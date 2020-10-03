ВВВ-Венло
1:2
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
АДО Ден Хааг
3' Желтая карточкаГельми Рой
0:1
3' ПенальтиПинас Шакилль
1:1
5' ГолЯкумакис Георгиос
52' Желтая карточкаЛинторст Эверт
53' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
1:2
90' ГолФилипп Давид
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
12
Джон
Джошуа
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
11
Бурар
Сами
34
Чатич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
42 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
Ход матча
3'
3'
0:1
5'
1:1
52'
53'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|1
|2.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.25
|3.
|Ариас Яфар
|1
|0.25
|4.
|Джон Джошуа
|0
|0
|5.
|Линторст Эверт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.5
|2.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.25
|3.
|Де Бур Кес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|2
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|2
|0
|3.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|4.
|Янссен Симон
|0
|1
|5.
|Кум Кристиан
|1
|0
|6.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|7.
|Гельми Рой
|1
|0
|8.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Крамер Михил
|1
|0
|3.
|Бурар Сами
|1
|0
|4.
|Пинас Шакилль
|1
|0
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|АДО Ден Хааг
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М
ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
АДО Ден Хааг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 АДО Ден Хааг Кубок ВВВ-Венло 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие ВВВ-Венло 1:0 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Твенте
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Эммен
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.50
|1.04
|3.85
|1.22
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.77
|1.97
|1.83
|1.98
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.04
|9.20
|1.10
|10.00
|1.01
|12.60
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|4.05
|1.25
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.20
|4.70
|—
|—
|1.16
|5.45
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.37
|1.23
|—
|—
|2.53
|1.55
|1.52
|2.62
|1.31
|3.61
|1.10
|7.73
|1.41
|3.04
|1.30
|3.66
|1.51
|2.64
|1.49
|2.72
|1.76
|2.13
|1.20
|4.80
|—
|—
|1.20
|4.89
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.49
|2.60
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.40
|2.80
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.17
|5.00
|1.12
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.36
|2.72
|1.49
|2.13
|1.76
|1.68
|2.25
|1.49
|2.74
|1.34
|3.45
|—
|—
|1.22
|4.45
|1.11
|7.07
|1.28
|3.88
|—
|—
|—
|—