Ним
1:1
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Ланс
2' Желтая карточкаГради Жонатан
0:1
34' ГолГанаго Игнатиус
50' Желтая карточкаМедина Факундо
1:1
87' ГолФерхат Зинедин
90' Желтая карточкаПерес Мануэль
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
0:1
50'
66'
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.6
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.2
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.2
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.2
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0.2
|6.
|Коне Мусса II
|1
|0.2
|7.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.8
|2.
|Какута Гаэль
|3 (3)
|0.6
|3.
|Медина Факундо
|1
|0.2
|4.
|Сотока Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денкей Кевин
|2
|0
|2.
|До Лука
|1
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|0
|4.
|Рипар Рено
|1
|0
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0
|6.
|Фомба Ламин
|1
|0
|7.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Медина Факундо
|3
|0
|2.
|Баде Луак
|1
|1
|3.
|Каюзак Янник
|2
|0
|4.
|Гради Жонатан
|2
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Перес Мануэль
|1
|0
|7.
|Жан Корентин
|1
|0
|8.
|Фортес Стивен
|1
|0
|9.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|10.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Ланс
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: + = -Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа
Последние игры между собой
Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|7.90
|1.07
|—
|—
|1.75
|2.05
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.14
|1.80
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.50
|2.85
|1.06
|8.80
|1.14
|5.60
|1.03
|12.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|9.30
|1.02
|8.20
|1.05
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.50
|1.48
|—
|—
|1.92
|1.98
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.32
|3.26
|1.10
|5.95
|1.08
|6.05
|1.00
|11.00
|—
|—
|6.98
|1.07
|5.87
|1.09
|—
|—
|3.27
|1.34
|—
|—
|2.55
|1.54
|—
|—
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.81
|1.30
|3.49
|1.11
|5.39
|1.09
|5.87
|1.03
|11.89
|1.03
|12.73
|6.11
|1.14
|—
|—
|2.97
|1.42
|1.61
|2.40
|1.37
|3.24
|1.13
|6.58
|1.40
|3.09
|1.29
|3.73
|1.45
|2.85
|1.36
|3.28
|1.17
|5.44
|—
|—
|1.10
|8.04
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.87
|1.94
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.12
|6.50
|1.01
|15.00
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.12
|5.90
|1.09
|7.20
|2.84
|1.44
|—
|—
|1.90
|1.97
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.11
|5.38
|1.08
|6.30
|1.79
|2.09
|1.49
|2.72
|1.19
|4.95
|1.14
|6.12
|1.17
|5.33
|1.23
|4.34
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ним 1:1 Ланс
Исход игры
Ним
25.7% (39)
Ничья
39.5% (60)
Ланс
34.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
1:2 Ланс
18.4% (28)
1:0 Ним
16.4% (25)
0:1 Ланс
14.5% (22)
2:1 Ним
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:0 Ним
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!