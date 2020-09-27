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Лорьян
1:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
54' Желтая карточка
Амель Пьер-Ив
1:0
63' Гол
Висса Йоан
1:1
74' Гол
Дюбуа Лео
90' Желтая карточка
Нарди Поль
90'+6
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
5
Фонтен
Тома
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
18
Лемуан
Фабьен
15
Лапорт
Жульен
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
14
Дюбуа
Лео
4
Лукас
Жан
39
Бруно
Моура
27
Корне
Максвелл
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
18
Шерки
Райан
Лорьян
4-2-3-1
Лион
3-4-3

Ход матча

16'
Амель Пьер-Ив
Грбич Адриан
 
46'
Монкондю Томас
Ле Фе Энцо
 
46'
 
Депай Мемфис
Диоманде Синали
54'
Амель Пьер-Ив
 
63'
Висса Йоан
(Амель Пьер-Ив)
1:0
74'
1:1
Дюбуа Лео
(Бруно Моура)
75'
 
Мендес Тьяго
Лукас Жан
76'
Делаплас Жонатан
Лемуан Фабьен
 
76'
 
Кадевере Тино
Шерки Райан
82'
 
Бар Мельвен
Корне Максвелл
89'
Уоджа Франклин
Амель Пьер-Ив
 
90'
Нарди Поль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 3 (1) 0.6
2. Грбич Адриан 2 (1) 0.4
3. Амель Пьер-Ив 1 0.2
4. Монкондю Томас 1 0.2
5. Буасгар Кентен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 0.8
2. Дюбуа Лео 1 0.2

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Амель Пьер-Ив 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Нарди Поль 1 0
6. Диарра Стефан 1 0
7. Уоджа Франклин 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Дюбуа Лео 1 0
7. Корне Максвелл 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Лукас Жан 1 0
10. Бруно Моура 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Лион 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ
Лион Последние 20 матчей: + = -
Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон
Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лион 1:4 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Лорьян Лига 1 Лион 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:4 Лион Кубок лиги Лорьян 0:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Кубок лиги Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Лорьян Лига 1 Лион 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лорьян 2.6% (4)
X 9.3% (14)
Лион 88.1% (133)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 1.25 5.20
9.00 1.70 2.85
4.75 4.00 1.75
4.51 3.96 1.74
11.12 1.54 3.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.85 1.42 9.50 1.03 1.37 3.05 3.30 1.37 1.80 2.00 1.86 1.99 1.61 2.33 1.04 10.00 1.22 4.90 1.02 13.00 1.05 9.10 1.01 15.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.12 1.36 2.11 1.81 1.62 2.30 1.39 2.90 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 9.20
9.74 1.05 8.96 1.06 3.89 1.24 3.17 1.36 2.12 1.77 1.67 2.27 1.44 2.84 1.19 4.34 1.15 4.75 1.06 8.96 1.05 9.74
2.69 1.50 2.22 1.70 1.75 2.16 1.48 2.74 1.35 3.32 1.56 2.52 1.33 3.44 1.41 3.01 1.63 2.36 1.38 3.15 1.14 6.09 1.52 2.68 1.20 4.88 1.14 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.42 2.85 2.08 1.76 1.03 12.00 1.18 5.20 1.02 13.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
3.17 1.36 2.15 1.75 1.51 2.63 1.16 4.65 1.11 5.37 1.02 13.38 1.02 14.14
1.24 4.31 1.12 6.80 1.27 3.92 1.19 4.92 1.45 2.86 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 1.99 1.39 3.15
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
1.76 2.05
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
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Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Лион

Исход игры
Лорьян
2.6% (4)
Ничья
9.3% (14)
Лион
88.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Лион
51% (77)
0:1 Лион
19.2% (29)
0:2 Лион
11.9% (18)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:3 Лион
4% (6)
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