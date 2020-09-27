Анже
3:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Брест
0:1
3' ПенальтиМунье Стив
1:1
22' ГолТиуб Сада
27' Желтая карточкаДиало Ибраима
1:2
32' ГолШарбонье Гаэтан
39' Желтая карточкаПавлович Матео
43' Желтая карточкаМангани Томас
2:2
78' ГолТраоре Исмаэль
3:2
80' ГолФюльжини Анжело
85' Желтая карточкаКардона Ирвин
90' Желтая карточкаЧо Мохамед-Али
22
Тиуб
Сада
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
-
20 Бома КевинЗащитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
22'
1:1
27'
32'
39'
43'
71'
78'
80'
3:2
85'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|2
|0.4
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.4
|3.
|Фюльжини Анжело
|1
|0.2
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.2
|5.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|6.
|Дьони Луа
|0
|0
|7.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|8.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|2
|0.4
|2.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.4
|3.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.4
|4.
|Онора Франк
|1
|0.2
|5.
|Кардона Ирвин
|1
|0.2
|6.
|Февр Ромен
|1
|0.2
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|1
|1
|2.
|Павлович Матео
|2
|0
|3.
|Баокен Стефан
|2
|0
|4.
|Мангани Томас
|1
|0
|5.
|Сантамария Батист
|1
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|1
|0
|7.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|8.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|2.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|3.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|4.
|Белькебла Арис
|1
|0
|5.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|6.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|7.
|Маньетти Уго
|1
|0
|8.
|Диало Ибраима
|1
|0
|9.
|Мбок Хианга
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Брест
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: + = -Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо
Брест Последние 20 матчей: + = -Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
Прогнозы на матч Анже 3:2 Брест
Исход игры
Анже
65.1% (99)
Ничья
23% (35)
Брест
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
47.33% (71)
Нет
52.67% (79)
Популярный счёт
1:0 Анже
42.8% (65)
1:1 Ничья
19.7% (30)
2:1 Анже
17.8% (27)
1:2 Брест
8.6% (13)
2:0 Анже
3.9% (6)
0:1 Брест
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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