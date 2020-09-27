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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
1:1
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
2' Желтая карточка
Гради Жонатан
0:1
34' Гол
Ганаго Игнатиус
50' Желтая карточка
Медина Факундо
1:1
87' Гол
Ферхат Зинедин
90' Желтая карточка
Перес Мануэль
90'+7
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
27
Ганаго
Игнатиус
Ним
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

2'
 
Гради Жонатан
34'
0:1
Ганаго Игнатиус
(Какута Гаэль)
46'
 
Фортес Стивен
Гради Жонатан
50'
 
Медина Факундо
54'
 
Банса Саймон
Ганаго Игнатиус
66'
Денкей Кевин
Ру Нолан
 
67'
Пакье Гаэтан
Бенрау Яссин
 
67'
Marco Majouga
Бюрнер Патрик
 
71'
 
Жан Корентин
Сотока Флорьян
81'
 
Перес Мануэль
Какута Гаэль
81'
 
Боура Исмаэль
Клаусс Джонатан
87'
Ферхат Зинедин
1:1
90'
Мигель Флориан
Бриансон Антони
 
90'
 
Перес Мануэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.6
2. Мелинг Биргер 1 0.2
3. Филиппото Ромен 1 0.2
4. Денкей Кевин 1 0.2
5. Кубас Андрес 1 0.2
6. Коне Мусса II 1 0.2
7. Мартинеc Пабло 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганаго Игнатиус 4 0.8
2. Какута Гаэль 3 (3) 0.6
3. Медина Факундо 1 0.2
4. Сотока Флорьян 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Фомба Ламин 1 0
7. Бенрау Яссин 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Медина Факундо 3 0
2. Баде Луак 1 1
3. Каюзак Янник 2 0
4. Гради Жонатан 2 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Перес Мануэль 1 0
7. Жан Корентин 1 0
8. Фортес Стивен 1 0
9. Сотока Флорьян 1 0
10. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)
 Ланс 12.5% (1) 0 37.5% (3) 37.5% (3) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: + = -
Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест
Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа
Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа

Последние игры между собой

Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Ним 3:0 Ланс Кубок лиги Ним 3:3 Ланс Товарищеские матчи Ним 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 1:2 Ним Лига 2
Ланс 1:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Ланс Лига 2 Ним 4:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Ним Лига 2 Ним 3:3 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Ним Лига 2 Ланс 1:2 Ним Лига 2 Ним 1:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Ним Лига 2 Ним 1:2 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    49'
    Бриансон Антони наказан за толчок Ганаго Игнатиус
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ним: 48%, Ланс: 52%.
  • 49'
    Каюзак Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 48'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Ру Нолан из команды Ним опасно и грубо сыграл. Клаусс Джонатан пострадал.
  • 46'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 49%, Ланс: 51%.
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!
  • 42'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 42'
    Фомба Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    41'
    Сотока Флорьян возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 50%, Ланс: 50%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флорьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    40'
    Сотока Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    40'
    Безумный фол. Ландре Лоик грубо играет против соперника. Пострадал Сотока Флорьян
  • 39'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Клаусс Джонатан наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 38'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Каюзак Янник мяча так и не получил
  • 37'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Кубас Андрес пробует нанести удар издали, но Лека Жан-Луи держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    36'
    Медина Факундо из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Пакье Гаэтан заработал фол
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 51%, Ланс: 49%.
  • 34'
    Какута Гаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ганаго Игнатиус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 34'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ланс контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 34'
    Отличный пас сделал Ферхат Зинедин из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 31'
    ШАНС! Сотока Флорьян нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 31'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 31'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Ланс: 46%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 30'
    Пакье Гаэтан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Опасность предотвращена - Ландре Лоик из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Ганаго Игнатиус, обводя своих соперников
  • 27'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    26'
    Ру Нолан из команды Ним в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Ланс: 47%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Сотока Флорьян наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Рипар Рено из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Гради Жонатан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Ферхат Зинедин пострадал.
  • Офсайд
    23'
    Каюзак Янник из команды Ланс в офсайде
  • 23'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Игрок Ним толкает соперника. Это был обижен Каюзак Янник, и он зарабатывает штрафной своей команде.
  • 21'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 20'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Ландре Лоик из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 20'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Ланс: 47%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дукуре Шейк из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Игрок команды Ним совершает фол
  • 17'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Сотока Флорьян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 17'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 48%, Ланс: 52%.
  • 15'
    Мелинг Биргер пробует нанести удар издали, но Лека Жан-Луи держит все под контролем
  • Угловой
    15'
    Бенрау Яссин из команды Ним разыграл угловой с правого угла.
  • 14'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Пакье Гаэтан из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 13'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Дукуре Шейк из команды Ланс играет слишком грубо. Фомба Ламин оказался на газоне.
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 38%, Ланс: 62%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Сотока Флорьян из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 8'
    Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    8'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 8'
    Должен был быть гол! Клаусс Джонатан имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
  • 8'
    Плохо сыграл Ландре Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 8'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 7'
    Какой удар! Со штрафного Какута Гаэль сотряс перекладину!
  • Фол, нарушение
    6'
    Ландре Лоик наказан за толчок Ганаго Игнатиус
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Ланс: 56%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 3'
    Кубас Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    3'
    Фомба Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    2'
    Гради Жонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Гради Жонатан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Фомба Ламин пострадал.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 1'
    Как он промахнулся? Кубас Андрес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 1'
    Бенрау Яссин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 1'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ним 25.7% (39)
X 39.5% (60)
Ланс 34.9% (53)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.50 1.25 7.20
35.00 5.70 1.18
3.36 3.52 2.16
2.54 3.35 2.80
17.95 5.24 1.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 7.90 1.07 1.75 2.05 2.70 1.47 2.14 1.80 1.11 6.50 1.50 2.85 1.06 8.80 1.14 5.60 1.03 12.00 1.01 12.00
9.30 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.50 1.48 1.92 1.98 1.44 2.77 1.32 3.26 1.10 5.95 1.08 6.05 1.00 11.00
6.98 1.07 5.87 1.09 3.27 1.34 2.55 1.54 1.84 2.03 1.45 2.81 1.30 3.49 1.11 5.39 1.09 5.87 1.03 11.89 1.03 12.73
6.11 1.14 2.97 1.42 1.61 2.40 1.37 3.24 1.13 6.58 1.40 3.09 1.29 3.73 1.45 2.85 1.36 3.28 1.17 5.44 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.87 1.94 1.15 5.30 1.12 6.50 1.01 15.00
2.95 1.40 1.91 1.89 1.43 2.83 1.12 5.90 1.09 7.20
2.84 1.44 1.90 1.97 1.42 2.91 1.11 5.38 1.08 6.30
1.79 2.09 1.49 2.72 1.19 4.95 1.14 6.12 1.17 5.33 1.23 4.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.12 1.29 3.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
1.83 1.97
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Ним 1:1 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Ним 1:1 Ланс

Исход игры
Ним
25.7% (39)
Ничья
39.5% (60)
Ланс
34.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
1:2 Ланс
18.4% (28)
1:0 Ним
16.4% (25)
0:1 Ланс
14.5% (22)
2:1 Ним
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:0 Ним
2% (3)
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