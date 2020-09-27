Лорьян
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Лион
54' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
1:0
63' ГолВисса Йоан
1:1
74' ГолДюбуа Лео
90' Желтая карточкаНарди Поль
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
54'
63'
1:0
74'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|3 (1)
|0.6
|2.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.4
|3.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0.2
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.2
|5.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|0.8
|2.
|Дюбуа Лео
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|2
|0
|3.
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|5.
|Нарди Поль
|1
|0
|6.
|Диарра Стефан
|1
|0
|7.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|3.
|Ауа Уссем
|0
|1
|4.
|Депай Мемфис
|1
|0
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|7.
|Корне Максвелл
|1
|0
|8.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|9.
|Лукас Жан
|1
|0
|10.
|Бруно Моура
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Лион
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Лион Последние 20 матчей: + = -Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Лорьян Лига 1 Лион 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:4 Лион Кубок лиги Лорьян 0:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Кубок лиги Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Лорьян Лига 1 Лион 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.85
|1.42
|—
|—
|9.50
|1.03
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|3.30
|1.37
|—
|—
|1.80
|2.00
|1.86
|1.99
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.22
|4.90
|1.02
|13.00
|1.05
|9.10
|1.01
|15.00
|10.50
|1.01
|—
|—
|9.60
|1.03
|—
|—
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.81
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.17
|4.50
|1.12
|5.10
|1.02
|9.20
|—
|—
|9.74
|1.05
|—
|—
|8.96
|1.06
|—
|—
|3.89
|1.24
|—
|—
|3.17
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.27
|—
|—
|1.44
|2.84
|1.19
|4.34
|1.15
|4.75
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|2.69
|1.50
|2.22
|1.70
|1.75
|2.16
|1.48
|2.74
|1.35
|3.32
|1.56
|2.52
|1.33
|3.44
|1.41
|3.01
|1.63
|2.36
|1.38
|3.15
|1.14
|6.09
|1.52
|2.68
|1.20
|4.88
|—
|—
|1.14
|6.32
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.42
|2.85
|—
|—
|2.08
|1.76
|—
|—
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.18
|5.20
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.17
|5.15
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.75
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.16
|4.65
|1.11
|5.37
|1.02
|13.38
|1.02
|14.14
|1.24
|4.31
|1.12
|6.80
|1.27
|3.92
|1.19
|4.92
|1.45
|2.86
|1.29
|3.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Лион
Исход игры
Лорьян
2.6% (4)
Ничья
9.3% (14)
Лион
88.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Лион
51% (77)
0:1 Лион
19.2% (29)
0:2 Лион
11.9% (18)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:3 Лион
4% (6)
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