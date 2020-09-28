Бэйцзин Гоань
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Kunshan Sports Center
Шицзячжуан
4' Undefined phrase: football_event_Бакамбу Седрик
1:0
17' ГолФернандо Мартинс
1
Сень
Хоу
18
Jin
Taiyan
24
Fan
Yang1
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
26
Пен
Лю
29
Feng
Han
33
Shihao
Piao
23
Yiming
Yang
6
Yun
Yang
32
Zeng
Chen
22
Jiyu
Zhong
28
Yubiao
Deng
21
Chen
Pu
27
Ziming
Liu
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
24 Fan Yang1Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
28 Цзян ТаоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
19 Alan VI
-
3 Yang Yu1
-
20 Ziming Wang
-
39 Da Wen
-
32 Guobo Liu
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
29 Feng HanВратарь
-
33 Shihao PiaoЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
32 Zeng ChenЗащитник
-
22 Jiyu ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Yubiao DengПолузащитник
-
21 Chen PuПолузащитник
-
27 Ziming LiuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Zihao WangПолузащитник
-
41 Hantao Lu
-
42 Xuelong Sun
-
26 Yunqi Guo
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакамбу Седрик
|10 (1)
|0.71
|2.
|Alan VI
|4
|0.29
|3.
|Виера Хонатан
|3
|0.21
|4.
|Юйнин Чжан
|3
|0.21
|5.
|Аугусто Ренато
|2
|0.14
|6.
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.14
|7.
|Сичжэ Чжан
|1
|0.07
|8.
|Ziming Wang
|1
|0.07
|9.
|Пяо Чэн
|1
|0.07
|10.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.07
|11.
|Yang Yu1
|1
|0.07
|12.
|Lei Li1
|1
|0.07
|13.
|Gang Wang
|0
|0
|14.
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|15.
|Jin Taiyan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.29
|2.
|Matheus XIII
|3 (1)
|0.21
|3.
|Сунзу Стоппила
|3 (1)
|0.21
|4.
|Yifeng Zang
|2
|0.14
|5.
|Oscar Taty Maritu
|2
|0.14
|6.
|Peng Wang III
|1
|0.07
|7.
|Jiyu Zhong
|1
|0.07
|8.
|Chen Pu
|1
|0.07
|9.
|Pu Chen
|1
|0.07
|10.
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|11.
|Ромуло
|0
|0
|12.
|Xinyu Liu1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|4
|0
|2.
|Сичжэ Чжан
|3
|0
|3.
|Gang Wang
|3
|0
|4.
|Дабао Юй
|2
|0
|5.
|Чи Чжунго
|2
|0
|6.
|Yang Yu1
|2
|0
|7.
|Го Цюаньбо
|0
|1
|8.
|Fan Yang1
|0
|1
|9.
|Пен Лю
|1
|0
|10.
|Виера Хонатан
|1
|0
|11.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|12.
|Jin Taiyan
|1
|0
|13.
|Lei Li1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Chengjian Liao
|6
|0
|2.
|Peng Wang III
|6
|0
|3.
|Сунзу Стоппила
|4
|0
|4.
|Zitong Chen
|3
|0
|5.
|Puliang Shao
|2
|0
|6.
|Zihao Wang
|2
|0
|7.
|Zhiyun Zheng
|2
|0
|8.
|Shihao Piao
|2
|0
|9.
|Xuan Cao
|1
|0
|10.
|Ромуло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
|Шицзячжуан
|5.56% (1)
|0
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|11
|1
|2
|31 - 12
|34
|2.
|Цзянсу Сунин
|14
|7
|5
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Шаньдун Лунэн
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|14
|5
|6
|3
|16 - 15
|21
|5.
|Шеньчжень
|14
|5
|2
|7
|20 - 20
|17
|6.
|Гуанчжоу Фули
|14
|4
|3
|7
|14 - 28
|15
|7.
|Далянь Ифан
|14
|2
|5
|7
|18 - 21
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|14
|8
|4
|2
|33 - 19
|28
|3.
|Чуньцинь Лифан
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|4.
|Хэбей Форчун
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|5.
|Ухань Цзалл
|0:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 16
|17
|6.
|Шицзячжуан
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|7.
|Циндао Хайню
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|14
|0
|3
|11
|8 - 30
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|5.80
|1.13
|4.75
|1.18
|—
|—
|2.70
|1.45
|2.12
|1.72
|2.18
|1.68
|1.83
|1.98
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.30
|3.50
|1.11
|5.80
|1.09
|6.40
|1.02
|11.00
|—
|—
|10.50
|1.00
|11.25
|1.00
|5.15
|1.12
|4.30
|1.17
|—
|—
|2.55
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.79
|—
|—
|1.70
|2.21
|—
|—
|1.20
|3.96
|1.26
|3.48
|1.10
|5.55
|1.08
|6.15
|1.01
|10.50
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|3.95
|1.23
|3.20
|1.34
|—
|—
|2.11
|1.74
|—
|—
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.20
|4.24
|1.15
|4.89
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|5.79
|1.15
|3.01
|1.40
|2.71
|1.48
|2.61
|1.51
|2.34
|1.62
|2.07
|1.79
|1.83
|2.03
|1.67
|2.26
|1.51
|2.61
|—
|—
|1.26
|3.93
|—
|—
|1.11
|7.21
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.00
|1.24
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.45
|1.52
|—
|—
|1.63
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.71
|—
|—
|1.49
|2.56
|—
|—
|1.16
|4.49
|1.11
|5.27
|1.02
|12.05
|1.02
|12.70
|3.30
|1.35
|2.96
|1.41
|2.34
|1.63
|1.79
|2.08
|1.55
|2.52
|1.36
|3.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—