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Ним
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Ланс
0'
2' Желтая карточка
Гради Жонатан
15'
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
27
Ганаго
Игнатиус
Ним
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

2'
 
Гради Жонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 2 0.4
2. Мелинг Биргер 1 0.2
3. Филиппото Ромен 1 0.2
4. Денкей Кевин 1 0.2
5. Кубас Андрес 1 0.2
6. Коне Мусса II 1 0.2
7. Мартинеc Пабло 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганаго Игнатиус 3 0.6
2. Какута Гаэль 3 (3) 0.6
3. Медина Факундо 1 0.2
4. Сотока Флорьян 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Фомба Ламин 1 0
7. Бенрау Яссин 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Каюзак Янник 2 0
3. Гради Жонатан 2 0
4. Медина Факундо 2 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Жан Корентин 1 0
7. Фортес Стивен 1 0
8. Сотока Флорьян 1 0
9. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ланс 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: + = -
Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест
Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа
Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа

Последние игры между собой

Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Ним 3:0 Ланс Кубок лиги Ним 3:3 Ланс Товарищеские матчи Ним 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 1:2 Ним Лига 2
Ланс 1:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Ланс Лига 2 Ним 4:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Ним Лига 2 Ним 3:3 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Ним Лига 2 Ланс 1:2 Ним Лига 2 Ним 1:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Ним Лига 2 Ним 1:2 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ланс 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Монако 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Монпелье 0:1 Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Брест 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
12. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
13. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Ним 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Дижон 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ним 25.7% (39)
X 39.5% (60)
Ланс 34.9% (53)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Ланс
3.55
3.52
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 3.30 2.30
3.55 3.50 2.21
3.36 3.52 2.16
2.54 3.35 2.80
3.52 3.29 2.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.90 1.07 3.50 1.30 2.70 1.47 2.14 1.80 1.86 2.01 1.50 2.85 1.33 3.35 1.14 5.60 1.10 6.30 1.01 12.00
9.30 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.50 1.48 1.92 1.98 1.44 2.77 1.32 3.26 1.10 5.95 1.08 6.05 1.00 11.00
6.98 1.07 5.87 1.09 3.27 1.34 2.55 1.54 1.84 2.03 1.45 2.81 1.30 3.49 1.11 5.39 1.09 5.87 1.03 11.89 1.03 12.73
3.51 1.33 2.63 1.53 2.11 1.79 1.84 2.06 1.64 2.37 1.44 2.94 1.31 3.71 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.94 1.40 3.00 1.12 6.50
2.95 1.40 1.91 1.89 1.43 2.83 1.12 5.90 1.09 7.20
2.84 1.44 1.90 1.97 1.42 2.91 1.11 5.38 1.08 6.30
2.84 1.45 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.65 1.37 3.23 1.23 4.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.12 1.29 3.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.10
1.83 1.97
Букмекер Да Нет
5.00 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
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Прогнозы на матч Ним 0:0 Ланс

Исход игры
Ним
25.7% (39)
Ничья
39.5% (60)
Ланс
34.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
1:2 Ланс
18.4% (28)
1:0 Ним
16.4% (25)
0:1 Ланс
14.5% (22)
2:1 Ним
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:0 Ним
2% (3)
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