25 3.81 1.09 5.86 1.08 6.30 1.03 12.47 1.03 12.95
6.60 1.13 3.02 1.41 2.66 1.52 2.43 1.61 2.07 1.81 1.87 2.03 1.67 2.29 1.49 2.77 1.34 3.42 1.13 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.39 1.79 2.03 1.35 3.20
4.45 1.22 2.65 1.48 1.67 2.20 1.31 3.45 1.17 5.10
3.68 1.27 2.57 1.53 1.66 2.29 1.25 3.81 1.16 4.63 1.04 10.70 1.03 11.89
3.71 1.31 3.22 1.38 2.22 1.71 1.83 2.06 1.59 2.47 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.35 1.29 2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.20 1.17 4.20 1.24 2.04 1.78 1.55 2.45 1.36 3.12 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.91
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Реймс - ПСЖ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ

Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
2% (3)
ПСЖ
98% (147)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (80)
Меньше
45.95% (68)
Обе команды забьют
Да
43.92% (65)
Нет
56.08% (83)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.3% (53)
1:2 ПСЖ
24.7% (37)
1:3 ПСЖ
16.7% (25)
0:3 ПСЖ
10% (15)
0:1 ПСЖ
8.7% (13)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:4 ПСЖ
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный