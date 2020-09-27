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Монако
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
9' Гол
 9'
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
32
Бадиашиле
Бенуа
20
Дисаси
Аксель
2
Балло-Туре
Фоде
4
Фабрегас
Сеск
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
10
Йоветич
Стеван
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
30
Камара
Бингуру
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
17
Беллегард
Жан-Рикнер
24
Джику
Александр
27
Сиссоко
Ибраима
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
8
Уорис
Маджид
Монако
4-3-3
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

9'
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 87 Владение мячом, % 13

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бадиашиле Бенуа 2 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 1 0.25
3. Дисаси Аксель 1 0.25
4. Геббельс Виллем 1 0.25
5. Диоп Софьян 1 0.25
6. Головин Александр 0 0
7. Оньекуру Генри 0 0
8. Чуамени Орельен 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Стефан 1 0.25
2. Шахири Мехди 1 0.25
3. Ажорк Людовик 0 0
4. Льенар Димитри 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 1
2. Дисаси Аксель 2 0
3. Геббельс Виллем 2 0
4. Чуамени Орельен 2 0
5. Агилар Рубен 1 0
6. Желсон Мартиньш 1 0
7. Диоп Софьян 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Ажорк Людовик 1 0
5. Сиссоко Ибраима 1 0
6. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
7. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Страсбург 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако
Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца
Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Монако 1:3 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:5 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Монако Лига 1
Страсбург 1:3 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Брест 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Монако 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
12. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
13. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Ним 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
18. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    11'
    Агилар справа выдал отличный пас на Йоветича, который не попал по мяу. До ворот было около семи метров и соперников рядом со Стеваном не было.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕН-ЙЕДЕР!!! Агилар сделал заброс вперёд на Бен-Йедера, который сделал скидку направо на Фолланда. Кевин прошёл вперёд и вернул мяч Виссаму, который точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    8'
    Разыграли хозяева угловой удар. Подача последовала на Бадиашиле, который головой пробил выше ворот.
  • 7'
    На трибунах присутствует до тысячи болельщиков, которым разрешено посещение матча в период пандемии.
  • 6'
    Заброс Фабрегаса вперёд направо перехватили защитники "Страсбурга".
  • Офсайд
    5'
    Уорис забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    4'
    Фолланд вывел один на один с голкипером Йоветиича, но Стеван с четырнадцати метров пробил левее ворот.
  • 3'
    Головин продолжает лечение и "Монако" в очередной раз придётся обходиться без российского полузащитника.
  • 2'
    "Монако" играет в красно-белой форме, "Страсбург" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луи II"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.80 4.70
1.76 3.90 5.30
1.75 3.72 5.05
1.88 3.79 3.95
1.75 3.76 5.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.20 1.06 3.60 1.29 2.95 1.39 2.21 1.71 2.03 1.83 1.79 2.05 1.58 2.41 1.33 3.00 1.15 4.90 1.13 5.40 1.02 9.50 1.03 10.00
10.50 1.01 9.40 1.03 3.78 1.28 3.00 1.39 2.06 1.86 1.58 2.38 1.38 2.94 1.15 4.80 1.11 5.35 1.02 9.40
9.74 1.05 8.44 1.06 3.84 1.25 3.07 1.38 2.09 1.79 1.63 2.34 1.42 2.91 1.18 4.49 1.14 5.00 1.05 9.74 1.05 9.74
3.94 1.28 3.05 1.42 2.38 1.63 2.05 1.85 1.81 2.09 1.58 2.50 1.51 2.69 1.38 3.22 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.97 1.83 1.44 2.80 1.12 5.70
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.65 1.11 6.50
3.12 1.37 2.11 1.77 1.50 2.65 1.16 4.71 1.11 5.52 1.02 13.63
3.08 1.40 2.53 1.55 1.98 1.89 1.60 2.42 1.43 2.95 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.69 1.94 1.28 3.00
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
1.74 2.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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Прогнозы на матч Монако 1:0 Страсбург

Исход игры
Монако
94.1% (143)
Ничья
4.6% (7)
Страсбург
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.33% (86)
Меньше
42.67% (64)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.7% (71)
2:0 Монако
21.7% (33)
1:0 Монако
17.1% (26)
3:1 Монако
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Монако
2.6% (4)
1:2 Страсбург
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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