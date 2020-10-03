31' Желтая карточкаТаннан Уссама
33' Желтая карточкаБеро Матуш
1:0
34' ГолИкома Луис
36' Желтая карточкаБейлевелд Тён
2:0
37' ГолДарфалу Усама
3:0
63' ГолТаннан Уссама
22
Пасвер
Ремко
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
17
Сзоке
Адриан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
33'
34'
1:0
36'
37'
2:0
63'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|2
|0.5
|2.
|Таннан Уссама
|2
|0.5
|3.
|Икома Луис
|1
|0.25
|4.
|Базур Рихедли
|1
|0.25
|5.
|Броя Армандо
|1
|0.25
|6.
|Беро Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|2 (1)
|0.5
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.25
|3.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брюнс Томас
|2
|0
|2.
|Гайек Томаш
|2
|0
|3.
|Таннан Уссама
|2
|0
|4.
|Беро Матуш
|1
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|6.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бейлевелд Тён
|3
|0
|2.
|Проппер Робин
|1
|0
|3.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|4.
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Хераклес
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: + = -Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам
Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен
Хераклес Последние 20 матчей: + = -Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес
Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс
Последние игры между собой
Витесс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Твенте
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Эммен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.07
|10.50
|1.03
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|4.20
|1.20
|1.97
|1.83
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.22
|4.00
|1.06
|7.90
|1.02
|11.00
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.60
|—
|—
|6.64
|1.12
|—
|—
|3.01
|1.41
|2.35
|1.64
|2.04
|1.84
|1.72
|2.20
|1.53
|2.59
|3.73
|1.29
|3.12
|1.39
|2.50
|1.57
|1.91
|1.98
|1.82
|2.06
|1.52
|2.64
|1.22
|4.56
|1.12
|6.67
|—
|—
|—
|—