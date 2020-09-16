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Реймс
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 2 (1) 0.5
2. Туре Эль Билал 1 0.25
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Мария Анхель 1 0.25
2. Дракслер Юлиан 1 0.25
3. Маркиньос Маркос 1 0.25
4. Мбаппе Килиан 1 (1) 0.25

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 1
2. Манетси Маршал 1 1
3. Абдельамид Юнис 1 0
4. Шавалерин Ксавье 1 0
5. Райкович Предраг 1 0
6. Фокет Томас 1 0
7. Кутеса Дерек 1 0
8. Кафаро Матьё 1 0
9. Кассама Морету 1 0
10. Сирхейс Кай 1 0
11. Хорнби Фрэйзер 1 0
12. Конан Гислен 1 0
13. Туре Эль Билал 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Бернат Хуан 2 0
5. Кюрзава Левен 0 1
6. Сарабия Пабло 1 0
7. Ди Мария Анхель 1 0
8. Верратти Марко 1 0
9. Дракслер Юлиан 1 0
10. Флоренци Алессандро 1 0
11. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0
 ПСЖ 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: + = -
Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс
Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ
ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Реймс 0:3 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1
ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.


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    • Прогнозы 51
    Реймс 0% (0)
    X 2% (1)
    ПСЖ 98% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    ПСЖ
    9.98
    6.80
    1.30
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ

    Исход игры
    Реймс
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    ПСЖ
    98% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (27)
    Нет
    46% (23)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    33.3% (17)
    0:2 ПСЖ
    27.5% (14)
    1:3 ПСЖ
    17.6% (9)
    0:1 ПСЖ
    9.8% (5)
    0:3 ПСЖ
    5.9% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    10.00 5.50 1.30
    11.00 6.50 1.25
    10.25 6.80 1.30
    9.98 5.97 1.28
    11.17 6.29 1.27

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 5.10 1.17 4.40 1.25 2.55 1.55 2.20 1.72 2.05 1.82 1.81 2.07 1.65 2.31 1.35 3.20 1.25 4.10 1.08 6.10 1.09 6.70 1.02 11.50
    13.00 1.00 12.75 1.00 4.85 1.14 3.90 1.21 2.46 1.52 1.98 1.83 1.69 2.43 1.33 3.30 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.70 1.00 11.25
    13.41 1.02 4.75 1.15 4.14 1.21 2.57 1.53 2.03 1.84 1.64 2.33 1.34 3.26 1.25 3.81 1.09 5.86 1.08 6.30 1.03 12.47 1.03 12.95
    6.06 1.15 2.63 1.53 2.35 1.65 2.07 1.83 1.82 2.08 1.66 2.33 1.50 2.71 1.25 4.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.55 1.57 1.65 2.25 1.25 3.90
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.10
    3.68 1.27 2.57 1.53 1.66 2.29 1.25 3.81 1.16 4.63 1.04 10.70 1.03 11.89
    3.35 1.36 2.67 1.52 1.97 1.93 1.67 2.31 1.46 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 2.06 1.71 1.48 2.39 1.33 3.35
    5.20 1.17 3.85 1.26 2.04 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.78
    1.97 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
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