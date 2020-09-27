  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
15' Желтая карточка
Сабали Юссуф
90' Желтая карточка
Гуйри Амин
90'+5
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
10
Калу
Сэмьюэл
19
Адли
Ясин
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
24
Пельмар
Анди
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
14
Ндой
Дан
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
11
Гуйри
Амин
22
Лопеш
Рони
9
Дольберг
Каспер
Бордо
4-2-3-1
Ницца
4-4-1-1

Ход матча

15'
Сабали Юссуф
 
57'
 
Клод-Морис Алексис
Ндой Дан
68'
Хван Ый-Чжо
Калу Сэмьюэл
 
68'
Удин Реми
Майя Джош
 
81'
Бриан Джимми
Де Превиль Николя
 
81'
Кватенг Энок
Сабали Юссуф
 
81'
 
Данилюк Флавиус
Дольберг Каспер
81'
 
Гессан Эванн
Лотомба Жордан
84'
Баква Дилан
Адли Ясин
 
90'
 
Маолида Мизиан
Лопеш Рони
90'
 
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 1 0.2
2. Калу Сэмьюэл 1 0.2
3. Майя Джош 1 0.2
4. Косельни Лоран 0 0
5. Хван Ый-Чжо 0 0
6. Адли Ясин 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 0.4
2. Дольберг Каспер 2 (1) 0.4
3. Данте Бонфим 1 0.2
4. Камара Ассан 0 0
5. Лис-Мелу Пьерр 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Сабали Юссуф 2 0
4. Зеркан Мехди 0 1
5. Бриан Джимми 1 0
6. Де Превиль Николя 1 0
7. Бенито Лорис 1 0
8. Башич Тома 1 0
9. Удин Реми 1 0
10. Майя Джош 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Дольберг Каспер 2 0
4. Камара Ассан 1 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Лис-Мелу Пьерр 1 0
7. Маолида Мизиан 1 0
8. Гуйри Амин 1 0
9. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
 Ницца 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант
Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца
Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца

Последние игры между собой

Бордо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Бордо Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Ницца Лига 1
Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ланс 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Монако 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Монпелье 0:1 Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Брест 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
12. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
13. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Ним 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Дижон 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Бордо 63.6% (96)
X 28.5% (43)
Ницца 7.9% (12)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.10 1.57 5.80
4.30 1.55 5.70
2.02 3.44 3.82
2.20 3.20 3.52
5.44 1.43 6.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.65 2.22 7.40 1.08 1.08 7.77 2.55 1.57 2.05 1.82 1.06 8.80 1.41 2.90 1.03 12.00 1.12 6.40 1.03 12.00 1.01 12.00
8.10 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.35 1.06 6.90 1.01 18.00
5.87 1.09 5.06 1.13 2.78 1.46 2.12 1.77 1.63 2.35 1.29 3.55 1.21 4.13 1.07 7.08 1.06 8.53 1.02 13.33 1.02 13.84
1.50 2.70 1.29 3.77 1.50 2.70 1.34 3.37 1.26 4.03 1.45 2.86 1.38 3.19 1.52 2.63 1.17 5.37 1.58 2.50 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.77 2.05 1.01 15.00 1.10 7.00
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.55 1.54 1.68 2.26 1.33 3.31 1.07 6.79 1.06 8.64
1.19 5.04 1.46 2.81 1.18 5.22 1.13 6.42 1.34 3.37 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.22 3.65
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
2.07 1.75
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ницца

Исход игры
Бордо
63.6% (96)
Ничья
28.5% (43)
Ницца
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
2:1 Бордо
28.5% (43)
1:0 Бордо
27.2% (41)
1:1 Ничья
21.2% (32)
2:0 Бордо
7.3% (11)
1:2 Ницца
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ницца
2% (3)
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