Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Витесс имеет хороший шанс забить.

84' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Дарфалу Усама уходит с поля и его заменяет Daan Huisman

83' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Витесс

74' Тактическая замена. Икома Луис уходит с поля и его заменяет Armando Broja

72' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О Л - Таннан Уссама из команды Витесс переиграл вратаря дальним ударом!

63' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Витесс

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота