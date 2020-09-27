Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Анже вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Анже

96' Эбосс Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

94' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

93' Чо Мохамед-Али получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Анже

92' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Удар от ворот произведет Брест

89' Как он промахнулся? Чо Мохамед-Али имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кардона Ирвин получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

85' Ох, нехорошо это выглядит. Эрей Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Матч возобновлен

83' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Г О О О О Л - Траоре Исмаэль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

77' Дюверн Жан-Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Онора Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Анже

72' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Шарбонье Гаэтан из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Удар от ворот произведет Анже

66' Шарбонье Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Кулибали Лассана из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен

61' Отличный пас сделал Шарбонье Гаэтан из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

61' Жереми Ле Дуарон имел все шансы забить, но Бернардони Поль сделал отличный сейв!

59' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Баокен Стефан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Удар от ворот произведет Анже

57' Диало Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

56' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Анже

53' Перро Ромен из команды Брест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

53' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

52' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Брест

51' Матч возобновлен

50' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля