Ним
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Дес Костьерес
Ланс
2' Желтая карточкаГради Жонатан
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|2
|0.4
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.2
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.2
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.2
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0.2
|6.
|Коне Мусса II
|1
|0.2
|7.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.6
|2.
|Какута Гаэль
|3 (3)
|0.6
|3.
|Медина Факундо
|1
|0.2
|4.
|Сотока Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денкей Кевин
|2
|0
|2.
|До Лука
|1
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|0
|4.
|Рипар Рено
|1
|0
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0
|6.
|Фомба Ламин
|1
|0
|7.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|1
|1
|2.
|Каюзак Янник
|2
|0
|3.
|Гради Жонатан
|2
|0
|4.
|Медина Факундо
|2
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Жан Корентин
|1
|0
|7.
|Фортес Стивен
|1
|0
|8.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|9.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Ланс
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: + = -Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа
Последние игры между собой
Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Брест
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|7.90
|1.07
|3.50
|1.30
|2.70
|1.47
|2.14
|1.80
|1.86
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.85
|1.33
|3.35
|1.14
|5.60
|1.10
|6.30
|1.01
|12.00
|—
|—
|9.30
|1.02
|8.20
|1.05
|3.40
|1.30
|2.50
|1.48
|—
|—
|1.92
|1.98
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.32
|3.26
|1.10
|5.95
|1.08
|6.05
|1.00
|11.00
|—
|—
|6.98
|1.07
|5.87
|1.09
|3.27
|1.34
|2.55
|1.54
|—
|—
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.81
|1.30
|3.49
|1.11
|5.39
|1.09
|5.87
|1.03
|11.89
|1.03
|12.73
|—
|—
|—
|—
|3.51
|1.33
|2.63
|1.53
|2.11
|1.79
|1.84
|2.06
|1.64
|2.37
|1.44
|2.94
|1.31
|3.71
|—
|—
|1.10
|8.04
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|—
|—
|—
|—
|1.87
|1.94
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.12
|6.50
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.12
|5.90
|1.09
|7.20
|2.84
|1.44
|—
|—
|1.90
|1.97
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.11
|5.38
|1.08
|6.30
|2.84
|1.45
|2.33
|1.65
|1.81
|2.07
|1.51
|2.65
|1.37
|3.23
|1.23
|4.34
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ним 0:0 Ланс
Исход игры
Ним
25.7% (39)
Ничья
39.5% (60)
Ланс
34.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
1:2 Ланс
18.4% (28)
1:0 Ним
16.4% (25)
0:1 Ланс
14.5% (22)
2:1 Ним
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:0 Ним
2% (3)
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