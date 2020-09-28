  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
Бэйцзин Гоань
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Шицзячжуан
0'
4' Undefined phrase: football_event_
Бакамбу Седрик
1:0
17' Гол
Фернандо Мартинс
25'
1
Сень
Хоу
18
Jin
Taiyan
24
Fan
Yang1
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
11
Фернандо
Мартинс
26
Пен
Лю
23
Йеннарис
Никлас
21
Виера
Хонатан
17
Бакамбу
Седрик
9
Юйнин
Чжан
29
Feng
Han
33
Shihao
Piao
23
Yiming
Yang
15
Peng
Wang
III
6
Yun
Yang
32
Zeng
Chen
22
Jiyu
Zhong
4
Zitong
Chen
28
Yubiao
Deng
21
Chen
Pu
27
Ziming
Liu
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2
Шицзячжуан
5-4-1

Ход матча

4'
Бакамбу Седрик
 
17'
Фернандо Мартинс
(Юйнин Чжан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 10 (1) 0.71
2. Alan VI 4 0.29
3. Виера Хонатан 3 0.21
4. Юйнин Чжан 3 0.21
5. Аугусто Ренато 2 0.14
6. Сетер Йон-Хоу 2 0.14
7. Сичжэ Чжан 1 0.07
8. Ziming Wang 1 0.07
9. Пяо Чэн 1 0.07
10. Фернандо Мартинс 1 0.07
11. Yang Yu1 1 0.07
12. Lei Li1 1 0.07
13. Gang Wang 0 0
14. Йеннарис Никлас 0 0
15. Jin Taiyan 0 0
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Гильерме 4 (2) 0.29
2. Matheus XIII 3 (1) 0.21
3. Сунзу Стоппила 3 (1) 0.21
4. Yifeng Zang 2 0.14
5. Oscar Taty Maritu 2 0.14
6. Peng Wang III 1 0.07
7. Jiyu Zhong 1 0.07
8. Chen Pu 1 0.07
9. Pu Chen 1 0.07
10. Zhiyun Zheng 0 0
11. Ромуло 0 0
12. Xinyu Liu1 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 4 0
2. Сичжэ Чжан 3 0
3. Gang Wang 3 0
4. Дабао Юй 2 0
5. Чи Чжунго 2 0
6. Yang Yu1 2 0
7. Го Цюаньбо 0 1
8. Fan Yang1 0 1
9. Пен Лю 1 0
10. Виера Хонатан 1 0
11. Фернандо Мартинс 1 0
12. Jin Taiyan 1 0
13. Lei Li1 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Chengjian Liao 6 0
2. Peng Wang III 6 0
3. Сунзу Стоппила 4 0
4. Zitong Chen 3 0
5. Puliang Shao 2 0
6. Zihao Wang 2 0
7. Zhiyun Zheng 2 0
8. Shihao Piao 2 0
9. Xuan Cao 1 0
10. Ромуло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4)
 Шицзячжуан 5.56% (1) 0 33.33% (6) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
Бэйцзин Гоань 3:1 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 14 11 1 2 31 - 12 34
2. Цзянсу Сунин 14 7 5 2 23 - 15 26
3. Шаньдун Лунэн 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Шанхай Шэньхуа 14 5 6 3 16 - 15 21
5. Шеньчжень 14 5 2 7 20 - 20 17
6. Гуанчжоу Фули 14 4 3 7 14 - 28 15
7. Далянь Ифан 14 2 5 7 18 - 21 11
8. Хэнань Цзянье 14 1 3 10 14 - 33 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Бэйцзин Гоань 1:0 14 8 4 2 33 - 19 28
3. Чуньцинь Лифан 13 6 3 4 21 - 19 21
4. Хэбей Форчун 13 6 3 4 22 - 22 21
5. Ухань Цзалл 0:0 14 5 2 7 16 - 16 17
6. Шицзячжуан 0:1 14 4 5 5 18 - 18 17
7. Циндао Хайню 13 2 4 7 14 - 24 10
8. Тянцзинь Тэда 0:0 14 0 3 11 8 - 30 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Шицзячжуан
1.27
7.20
13.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.27 6.00 10.00
1.20 7.20 13.00
1.28 5.55 12.00
1.51 4.41 6.13
1.23 6.21 13.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 5.80 1.13 4.75 1.18 2.70 1.45 2.12 1.72 2.18 1.68 1.83 1.98 1.70 2.15 1.40 2.90 1.30 3.50 1.11 5.80 1.09 6.40 1.02 11.00
10.50 1.00 11.25 1.00 5.15 1.12 4.30 1.17 2.55 1.45 1.96 1.79 1.70 2.21 1.20 3.96 1.26 3.48 1.10 5.55 1.08 6.15 1.01 10.50
10.16 1.04 9.29 1.05 3.95 1.23 3.20 1.34 2.11 1.74 1.66 2.23 1.43 2.81 1.20 4.24 1.15 4.89 1.06 8.58 1.05 9.29 1.04 10.16 1.03 11.22
5.79 1.15 3.01 1.40 2.71 1.48 2.61 1.51 2.34 1.62 2.07 1.79 1.83 2.03 1.67 2.26 1.51 2.61 1.26 3.93 1.11 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.00 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.27 3.60
3.32 1.30 2.45 1.52 1.63 2.21 1.27 3.54
3.10 1.34 2.12 1.71 1.49 2.56 1.16 4.49 1.11 5.27 1.02 12.05 1.02 12.70
3.30 1.35 2.96 1.41 2.34 1.63 1.79 2.08 1.55 2.52 1.36 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.22 1.65 1.65 2.22 1.38 3.00
3.62 1.26 1.83 1.89 1.44 2.73

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
1.95 1.83
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:0 Шицзячжуан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный