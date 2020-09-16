Реймс
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|2 (1)
|0.5
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|2.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.25
|3.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.25
|4.
|Мбаппе Килиан
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|2
|1
|2.
|Манетси Маршал
|1
|1
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|4.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|5.
|Райкович Предраг
|1
|0
|6.
|Фокет Томас
|1
|0
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|8.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|9.
|Кассама Морету
|1
|0
|10.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|11.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|12.
|Конан Гислен
|1
|0
|13.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Бернат Хуан
|2
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|6.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|8.
|Верратти Марко
|1
|0
|9.
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|10.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|11.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: + = -Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ
Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
2% (1)
ПСЖ
98% (50)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
33.3% (17)
0:2 ПСЖ
27.5% (14)
1:3 ПСЖ
17.6% (9)
0:1 ПСЖ
9.8% (5)
0:3 ПСЖ
5.9% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.17
|4.40
|1.25
|2.55
|1.55
|2.20
|1.72
|2.05
|1.82
|1.81
|2.07
|1.65
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.25
|4.10
|1.08
|6.10
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|—
|—
|13.00
|1.00
|12.75
|1.00
|4.85
|1.14
|3.90
|1.21
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.69
|2.43
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.25
|3.78
|1.09
|6.15
|1.07
|6.70
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|13.41
|1.02
|4.75
|1.15
|4.14
|1.21
|2.57
|1.53
|—
|—
|2.03
|1.84
|—
|—
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.25
|3.81
|1.09
|5.86
|1.08
|6.30
|1.03
|12.47
|1.03
|12.95
|—
|—
|—
|—
|6.06
|1.15
|—
|—
|2.63
|1.53
|2.35
|1.65
|2.07
|1.83
|1.82
|2.08
|1.66
|2.33
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.25
|4.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.57
|—
|—
|1.65
|2.25
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.57
|1.53
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.25
|3.81
|1.16
|4.63
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|3.35
|1.36
|2.67
|1.52
|1.97
|1.93
|1.67
|2.31
|1.46
|2.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—