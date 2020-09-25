Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лилль заслуженно побеждает в отличном матче

95' Жиротто Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Плохо сыграл Ботман Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Удар от ворот произведет Лилль

92' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фабио да Сильва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Плохо сыграл Челик Зеки - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Лилль забивает с точки!

85' Аппиа Деннис получил желтую карточку от судьи

82' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бамба Джонатан нанес удар в каркас ворот!

70' Отличные скиллы показывает Иконе Жонатан , обводя своих соперников

70' Лилль имеет хороший шанс забить.

68' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Араужо Луис из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Отличный пас сделал Блас Людовик из команды Нант . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

61' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Нант

59' Отличный пас сделал Брадариц Домагой из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Дэвид Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Саншеш Ренату получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Саншеш Ренату на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота