Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Лион играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шерки Райан не смог попасть в створ ударом издали

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лорьян

45' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Лион

38' Удар от ворот произведет Лорьян

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

29' Синали Диоманде пробует нанести удар издали, но Нарди Поль держит все под контролем

27' Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лион имеет хороший шанс забить.

25' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Дюбуа Лео из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Лорьян

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Грбич Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Грбич Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Бруно Моура не смог попасть в створ ударом издали

12' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Лион

10' Отличный пас сделал Висса Йоан из команды Лорьян . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Удар от ворот произведет Лорьян

8' После штрафного удара,который нанес Корне Максвелл мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

7' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лион начинает с центра поля