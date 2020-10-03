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  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
3:0
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
31' Желтая карточка
Таннан Уссама
33' Желтая карточка
Беро Матуш
1:0
34' Гол
Икома Луис
36' Желтая карточка
Бейлевелд Тён
2:0
37' Гол
Дарфалу Усама
3:0
63' Гол
Таннан Уссама
90'+4
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
16
Браувер
Микаэль
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
17
Сзоке
Адриан
9
Бакыш
Синан
Витесс
3-5-2
Хераклес
5-3-2

Ход матча

31'
Таннан Уссама
 
33'
Беро Матуш
 
34'
Икома Луис
(Беро Матуш)
1:0
36'
 
Бейлевелд Тён
37'
Дарфалу Усама
(Икома Луис)
2:0
46'
 
ван дер Ватер Силвестр
Бейлевелд Тён
46'
 
Сейнтье Джереми
Бакыш Синан
46'
 
Схоофс Лукас
Ренте Марко
63'
Таннан Уссама
(Дарфалу Усама)
3:0
66'
 
Бюргзорг Делано
Сзоке Адриан
74'
Туре Идрисса
Беро Матуш
 
74'
Броя Армандо
Икома Луис
 
83'
Уйсман Дан
Дарфалу Усама
 
90'
Гонг Хилари
Таннан Уссама
 
90'
Корнелисс Энцо
Брюнс Томас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарфалу Усама 2 0.5
2. Таннан Уссама 2 0.5
3. Икома Луис 1 0.25
4. Базур Рихедли 1 0.25
5. Броя Армандо 1 0.25
6. Беро Матуш 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 2 (1) 0.5
2. ван дер Ватер Силвестр 1 0.25
3. Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Брюнс Томас 2 0
2. Гайек Томаш 2 0
3. Таннан Уссама 2 0
4. Беро Матуш 1 0
5. Виттек Максимилиан 1 0
6. Бёйтинк Томас 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 3 0
2. Проппер Робин 1 0
3. Хардевельд Джефф 1 0
4. Киомурцоглу Орестис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Хераклес 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: + = -
Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам
Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен
Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес
Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс

Последние игры между собой

Витесс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Хераклес 0:2 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 3:2 Витесс Эредивизие Хераклес 0:2 Витесс Кубок
Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Твенте Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Хераклес Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Эммен Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
16. АДО Ден Хааг Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.03 17.00 74.00
1.02 17.00 50.00
1.63 4.20 5.00
1.74 3.34 6.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 10.50 1.03 2.55 1.47 3.40 1.29 4.20 1.20 1.97 1.83 1.73 2.10 1.04 9.00 1.22 3.95 1.22 4.00 1.06 7.90 1.02 11.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.29 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.60
6.64 1.12 3.01 1.41 2.35 1.64 2.04 1.84 1.72 2.20 1.53 2.59 3.73 1.29 3.12 1.39 2.50 1.57 1.91 1.98 1.82 2.06 1.52 2.64 1.22 4.56 1.12 6.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 2.23 1.65 1.08 7.00 1.18 4.50 1.09 6.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
1.45 2.86 1.25 4.11 1.84 2.04 1.53 2.61 1.38 3.18 1.37 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Витесс 3:0 Хераклес онлайн

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