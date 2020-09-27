Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Ницца

47' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

47' Плохо сыграл Дольберг Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Ницца

43' Удар от ворот произведет Бордо

43' Камара Ассан не смог попасть в створ ударом издали

42' Адли Ясин из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

39' Удар от ворот произведет Ницца

38' Удар от ворот произведет Бордо

37' Удар от ворот произведет Ницца

36' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Майя Джош из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

33' Лотомба Жордан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Бордо имеет хороший шанс забить.

31' Удар от ворот произведет Бордо

31' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лис-Мелу Пьерр нанес удар в каркас ворот!

30' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

29' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

28' Де Превиль Николя из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Бордо имеет хороший шанс забить.

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Кастро Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

20' Ницца имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Ницца

18' Удар от ворот произведет Бордо

18' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Майя Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Сабали Юссуф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Калу Сэмьюэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

5' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Отавио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Бордо начинает с центра поля