Лилль
2:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Нант
1:0
43' Гол в свои воротаПаллуа Николя
85' Желтая карточкаАппиа Деннис
2:0
87' ПенальтиЙилмаз Бурак
90' Желтая карточкаЖиротто Андрей
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
43'
1:0
85'
87'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|2
|0.4
|2.
|Араужо Луис
|2
|0.4
|3.
|Йилмаз Бурак
|1 (1)
|0.2
|4.
|Шека
|0
|0
|5.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмон Рено
|1
|0.2
|2.
|Саймон Мозес
|1
|0.2
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|0.2
|4.
|Блас Людовик
|1
|0.2
|5.
|Луза Имран
|1 (1)
|0.2
|6.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|7.
|Коко Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|2.
|Челик Зеки
|2
|0
|3.
|Брадариц Домагой
|2
|0
|4.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|5.
|Пье Жереми
|1
|0
|6.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|1
|1
|2.
|Луза Имран
|0
|1
|3.
|Паллуа Николя
|1
|0
|4.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|5.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|1
|0
|7.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|8.
|Лафон Альбан
|1
|0
|9.
|Траоре Шарль
|1
|0
|10.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|11.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Нант
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: + = -Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн
Нант Последние 20 матчей: + = -Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант
Последние игры между собой
Лилль: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Нант 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 1:0 Нант Кубок Нант 0:0 Лилль Лига 1 Нант 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Кубок лиги Лилль 2:0 Нант Лига 1 Лилль 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Кубок Нант 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.97
|1.89
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.01
|12.50
|8.60
|1.03
|—
|—
|7.50
|1.06
|—
|—
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.80
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.78
|1.08
|6.80
|1.05
|7.30
|—
|—
|6.26
|1.08
|—
|—
|5.18
|1.12
|—
|—
|2.84
|1.44
|—
|—
|2.18
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.31
|3.43
|1.22
|4.05
|1.07
|6.88
|1.06
|8.13
|—
|—
|4.32
|1.24
|3.63
|1.32
|2.94
|1.44
|2.11
|1.80
|1.39
|3.19
|1.21
|4.77
|1.43
|3.00
|1.28
|3.89
|1.58
|2.51
|1.39
|3.16
|—
|—
|1.24
|4.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Нант
Исход игры
Лилль
87.7% (136)
Ничья
11% (17)
Нант
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.01% (57)
Меньше
62.99% (97)
Обе команды забьют
Да
47.4% (73)
Нет
52.6% (81)
Популярный счёт
1:0 Лилль
37.4% (58)
2:1 Лилль
31% (48)
2:0 Лилль
14.2% (22)
1:1 Ничья
10.3% (16)
3:1 Лилль
3.2% (5)
3:2 Лилль
1.3% (2)
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