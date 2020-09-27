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  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лион
0' 9'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
5
Фонтен
Тома
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
18
Лемуан
Фабьен
15
Лапорт
Жульен
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
14
Дюбуа
Лео
4
Лукас
Жан
39
Бруно
Моура
27
Корне
Максвелл
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
18
Шерки
Райан
Лорьян
4-2-3-1
Лион
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 2 (1) 0.5
2. Грбич Адриан 2 (1) 0.5
3. Амель Пьер-Ив 1 0.25
4. Монкондю Томас 1 0.25
5. Буасгар Кентен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 1

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Ле Фе Энцо 2 0
4. Диарра Стефан 1 0
5. Амель Пьер-Ив 1 0
6. Уоджа Франклин 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Дюбуа Лео 1 0
7. Корне Максвелл 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Лукас Жан 1 0
10. Бруно Моура 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 0 50% (3)
 Лион 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ
Лион Последние 20 матчей: + = -
Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон
Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лион 1:4 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Лорьян Лига 1 Лион 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:4 Лион Кубок лиги Лорьян 0:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Кубок лиги Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Лорьян Лига 1 Лион 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 9'
    Лион контролирует мяч.
  • 8'
    После штрафного удара,который нанес Корне Максвелл мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
  • Угловой
    7'
    Корне Максвелл из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 26%, Лион: 74%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Лемуан Фабьен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лорьян 2.6% (4)
X 9.3% (14)
Лион 88.1% (133)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Лион
4.80
4.30
1.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.40 3.70 1.80
4.80 4.30 1.83
4.75 4.00 1.75
4.51 3.96 1.74
4.69 3.90 1.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 4.20 1.22 3.30 1.37 2.05 1.83 1.86 1.99 1.61 2.33 1.39 3.00 1.22 4.90 1.13 5.40 1.05 9.10 1.04 9.70
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.12 1.36 2.11 1.81 1.62 2.30 1.39 2.90 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 9.20
9.74 1.05 8.96 1.06 3.89 1.24 3.17 1.36 2.12 1.77 1.67 2.27 1.44 2.84 1.19 4.34 1.15 4.75 1.06 8.96 1.05 9.74
4.13 1.26 3.16 1.39 2.42 1.62 2.06 1.84 1.83 2.07 1.60 2.45 1.52 2.68 1.40 3.13 1.14 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.76 1.51 2.70 1.18 5.20
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
3.17 1.36 2.15 1.75 1.51 2.63 1.16 4.65 1.11 5.37 1.02 13.38 1.02 14.14
3.16 1.38 2.60 1.53 2.04 1.84 1.64 2.35 1.45 2.86 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 1.99 1.39 3.15
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.12
1.76 2.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Лион

Исход игры
Лорьян
2.6% (4)
Ничья
9.3% (14)
Лион
88.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Лион
51% (77)
0:1 Лион
19.2% (29)
0:2 Лион
11.9% (18)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:3 Лион
4% (6)
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