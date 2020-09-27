Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Фомба Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флорьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Сотока Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Ганаго Игнатиус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

34' Удар от ворот произведет Ланс

34' Отличный пас сделал Ферхат Зинедин из команды Ним . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Ним

31' ШАНС! Сотока Флорьян нанес удар с лета, но не попал по воротам!

30' Удар от ворот произведет Ланс

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Отличные скиллы показывает Ганаго Игнатиус , обводя своих соперников

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Игрок Ним толкает соперника. Это был обижен Каюзак Янник , и он зарабатывает штрафной своей команде.

21' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

19' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Игрок команды Ним совершает фол

17' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

17' Сотока Флорьян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удар от ворот произведет Ним

8' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Плохо сыграл Ландре Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Удар от ворот произведет Ним

4' Удар от ворот произведет Ланс

3' Кубас Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Фомба Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Гради Жонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Как он промахнулся? Кубас Андрес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ним начинает с центра поля