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Серкль Брюгге
0:1
Перерыв

Стадион:
Остенде
0'
0:1
29' Гол
Вандандриш Кевин
39' Желтая карточка
Омоло Джоханна
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
24
Марселен
Жан
3
Бейтс
Дэвид
25
Коррин
Александр
42
Лопес
Леонардо
15
Омоло
Джоханна
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
28
Юбер
Гийом
23
Скуласон
Ари
5
Теате
Артур
4
Хендри
Джек
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
6
Д'Арпино
Максим
17
Юльсагер
Эндрю
26
Вандандриш
Кевин
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
Серкль Брюгге
4-3-3
Остенде
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 8 (1) 0.5
2. Хотич Дино 4 (1) 0.25
3. Мусаба Антони 3 0.19
4. Мбенза Гай 2 0.13
5. Азар Килиан 1 0.06
6. Витиньо Виктор II 1 0.06
7. Кануте Франк 1 0.06
8. Марселен Жан 1 0.06
9. Сомерс Тибо 1 0.06
10. Оггас Кевин 0 0
11. Таравель Жереми 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 5 (1) 0.31
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.31
3. Вандандриш Кевин 3 0.19
4. Макгихан Кэмерон 2 0.13
5. Юльсагер Эндрю 1 0.06
6. Д'Арпино Максим 1 0.06
7. Хендри Джек 1 0.06
8. Д'Хасе Робби 1 0.06
9. Танье Антон 1 0.06
10. Теате Артур 1 0.06
11. Батай Йелле 0 0
12. Квасина Марко 0 0
13. Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Таравель Жереми 3 0
3. Хотич Дино 3 0
4. Бьянкон Жулиан 3 0
5. Азар Килиан 2 0
6. Бейтс Дэвид 2 0
7. Витиньо Виктор II 2 0
8. Кануте Франк 2 0
9. Марселен Жан 2 0
10. Сомерс Тибо 2 0
11. Лопес Леонардо 1 0
12. Угбо Ике 1 0
13. Оггас Кевин 1 0
14. Ванхутт Шарль 1 0
15. Декостере Роббе 1 0
16. Мусаба Антони 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 6 2
2. Гейе Махтар 6 0
3. Макгихан Кэмерон 4 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Юльсагер Эндрю 3 0
6. Д'Арпино Максим 3 0
7. Теате Артур 3 0
8. Скуласон Ари 2 0
9. Вандандриш Кевин 2 0
10. Квасина Марко 2 0
11. Матам Тео Ндика 2 0
12. Танье Антон 2 0
13. Хендри Джек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 9.09% (2) 4.55% (1) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 40.91% (9)
 Остенде 10% (2) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =1 -11
АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен
Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Остенде 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Остенде Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Остенде Первый дивизион А
Остенде 1:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 2:1 Остенде Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
4. АХ Лёвен 0:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 25 26
5. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
6. Антверпен Заявка 15 7 4 4 28 - 23 25
7. Стандард Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Шарлеруа Заявка 15 7 3 5 22 - 16 24
9. Остенде 1:0 Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
10. Кортрейк 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 16 6 0 10 22 - 28 18
13. Гент Заявка 15 5 1 9 22 - 25 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 15 3 5 7 22 - 28 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
7. Остенде 1:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 15 9
13. Кортрейк 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 15 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
15. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. Кортрейк 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
10. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
11. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13. АХ Лёвен 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
14. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
15. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
16. Остенде 1:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Вандандриш Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Остенде
9.50
5.25
2.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 5.00 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 4.70 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.70 2.15
  11.01 5.25 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.05 11.00 1.02 4.30 1.18 3.35 1.30 1.85 1.90 1.95 1.85 1.72 2.12 1.25 3.75 1.22 4.00 1.05 8.50 1.07 8.10 1.06 8.70 1.01 14.00
12.50 1.00 11.25 1.01 4.35 1.20 3.60 1.29 2.31 1.68 1.73 2.11 1.49 2.54 1.23 3.80 1.15 4.40 1.04 7.50
4.83 1.20 3.90 1.25 3.25 1.34 2.31 1.65 1.93 1.95 1.67 2.27 1.41 2.93 1.32 3.41 1.50 2.63 1.35 3.21 1.19 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.20 1.66 1.11 5.80 1.18 4.60 1.11 5.80
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.60
2.80 1.43 2.32 1.62 1.81 2.05 1.50 2.61 1.54 2.54 1.30 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80
4.75 1.20 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:1 Остенде онлайн

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