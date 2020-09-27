26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
10
Лала
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Диоп СофьянНападающий
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
87 Владение мячом, % 13
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0.25
|3.
|Дисаси Аксель
|1
|0.25
|4.
|Геббельс Виллем
|1
|0.25
|5.
|Диоп Софьян
|1
|0.25
|6.
|Головин Александр
|0
|0
|7.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|8.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Стефан
|1
|0.25
|2.
|Шахири Мехди
|1
|0.25
|3.
|Ажорк Людовик
|0
|0
|4.
|Льенар Димитри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|0
|3.
|Геббельс Виллем
|2
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|5.
|Агилар Рубен
|1
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|7.
|Диоп Софьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|2
|0
|2.
|Коне Ламин
|1
|0
|3.
|Кароль Лионель
|1
|0
|4.
|Ажорк Людовик
|1
|0
|5.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|6.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|7.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Страсбург
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако
Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца
Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Брест
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|9.20
|1.06
|3.60
|1.29
|2.95
|1.39
|2.21
|1.71
|2.03
|1.83
|1.79
|2.05
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.33
|3.00
|1.15
|4.90
|1.13
|5.40
|1.02
|9.50
|1.03
|10.00
|10.50
|1.01
|9.40
|1.03
|3.78
|1.28
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.06
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.15
|4.80
|1.11
|5.35
|1.02
|9.40
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.44
|1.06
|3.84
|1.25
|3.07
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.79
|—
|—
|1.63
|2.34
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.18
|4.49
|1.14
|5.00
|1.05
|9.74
|1.05
|9.74
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.28
|3.05
|1.42
|2.38
|1.63
|2.05
|1.85
|1.81
|2.09
|1.58
|2.50
|1.51
|2.69
|1.38
|3.22
|—
|—
|1.13
|6.82
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.44
|2.80
|—
|—
|1.12
|5.70
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.16
|5.65
|1.11
|6.50
|—
|—
|3.12
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.77
|—
|—
|1.50
|2.65
|—
|—
|1.16
|4.71
|1.11
|5.52
|1.02
|13.63
|3.08
|1.40
|2.53
|1.55
|1.98
|1.89
|1.60
|2.42
|1.43
|2.95
|1.28
|3.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 1:0 Страсбург
Исход игры
Монако
94.1% (143)
Ничья
4.6% (7)
Страсбург
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.33% (86)
Меньше
42.67% (64)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.7% (71)
2:0 Монако
21.7% (33)
1:0 Монако
17.1% (26)
3:1 Монако
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Монако
2.6% (4)
1:2 Страсбург
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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