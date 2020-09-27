Бордо
0:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Ницца
15' Желтая карточкаСабали Юссуф
90' Желтая карточкаГуйри Амин
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
10
Калу
Сэмьюэл
19
Адли
Ясин
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
22
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бессиль ЛоикЗащитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Пионнье ТэоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Тюрам КефренНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|1
|0.2
|2.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0.2
|3.
|Майя Джош
|1
|0.2
|4.
|Косельни Лоран
|0
|0
|5.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|6.
|Адли Ясин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|0.4
|2.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.4
|3.
|Данте Бонфим
|1
|0.2
|4.
|Камара Ассан
|0
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|3
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|4.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|5.
|Бриан Джимми
|1
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|7.
|Бенито Лорис
|1
|0
|8.
|Башич Тома
|1
|0
|9.
|Удин Реми
|1
|0
|10.
|Майя Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|4.
|Камара Ассан
|1
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|7.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|8.
|Гуйри Амин
|1
|0
|9.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Ницца
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца
Последние игры между собой
Бордо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Брест
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.65
|2.22
|—
|—
|7.40
|1.08
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|2.55
|1.57
|2.05
|1.82
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.03
|12.00
|1.12
|6.40
|1.03
|12.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|8.10
|1.03
|—
|—
|7.40
|1.06
|—
|—
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.27
|3.62
|1.09
|6.35
|1.06
|6.90
|1.01
|18.00
|—
|—
|5.87
|1.09
|—
|—
|5.06
|1.13
|—
|—
|2.78
|1.46
|—
|—
|2.12
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.29
|3.55
|1.21
|4.13
|1.07
|7.08
|1.06
|8.53
|1.02
|13.33
|1.02
|13.84
|1.50
|2.70
|1.29
|3.77
|1.50
|2.70
|1.34
|3.37
|1.26
|4.03
|1.45
|2.86
|1.38
|3.19
|1.52
|2.63
|1.17
|5.37
|1.58
|2.50
|—
|—
|1.12
|6.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.01
|15.00
|—
|—
|1.10
|7.00
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.11
|6.55
|1.08
|7.90
|2.55
|1.54
|—
|—
|1.68
|2.26
|—
|—
|1.33
|3.31
|—
|—
|1.07
|6.79
|1.06
|8.64
|1.19
|5.04
|1.46
|2.81
|1.18
|5.22
|1.13
|6.42
|1.34
|3.37
|1.22
|4.58
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ницца
Исход игры
Бордо
63.6% (96)
Ничья
28.5% (43)
Ницца
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
2:1 Бордо
28.5% (43)
1:0 Бордо
27.2% (41)
1:1 Ничья
21.2% (32)
2:0 Бордо
7.3% (11)
1:2 Ницца
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ницца
2% (3)
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