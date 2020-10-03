Аполлон
2:1
Перерыв
Этникос Ахна
1:0
23' ГолДигин Николя
1:1
29' ГолДолежал Ян
2:1
41' ГолБенсоп Чарлисон
Ход матча
23'
1:0
29'
1:1
41'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенсоп Чарлисон
|3 (1)
|0.6
|2.
|Дигин Николя
|2
|0.4
|3.
|Дабо Багали
|2
|0.4
|4.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.2
|5.
|Матей Флорентин
|1
|0.2
|6.
|Агирре Диего
|1
|0.2
|7.
|Питтас Яннис
|1
|0.2
|8.
|Денич Джордже
|1
|0.2
|9.
|Салаи Аттила
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.4
|2.
|Miguelito
|1
|0.2
|3.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.2
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.2
|5.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|2
|0
|2.
|Роберж Валентин
|1
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|1
|0
|4.
|Василиу Гиоргос
|1
|0
|5.
|Агирре Диего
|1
|0
|6.
|Салаи Аттила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|2
|0
|2.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|3.
|Христофи Христофорос
|1
|0
|4.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|5.
|Проич Йосип
|1
|0
|6.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|7.
|Antonis Koumis
|1
|0
|8.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Этникос Ахна
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: + = -Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос
Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна
Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос Дигенис Акритас 0:3 Этникос Ахна
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Анортосис
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|5.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|Докса Катокопия
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|7.
|Омония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Кармиотисса
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|Этникос Ахна
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Эрмис Арадиппу
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|13.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Пафос
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|7.10
|1.08
|8.40
|1.05
|5.20
|1.14
|3.55
|1.27
|1.89
|1.91
|8.50
|1.05
|2.10
|1.74
|1.94
|1.86
|1.78
|2.04
|3.05
|1.35
|1.79
|2.03
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.13
|5.20
|1.23
|3.90
|1.05
|8.70
|1.07
|7.50
|—
|—
|8.80
|1.03
|4.60
|1.16
|3.95
|1.20
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.16
|1.61
|—
|—
|1.85
|2.04
|—
|—
|1.59
|2.48
|—
|—
|1.42
|2.65
|—
|—
|1.14
|3.64
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.35
|1.21
|—
|—
|2.41
|1.54
|2.08
|1.72
|1.89
|1.91
|1.67
|2.16
|1.54
|2.42
|2.47
|1.52
|2.71
|1.43
|2.34
|1.57
|1.94
|1.85
|1.71
|2.10
|1.52
|2.46
|—
|—
|1.10
|6.93
|—
|—
|—
|—