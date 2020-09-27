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  3. Франция
Анже
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брест
0'
0:1
3' Пенальти
Мунье Стив
12'
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
4
Павлович
Матео
8
Траоре
Исмаэль
2
Аит-Нури
Раян
10
Фюльжини
Анжело
15
Капелле
Пьеррик
5
Мангани
Томас
22
Тиуб
Сада
19
Баокен
Стефан
23
Бобишон
Антонен
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
26
Ле
Дуарон
Жереми
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Анже
4-3-3
Брест
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Мунье Стив

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 2 0.4
2. Траоре Исмаэль 1 0.2
3. Бобишон Антонен 0 0
4. Фюльжини Анжело 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 2 0.4
2. Мунье Стив 2 (1) 0.4
3. Шарбонье Гаэтан 1 0.2
4. Онора Франк 1 0.2
5. Кардона Ирвин 1 0.2
6. Февр Ромен 1 0.2
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 1 1
2. Баокен Стефан 2 0
3. Павлович Матео 1 0
4. Сантамария Батист 1 0
5. Фюльжини Анжело 1 0
6. Эбосс Энсо 1 0
Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Белькебла Арис 1 0
5. Дюверн Жан-Кевин 1 0
6. Маньетти Уго 1 0
7. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Брест 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо
Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест
Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Брест 0:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Брест Лига 1 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Анже Лига 2
Брест 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Брест Лига 2 Брест 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 2:1 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Анже 0:0 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Брест 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Монако 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
12. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
13. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Ним 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
18. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Брест пытается что-то создать.
  • 11'
    Тиуб Сада из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Анже пытается что-то создать.
  • 11'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 28%, Брест: 72%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Перро Ромен
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Брест контролирует мяч.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 9'
    Бобишон Антонен из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 8'
    Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже пытается что-то создать.
  • 6'
    Брест пытается что-то создать.
  • 6'
    Баокен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Жереми Ле Дуарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 31%, Брест: 69%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Аит-Нури Раян наказан за толчок Февр Ромен
  • 4'
    Брест пытается что-то создать.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    1'
    ПЕНАЛЬТИ - Бамба Абдулайе из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон.
  • 1'
    Брест контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Анже 65.1% (99)
X 23% (35)
Брест 11.8% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Брест
2.23
3.34
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.20 3.75
2.23 3.34 3.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.60 1.04 6.95 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.12 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
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Прогнозы на матч Анже 0:1 Брест

Исход игры
Анже
65.1% (99)
Ничья
23% (35)
Брест
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
47.33% (71)
Нет
52.67% (79)
Популярный счёт
1:0 Анже
42.8% (65)
1:1 Ничья
19.7% (30)
2:1 Анже
17.8% (27)
1:2 Брест
8.6% (13)
2:0 Анже
3.9% (6)
0:1 Брест
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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