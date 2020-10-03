  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
1:2
Конец матча

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
3' Желтая карточка
Гельми Рой
0:1
3' Пенальти
Пинас Шакилль
1:1
5' Гол
Якумакис Георгиос
52' Желтая карточка
Линторст Эверт
53' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:2
90' Гол
Филипп Давид
90'+4
1
Киршбаум
Торстен
17
Деккер
Тристан
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
8
Машаш
Зинедин
21
Линторст
Эверт
10
Ван
Крой
Вито
7
Хуппертс
Гуус
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
3
Бийен
Пит
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
6
Риго
Данте
11
Бурар
Сами
20
Бесуйхен
Висенте
9
Арвайлер
Йонас
34
Чатич
Амар
ВВВ-Венло
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

3'
Гельми Рой
 
3'
0:1
Пинас Шакилль
5'
Якумакис Георгиос
(Джон Джошуа)
1:1
46'
Ван Крой Делано
Киршбаум Торстен
 
52'
Линторст Эверт
 
53'
 
Ван Эвейк Милан
62'
Свинкелс Арьян
Машаш Зинедин
 
63'
 
Эльмкис Илай
Бурар Сами
68'
Бастианс Арон
Хуппертс Гуус
 
74'
 
Крамер Михил
Арвайлер Йонас
80'
 
Филипп Давид
Чатич Амар
81'
Ариас Яфар
Джон Джошуа
 
90'
1:2
Филипп Давид
(Бесуйхен Висенте)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 4 (1) 1
2. Хуппертс Гуус 1 0.25
3. Ариас Яфар 1 0.25
4. Джон Джошуа 0 0
5. Линторст Эверт 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинас Шакилль 2 (2) 0.5
2. Арвайлер Йонас 1 0.25
3. Де Бур Кес 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 2 0
2. Ван Крой Вито 2 0
3. Пахоник Тобиас 0 1
4. Янссен Симон 0 1
5. Кум Кристиан 1 0
6. Хуппертс Гуус 1 0
7. Гельми Рой 1 0
8. Линторст Эверт 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Бурар Сами 1 0
4. Пинас Шакилль 1 0
5. Ван Эвейк Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 АДО Ден Хааг 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -
Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М
ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
АДО Ден Хааг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 АДО Ден Хааг Кубок ВВВ-Венло 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие ВВВ-Венло 1:0 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Твенте 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11. Хераклес Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АДО Ден Хааг Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Эммен 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 1.95 4.15
4.05 1.62 4.70
2.13 3.68 3.24
5.64 1.44 5.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.04 3.85 1.22 3.05 1.35 1.77 1.97 1.83 1.98 1.61 2.31 1.11 5.80 1.18 4.50 1.05 8.50 1.04 9.20 1.10 10.00 1.01 12.60
12.50 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.18 1.36 2.12 1.80 1.64 2.29 1.42 2.91 1.20 4.70 1.16 5.45 1.05 10.25
4.37 1.23 2.53 1.55 1.52 2.62 1.31 3.61 1.10 7.73 1.41 3.04 1.30 3.66 1.51 2.64 1.49 2.72 1.76 2.13 1.20 4.80 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.17 1.69 1.49 2.60 1.17 4.70 1.40 2.80 1.02 11.00 1.02 11.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
3.30 1.36 2.72 1.49 2.13 1.76 1.68 2.25 1.49 2.74 1.34 3.45 1.22 4.45 1.11 7.07 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.37 1.79 1.96 1.33 3.05
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный