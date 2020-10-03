  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Хераклес
0' 7'
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
16
Браувер
Микаэль
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
17
Сзоке
Адриан
9
Бакыш
Синан
Витесс
3-5-2
Хераклес
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базур Рихедли 1 0.25
2. Таннан Уссама 1 0.25
3. Дарфалу Усама 1 0.25
4. Броя Армандо 1 0.25
5. Беро Матуш 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 2 (1) 0.5
2. ван дер Ватер Силвестр 1 0.25
3. Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Брюнс Томас 2 0
2. Гайек Томаш 2 0
3. Таннан Уссама 1 0
4. Виттек Максимилиан 1 0
5. Бёйтинк Томас 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 2 0
2. Проппер Робин 1 0
3. Хардевельд Джефф 1 0
4. Киомурцоглу Орестис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Хераклес 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: + = -
Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам
Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен
Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес
Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс

Последние игры между собой

Витесс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Хераклес 0:2 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 3:2 Витесс Эредивизие Хераклес 0:2 Витесс Кубок
Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Витесс 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
7. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Хераклес 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Эммен Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 6'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Витесс: 74%, Хераклес: 26%.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 5'
    Дарфалу Усама из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    5'
    Таннан Уссама из команды Витесс подал угловой слева.
  • 5'
    Дарфалу Усама из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 4'
    Как он промахнулся? Влут Рай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 4'
    ШАНС! Влут Рай вышел один на один с голкипером...
  • 4'
    Базур Рихедли ошибается в защите.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 3'
    Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Кнустер Матс из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Икома Луис
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Хераклес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Хераклес
1.65
4.36
5.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 4.00 5.20
1.58 4.05 5.40
1.63 4.20 5.00
1.61 4.36 5.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 4.00 1.22 3.40 1.29 2.08 1.70 1.97 1.83 1.73 2.10 1.40 2.80 1.22 3.95 1.15 5.00 1.06 7.90 1.04 9.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.29 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.60
4.66 1.22 2.73 1.50 2.27 1.68 2.02 1.87 1.75 2.16 1.58 2.49 1.47 2.79 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.23 1.65 1.44 2.65 1.18 4.50 1.09 6.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.94 1.44 2.31 1.66 1.79 2.13 1.55 2.58 1.37 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Витесс 0:0 Хераклес онлайн

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