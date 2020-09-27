Реймс
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
ПСЖ
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|2 (1)
|0.5
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|2.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.25
|3.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.25
|4.
|Мбаппе Килиан
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|2
|1
|2.
|Манетси Маршал
|1
|1
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|4.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|5.
|Райкович Предраг
|1
|0
|6.
|Фокет Томас
|1
|0
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|8.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|9.
|Кассама Морету
|1
|0
|10.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|11.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|12.
|Конан Гислен
|1
|0
|13.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Бернат Хуан
|2
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|6.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|8.
|Верратти Марко
|1
|0
|9.
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|10.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|11.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: + = -Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.20
|1.10
|5.30
|1.14
|2.95
|1.40
|2.20
|1.72
|2.41
|1.61
|2.06
|1.82
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.36
|3.15
|1.18
|4.90
|1.13
|5.30
|1.05
|9.10
|—
|—
|13.00
|1.00
|12.75
|1.00
|4.85
|1.13
|4.60
|1.16
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.80
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.25
|3.78
|1.09
|6.15
|1.07
|6.50
|1.02
|9.00
|—
|—
|—
|—
|13.41
|1.02
|4.75
|1.15
|4.14
|1.21
|2.57
|1.53
|—
|—
|2.03
|1.84
|—
|—
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.25
|3.81
|1.09
|5.86
|1.08
|6.30
|1.03
|12.47
|1.03
|12.95
|—
|—
|—
|—
|6.60
|1.13
|—
|—
|3.02
|1.41
|2.66
|1.52
|2.43
|1.61
|2.07
|1.81
|1.87
|2.03
|1.67
|2.29
|1.49
|2.77
|1.34
|3.42
|—
|—
|1.13
|6.47
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.79
|2.03
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.22
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.57
|1.53
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.25
|3.81
|1.16
|4.63
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|3.71
|1.31
|3.22
|1.38
|2.22
|1.71
|1.83
|2.06
|1.59
|2.47
|1.35
|3.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ
Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
2% (3)
ПСЖ
98% (147)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (80)
Меньше
45.95% (68)
Обе команды забьют
Да
43.92% (65)
Нет
56.08% (83)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.3% (53)
1:2 ПСЖ
24.7% (37)
1:3 ПСЖ
16.7% (25)
0:3 ПСЖ
10% (15)
0:1 ПСЖ
8.7% (13)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:4 ПСЖ
1.3% (2)
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