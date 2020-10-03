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Аполлон
2:1
Перерыв
Этникос Ахна
0'
1:0
23' Гол
Дигин Николя
1:1
29' Гол
Долежал Ян
2:1
41' Гол
Бенсоп Чарлисон

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенсоп Чарлисон 3 (1) 0.6
2. Дигин Николя 2 0.4
3. Дабо Багали 2 0.4
4. Ларссон Даниэль 1 0.2
5. Матей Флорентин 1 0.2
6. Агирре Диего 1 0.2
7. Питтас Яннис 1 0.2
8. Денич Джордже 1 0.2
9. Салаи Аттила 1 0.2
Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.4
2. Miguelito 1 0.2
3. Сантуш Гонсалу 1 0.2
4. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.2
5. Элиа Мариос 1 (1) 0.2

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 2 0
2. Роберж Валентин 1 0
3. Янниотас Яннис 1 0
4. Василиу Гиоргос 1 0
5. Агирре Диего 1 0
6. Салаи Аттила 1 0
Этникос Ахна
# Игрок      
1. Элиа Мариос 2 0
2. Сантуш Гонсалу 2 0
3. Христофи Христофорос 1 0
4. Дейвисон Денилсон 1 0
5. Проич Йосип 1 0
6. Киприану Димитрис 1 0
7. Antonis Koumis 1 0
8. Папагеоргиу Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Этникос Ахна 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: + = -
Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос
Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна
Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -
Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос Дигенис Акритас 0:3 Этникос Ахна

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Аполлон 4:2 Этникос Ахна Товарищеские матчи Этникос Ахна 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 Этникос Ахна Кубок Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион
Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2:1 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Анортосис 1:0 5 3 1 1 7 - 5 10
3. АЕК Ларнака 6 3 1 2 9 - 6 10
4. АЕЛ Лимаcсол 5 3 0 2 8 - 6 9
5. Олимпиакос Никосия 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
6. Докса Катокопия 4 2 2 0 8 - 6 8
7. Омония 4 2 2 0 6 - 4 8
8. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Кармиотисса 6 1 3 2 8 - 10 6
10. Этникос Ахна 1:2 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Эрмис Арадиппу 4 1 0 3 3 - 10 3
13. Эносис 6 1 0 5 4 - 11 3
14. Пафос 5 0 2 3 5 - 8 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бенсоп Чарлисон бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Этникос Ахна
1.08
9.00
28.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.08 11.00 27.00
1.06 9.00 18.00
1.09 9.80 27.00
1.08 8.78 28.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.10 1.08 8.40 1.05 5.20 1.14 3.55 1.27 1.89 1.91 8.50 1.05 2.10 1.74 1.94 1.86 1.78 2.04 3.05 1.35 1.79 2.03 1.38 3.00 1.68 2.11 1.13 5.20 1.23 3.90 1.05 8.70 1.07 7.50
8.80 1.03 4.60 1.16 3.95 1.20 2.65 1.44 2.16 1.61 1.85 2.04 1.59 2.48 1.42 2.65 1.14 3.64
4.35 1.21 2.41 1.54 2.08 1.72 1.89 1.91 1.67 2.16 1.54 2.42 2.47 1.52 2.71 1.43 2.34 1.57 1.94 1.85 1.71 2.10 1.52 2.46 1.10 6.93
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.35 1.29 2.55 1.47 1.59 2.25 1.31 3.00
3.90 1.23 2.45 1.51 1.83 1.90 1.38 2.90
3.55 1.29 2.23 1.63 1.84 1.95 1.59 2.31 1.58 2.36 1.43 2.78 1.41 2.82
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.85 1.39 2.15 1.66 1.62 2.20 1.40 2.80
4.00 1.22 2.85 1.39 2.01 1.81 1.70 2.08 1.35 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
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