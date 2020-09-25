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Лилль
2:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
1:0
43' Гол в свои ворота
Паллуа Николя
85' Желтая карточка
Аппиа Деннис
2:0
87' Пенальти
Йилмаз Бурак
90' Желтая карточка
Жиротто Андрей
90'+5
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
11
Коко
Маркус
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
Лилль
4-4-2
Нант
4-4-2

Ход матча

43'
Паллуа Николя
1:0
64'
Иконе Жонатан
Дэвид Джонатан
 
73'
 
Бамба Кадер
Коко Маркус
78'
Сумаре Бубакари
Саншеш Ренату
 
78'
Лихаджи Исаак
Араужо Луис
 
85'
 
Аппиа Деннис
87'
Йилмаз Бурак
2:0
87'
 
Абейд Мехди
Луза Имран
87'
 
Эмон Рено
Блас Людовик
90'
Шека
Андре Бенжамин
 
90'
Язиджи Юсуф
Йилмаз Бурак
 
90'
 
Жиротто Андрей

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.4
2. Араужо Луис 2 0.4
3. Йилмаз Бурак 1 (1) 0.2
4. Шека 0 0
5. Брадариц Домагой 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмон Рено 1 0.2
2. Саймон Мозес 1 0.2
3. Жиротто Андрей 1 0.2
4. Блас Людовик 1 0.2
5. Луза Имран 1 (1) 0.2
6. Аппиа Деннис 0 0
7. Коко Маркус 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 2 0
2. Челик Зеки 2 0
3. Брадариц Домагой 2 0
4. Мандава Рейнилду 0 1
5. Пье Жереми 1 0
6. Саншеш Ренату 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 1 1
2. Луза Имран 0 1
3. Паллуа Николя 1 0
4. Аппиа Деннис 1 0
5. Туре Абдулайе 1 0
6. Жиротто Андрей 1 0
7. Чиривелла Педро 1 0
8. Лафон Альбан 1 0
9. Траоре Шарль 1 0
10. Ндилю Бридж 1 0
11. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 0 40% (2) 20% (1) 0 40% (2)
 Нант 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн
Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль
Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант
Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург

Последние игры между собой

Лилль: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Лига 1
Нант 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 1:0 Нант Кубок Нант 0:0 Лилль Лига 1 Нант 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Кубок лиги Лилль 2:0 Нант Лига 1 Лилль 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Кубок Нант 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Сент-Этьен Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Лилль 87.7% (136)
X 11% (17)
Нант 1.3% (2)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.17 6.10 30.00
1.14 6.80 31.00
1.71 3.96 6.40
1.80 3.49 4.84
1.20 5.81 33.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.19 3.25 1.33 1.65 2.22 1.14 5.55 1.97 1.89 1.08 7.77 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.50
8.60 1.03 7.50 1.06 3.04 1.36 2.34 1.60 1.80 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.80 1.05 7.30
6.26 1.08 5.18 1.12 2.84 1.44 2.18 1.73 1.66 2.29 1.31 3.43 1.22 4.05 1.07 6.88 1.06 8.13
4.32 1.24 3.63 1.32 2.94 1.44 2.11 1.80 1.39 3.19 1.21 4.77 1.43 3.00 1.28 3.89 1.58 2.51 1.39 3.16 1.24 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.03 12.00 1.19 4.60 1.09 7.20
2.83 1.43 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.07 8.20
2.60 1.52 1.70 2.22 1.33 3.32 1.08 6.36 1.06 8.46
1.18 5.12 1.47 2.79 1.18 5.19 1.44 2.89 1.36 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.63 2.45 1.25 3.80
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.40 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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Прогнозы на матч Лилль 2:0 Нант

Исход игры
Лилль
87.7% (136)
Ничья
11% (17)
Нант
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.01% (57)
Меньше
62.99% (97)
Обе команды забьют
Да
47.4% (73)
Нет
52.6% (81)
Популярный счёт
1:0 Лилль
37.4% (58)
2:1 Лилль
31% (48)
2:0 Лилль
14.2% (22)
1:1 Ничья
10.3% (16)
3:1 Лилль
3.2% (5)
3:2 Лилль
1.3% (2)
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