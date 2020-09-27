  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ницца
0' 7'
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
10
Калу
Сэмьюэл
19
Адли
Ясин
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
24
Пельмар
Анди
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
8
Лис-Мелу
Пьерр
6
Шнайдерлин
Морган
14
Ндой
Дан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Бордо
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 1 0.2
2. Калу Сэмьюэл 1 0.2
3. Майя Джош 1 0.2
4. Косельни Лоран 0 0
5. Хван Ый-Чжо 0 0
6. Адли Ясин 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 0.4
2. Дольберг Каспер 2 (1) 0.4
3. Данте Бонфим 1 0.2
4. Камара Ассан 0 0
5. Лис-Мелу Пьерр 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Зеркан Мехди 0 1
4. Бриан Джимми 1 0
5. Де Превиль Николя 1 0
6. Бенито Лорис 1 0
7. Сабали Юссуф 1 0
8. Башич Тома 1 0
9. Удин Реми 1 0
10. Майя Джош 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Дольберг Каспер 2 0
4. Камара Ассан 1 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Лис-Мелу Пьерр 1 0
7. Маолида Мизиан 1 0
8. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
 Ницца 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: + = -
Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант
Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца
Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца

Последние игры между собой

Бордо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Бордо Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Ницца Лига 1
Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ницца 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Бордо 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
13. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 8'
    Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Костил Бенуа ошибается в защите.
  • 8'
    Ндой Дан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Косельни Лоран из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 6'
    Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дольберг Каспер наказан за толчок Кастро Пабло
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 37%, Ницца: 63%.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 4'
    Отавио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Косельни Лоран из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • Угловой
    3'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Косельни Лоран из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 3'
    Ницца начинает контратаку
  • 3'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Бордо 63.6% (96)
X 28.5% (43)
Ницца 7.9% (12)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Ницца
2.15
3.45
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.12 3.10 3.60
2.04 3.40 3.95
2.02 3.44 3.82
2.20 3.20 3.52
2.12 3.45 3.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.40 1.08 3.25 1.38 2.55 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.41 2.90 1.29 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00
8.10 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.35 1.06 6.90 1.01 18.00
5.87 1.09 5.06 1.13 2.78 1.46 2.12 1.77 1.63 2.35 1.29 3.55 1.21 4.13 1.07 7.08 1.06 8.53 1.02 13.33 1.02 13.84
8.28 1.10 3.30 1.37 2.89 1.45 2.47 1.59 2.03 1.87 1.77 2.14 1.58 2.50 1.27 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 1.36 3.25 1.10 7.00
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.55 1.54 1.68 2.26 1.33 3.31 1.07 6.79 1.06 8.64
2.75 1.48 2.25 1.68 1.75 2.15 1.48 2.77 1.34 3.37 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.22 3.65
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
2.07 1.75
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ницца

Исход игры
Бордо
63.6% (96)
Ничья
28.5% (43)
Ницца
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
2:1 Бордо
28.5% (43)
1:0 Бордо
27.2% (41)
1:1 Ничья
21.2% (32)
2:0 Бордо
7.3% (11)
1:2 Ницца
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ницца
2% (3)
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