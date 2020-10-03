Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О Л - Давид Филипп изменил счет на табло!

92' Шмиц Лукаш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Якумакис Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Пинас Шакилль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Давид Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.

83' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

80' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

80' Тактическая замена. Чатич Амар уходит с поля и его заменяет Давид Филипп

80' Ван Крой Вито не смог попасть в створ ударом издали

79' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

76' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хорошую попытку сделал Бесуйхен Висенте . Удар в створ, но вратарь начеку

72' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

70' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

65' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Бурар Сами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Деккер Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ван Эвейк Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

47' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота