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Монако
 
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Стадион:
Страсбург

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бадиашиле Бенуа 2 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 1 0.25
3. Дисаси Аксель 1 0.25
4. Геббельс Виллем 1 0.25
5. Диоп Софьян 1 0.25
6. Головин Александр 0 0
7. Оньекуру Генри 0 0
8. Чуамени Орельен 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Стефан 1 0.25
2. Шахири Мехди 1 0.25
3. Ажорк Людовик 0 0
4. Льенар Димитри 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 1
2. Дисаси Аксель 2 0
3. Геббельс Виллем 2 0
4. Чуамени Орельен 2 0
5. Агилар Рубен 1 0
6. Желсон Мартиньш 1 0
7. Диоп Софьян 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Ажорк Людовик 1 0
5. Сиссоко Ибраима 1 0
6. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
7. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Страсбург 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако
Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца
Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Монако 1:3 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:5 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Монако Лига 1
Страсбург 1:3 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Монако 94.2% (49)
    X 5.8% (3)
    Страсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Страсбург
    1.93
    3.79
    4.50
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Монако - Страсбург

    Исход игры
    Монако
    94.2% (49)
    Ничья
    5.8% (3)
    Страсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    40.4% (21)
    1:0 Монако
    21.2% (11)
    2:0 Монако
    21.2% (11)
    3:1 Монако
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.85 3.70 4.20
    1.93 3.75 4.50
    1.88 3.55 4.33
    1.88 3.79 3.95
    1.93 3.57 4.32

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.70 1.05 3.70 1.28 2.85 1.42 1.98 1.88 1.77 2.12 1.55 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.03 9.70
    10.25 1.01 9.10 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.02 1.88 1.54 2.48 1.35 3.10 1.15 4.90 1.10 5.60 1.01 9.80
    9.74 1.05 8.44 1.06 3.84 1.25 3.07 1.38 2.09 1.79 1.63 2.34 1.42 2.91 1.18 4.49 1.14 5.00 1.05 9.74 1.05 9.74
    3.92 1.28 2.99 1.43 2.33 1.66 2.01 1.89 1.77 2.14 1.55 2.57 1.51 2.69 1.37 3.28 1.12 6.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.50
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.65
    3.12 1.37 2.11 1.77 1.50 2.65 1.16 4.71 1.11 5.52 1.02 13.63
    3.22 1.38 2.65 1.53 2.07 1.83 1.65 2.34 1.47 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    1.74 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.32
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